Istoricul familiei influente din spatele lui Luigi Mangione, tânărul acuzat de uciderea unui director dintr-o mare companie americană

Luigi Mangione, în vârstă de 26 de ani, a fost acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson. Tânărul provine dintr-o cunoscută familie de pe coasta de Est a SUA, cu rădăcini în Italia.

Timp de decenii, numele Mangione a însemnat bogăție, putere, proeminență, filantropie, în special în cadrul comunității italiene din Baltimore, scrie BBC într-un articol dedicat istoricului acestei familii bogate.

Mangione este poate cea mai respectată familie italiană din Baltimore, este părerea Giovannei Aquia Blatterman, în vârstă de 77 de ani, care a sosit în SUA din Sicilia în 1953. Femeia a declarat, pentru sursa citată, că a cunoscut trei generații ale familiei Mangione. Familia este „generoasă” și „s-a ridicat prin forțe proprii”, a spus ea, în timp ce Luigi, pe care l-a întâlnit pentru scurt timp în urmă cu aproximativ opt ani, părea inteligent, abordabil și chipeș - „după cum se poate vedea”.

„S-a întâmplat ceva cu el”, a spus ea, referindu-se la ultimele câteva zile. „Parcă sunt doi oameni diferiți”. Femeia a insistat, de asemenea, că Luigi Mangione este nevinovat până la proba contrarie.

Istoricul familiei

Grupul de străzi din centrul orașului Baltimore care formează Mica Italie, unde Aquia Blatterman deține unul dintre numeroasele restaurante italienești ale cartierului, a fost o enclavă pentru imigranții italieni de când aceștia au venit în număr mare aici în anii 1800 și 1900. Un steag tricolor italian este încă arborat cu mândrie. Chiar și hidranții sunt vopsiți în verde, alb și roșu.

Nicholas Mangione Sr. s-a născut acolo în 1925, începând viața într-o familie săracă de imigranți. Potrivit Baltimore Sun, și-a petrecut primii opt ani din viață într-un apartament cu o singură cameră, cu o toaletă în aer liber. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a servit în Marina Militară în Pacificul de Sud, înainte de a se întoarce la casa sa din Maryland, unde a construit o serie de întreprinderi, precum și, potrivit presei locale, o reputație combativă - chiar agresivă - atunci când a venit vorba de interesele sale de afaceri.

Într-un articol din 1995 despre el, intitulat „Fiery builder has softter side” (Constructorul înverșunat are o latură mai blândă), Nicholas Mangione își amintea de achiziționarea stațiunii Turf Valley, situată la vest de Baltimore, în 1978. „Oamenii credeau că am nevoie de bani de la mafie pentru a cumpăra acest loc. M-au întrebat din ce familie fac parte. Le-am spus: «Fac parte din familia Mangione. Familia Mangione din Baltimore County»”.

În 1988, Turf Valley a fost în centrul unei dispute rasiste, când managerul de atunci - nepotul lui Mangione Sr, acum decedat - a fost înregistrat folosind o insultă rasistă. Incidentul a ajuns la știrile locale. Dar în cadrul comunității italiene foarte unite din Baltimore, există loialitate față de Nick Mangione și memoria sa.

Mary Ann Campanella, în vârstă de 83 de ani, care locuiește de o viață în Mica Italie, l-a numit „un om excelent”. „Dacă te duceai la el (pentru ajutor)”, a spus ea, „și el se uita la tine - îl primeai. A ajutat pe toată lumea”.

Patriarhul familiei - care cu mult timp în urmă își mutase familia în creștere în suburbii - a murit în 2008, lăsând în urmă 10 copii și 37 de nepoți, incluzându-l aici și pe Luigi Mangione.

Copilăria lui Luigi

Când a fost arestat, poliția a declarat că Luigi Mangione avea asupra sa un document scris de mână în care detalia presupusa sa „rea-voință” față de elitele corupte, care, potrivit presei americane, includea fraza „acești paraziți au meritat-o”.

Spre deosebire de bunicul său, Luigi s-a născut într-un mediu privilegiat, frecventând o școală privată de băieți într-o suburbie din nordul orașului Baltimore, unde taxele de școlarizare pot ajunge la 37.690 de dolari pe an.

Mulți s-au întrebat cum a ajuns acest bărbat de 26 de ani de la un tânăr absolvent promițător la un presupus fugar, arestat într-un McDonald's din Pennsylvania. Familia Mangione se mândrește cu o mulțime de veri, mătuși și unchi, care s-au răspândit mult dincolo de Mica Italie. Dar familia a rămas în mare parte tăcută în urma arestării lui Luigi Mangione, publicând doar o scurtă declarație prin intermediul deputatului republican și vărului Nino Mangione, care a afirmat că sunt „șocați și devastați”.

Solicitările de a vorbi cu membrii familiei au fost întâmpinate fie fără răspuns, fie cu un răspuns ferm, dar politicos: „Nu comentez”.

Unul dintre ei le-a spus reporterilor pur și simplu: „Tot ce trebuia spus a fost spus”.

Dylan Segelbaum, reporter pentru site-ul local de știri Baltimore Banner, a declarat că, pe măsură ce Luigi Mangione a crescut, familia sa a deținut afaceri care variau de la cluburi country și terenuri de golf la facilități de asistență medicală.

„Familia Mangione este proeminentă în zona Baltimore”, a spus el. Numele Mangione este literalmente imprimat aici. O placă de la intrarea în Centrul pentru Familie de la Greater Baltimore Medical Center spune: „Donat de Nicholas și Mary Mangione”.

Amintim că Brian Thompson, directorul general al UnitedHealthcare, în vârstă de 50 de ani, a fost împuşcat în faţa unui hotel din Manhattan de un bărbat mascat. Imediat după asasinat, suspectul a fugit de la locul faptei şi apoi a intrat cu bicicleta în Central Park. O înregistrare video l-a surprins ieşind din parc şi luând un taxi spre o staţie de autobuz din nordul Manhattanului, unde poliţia crede că a urcat într-un autobuz pentru a fugi din oraş.

Luigi Mangione a fost arestat la un McDonald's. El era în posesia unui pistol nedetectabil - un tip de armă care putea fi asamblată acasă, folosind o imprimantă 3D - un amortizor de zgomot și un încărcător cu șase cartușe cu muniție de 9 mm. Poliția a spus că avea mai multe acte de identitate asupra sa, inclusiv unul cu identitatea reală și altul care era fals.