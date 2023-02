Președintele american Joe Biden, acuzat de republicani că este sub influența stângii radicale

Republicanii l-au acuzat pe preşedintele SUA, Joe Biden, că nu este interesat de „realitatea dură'' cu care se confruntă populaţia şi au deplâns faptul că administraţia sa este „sechestrată'' de stânga radicală, transmite EFE.

„Administraţia Biden pare mai interesată de fanteziile «woke» (care respectă corectitudinea politică) decât de realitatea dură cu care americanii se confruntă zi de zi'', a comentat guvernatoarea statului Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, în replică la discursul despre „Starea Uniunii'' susţinut anterior de Biden.

În opinia politicienei republicane, „majoritatea americanilor îşi doresc doar să-şi trăiască viaţa în pace şi libertate, dar suntem atacaţi în cadrul unui război cultural al stângii pe care nu l-am început şi nici nu am dorit să-l purtăm''.

Sanders, fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe în timpul mandatului preşedintelui republican Donald Trump (2017-2021), a subliniat din Little Rock (Arkansas) că formaţiunea sa crede într-o ţară în care familiile „prosperă în comunităţi sigure, locurile de muncă abundă şi salariile cresc''.

În schimb, sub mandatul stângii radicale - spune ea -, populaţia este „strivită'' de preţurile mari la combustibil şi de rafturile goale ale supermarketurilor, iar copiii sunt învăţaţi „să se urască pe motive de rasă, în loc să se iubească unii pe alţii'' sau să-şi iubească „măreaţa lor ţară''.

„Administraţia lui (Biden) este deplin sechestrată de stânga radicală. Linia de separaţie în SUA deja nu mai este între dreapta sau stânga, ci între normalitate şi nebunie. A venit vremea unei noi generaţii de leadership republican'', a susţinut ea.

„Trebuie să luptăm agresiv pentru valorile care au făcut posibil pentru atâţia visul american“

Conform Agerpres, Sanders, în vârstă de 40 de ani, a fost aleasă guvernatoare la scrutinul de la jumătatea legislaturii, în noiembrie 2022. Fiică a fostului guvernator al statului Arkansas, Mike Huckabee, aceasta a fost prima femeie ajunsă la conducerea acestui stat şi cea mai tânără persoană la nivel naţional care a ocupat o astfel de funcţie.

Congresmanul Juan Ciscomani, membru în Camera Reprezentanţilor din partea statului Arizona, originar din Mexic şi ales tot la scrutinul din noiembrie, i-a dat replica lui Biden în limba spaniolă: „Astăzi ne aflăm într-un punct critic în istoria naţiunii noastre. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să luptăm agresiv pentru valorile care au făcut posibil pentru atâţia visul american. Dar, după cum putem vedea, preşedintele Biden şi administraţia sa continuă să promoveze politici care ne afectează familiile'', a deplâns el.

Republicanul, care a emigrat în SUA împreună cu familia sa pe când era încă un copil, a subliniat că ţara are nevoie de o administraţie care să dea socoteală cetăţenilor: „Nu una (o administraţie - n.r.) care vine mereu cu scuze şi se concentrează mai mult în a critica partea cealaltă şi celălalt partid în loc să caute soluţii reale. Putem s-o facem mai bine. Trebuie s-o facem mai bine. De aceea este important să continuăm să luptăm pentru ţara noastră şi colegii mei republicani şi eu ne angajăm să protejăm şi să întărim visul american pentru toţi'', a adăugat el.

În criticile sale la adresa lui Bide, Ciscomani i-a reproşat acestuia o lipsă de leadership, considerând că „el continuă să nu manifeste (niciun fel de leadership), neavând nicio soluţie viabilă''.

Trump: „Ne duce în pragul celui de-al Treilea Război Mondial“

La rândul său, fostul preşedinte republican Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a candida din nou la scrutinul din 2024, l-a criticat pe Biden, pe care l-a acuzat că împinge ţara „către cel de-al Treilea Război Mondial''.

„Ne duce în pragul celui de-al Treilea Război Mondial. Şi, dincolo de toate acestea, este cel mai corupt preşedinte din istoria SUA'', a declarat Trump.

Biden şi democraţii - a spus Trump - „au irosit miliarde de dolari şi au provocat cea mai gravă inflaţie din ultimii 50 de ani. Salariile reale au scăzut pentru a 21-a lună consecutiv şi preţurile la combustibil au crescut vertiginos''.