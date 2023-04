Trump cere în instanță să primească 500 de milioane de dolari de la fostul său avocat Cohen

Donald Trump îl acuză pe fostul său avocat că a încălcat obligațiile contractuale prin dezvăluirea de informații confidențiale despre clientul său și, de asemenea, că a difuzat în scopuri personale informații care îl discreditează.

„Reclamantul solicită instanței să ramburseze <...> cheltuielile, al căror cuantum va fi stabilit în cursul procesului, însă, așa cum era de așteptat, vor depăși semnificativ suma de 500 de milioane de dolari”, se arată în document.

Trump îl acuză pe fostul său avocat că a încălcat obligațiile contractuale prin dezvăluirea de informații confidențiale despre clientul său, precum și prin distribuirea de informații defăimătoare la adresa fostului președinte, în scopuri personale. În special, fostul șef al administrației americane susține că Cohen a supraestimat valoarea costurilor și, de asemenea, a câștigat bani publicând materiale cu informații defăimătoare.

Anterior , The Wall Street Journal a scris că fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, cu o lună înainte de alegerile din SUA din noiembrie 2016, i-a plătit fostei actrițe porno și stripteuze, Stephanie Clifford (cunoscută sub pseudonimul Stormy Daniels) 130 de mii de dolari pentru ca ea să păstreze secretul despre relațiile intime cu un politician. Se presupune că acestea au avut loc încă din 2006. Cohen însuși a recunoscut că l-a plătit pe Daniels din fonduri proprii și fără știrea lui Trump.

Pe 30 martie, un mare juriu din New York a votat să-l pună sub acuzare pe Trump în cazul falsificării documentelor financiare ale Organizației Trump atunci când i-a plătit bani lui Daniels. Trump trebuie să facă față celor 34 de acuzații de fals în documente de afaceri (de gradul I), potrivit rechizitoriului lansat săptămâna trecută. După cum a explicat mass-media, fiecare cap de judecată are o pedeapsă maximă de patru ani de închisoare. Trump a fost arestat timp de aproximativ două ore în conformitate cu un proces legal din SUA, înainte de a fi eliberat și transportat cu avionul de la New York la Florida.