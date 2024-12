Cine este Luigi Mangione, tânărul suspectat că l-a ucis pe directorul unei mari companii din SUA. A dat manifestului lui Unabomber o recenzie de 4 stele

Luigi Mangione, în vârstă de 26 de ani, a fost acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson. Este descris de colegi ca fiind o „persoană normală”, a fost șef de promoție și provine dintr-o familie înstărită.

Luigi Mangione s-a născut și a crescut în Maryland și are legături cu San Francisco, California, potrivit șefului detectivilor din New York, Joseph Kenny. El nu are arestări anterioare în New York și ultima sa adresă anterioară cunoscută a fost în Honolulu, Hawaii, a spus poliția.

El a urmat un liceu privat, exclusiv pentru băieți, din Baltimore, numit școala Gilman, potrivit oficialilor școlii. Mangione a fost chiar șef de promoție în liceu, adică elevul cu cele mai mari realizări academice dintr-o clasă.

Într-o declarație, școala a numit situația „profund supărătoare”. Un fost coleg de clasă, Freddie Leatherbury, a declarat că Mangione provine dintr-o familie bogată, chiar și după standardele școlii private. „Sincer, a avut totul pe tavă”, a mărturisit Leatherbury.

Mangione provine dintr-o familie proeminentă din zona Baltimore ale cărei afaceri includ un club privat și mai multe case de bătrâni, potrivit presei locale. La scurt timp după ce suspectul a fost pus sub acuzare, congresmenul republican Nino Mangione - despre care se crede că este vărul său - a publicat o declarație în care spunea că familia este „șocată și devastată”.

„Transmitem rugăciunile noastre familiei lui Brian Thompson și le cerem oamenilor să se roage pentru toți cei implicați”, se arată în declarația semnată „Familia Mangione”.

Luigi Mangione este, de asemenea, absolvent al Universității din Pennsylvania, unde a primit o diplomă de licență și un master în informatică, potrivit instituției. Acolo a fondat un club de dezvoltare a jocurilor video.

Un coleg de facultate e l-a descris drept un tânăr „super normal” și „o persoană inteligentă”. Mangione a fost angajat ca inginer de date pentru TrueCar, un site de vânzare cu amănuntul digital pentru mașini noi și second hand, conform profilurilor sale de pe rețelele sociale.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru BBC că nu a mai lucrat acolo din 2023.

Potrivit profilului LinkedIn, Luigi Mangione a lucrat anterior ca stagiar de programare pentru Firaxis, un dezvoltator de jocuri video.

Luigi Mangione a fost arestat la un McDonald's după ce un client a atras atenția unui angajat, care la rândul său informat autoritățile. El era în posesia unui pistol nedetectabil – un tip de armă care putea fi asamblată acasă, folosind o imprimantă 3D - un amortizor de zgomot și un încărcător cu șase cartușe cu muniție de 9 mm. Poliția a spus că avea mai multe acte de identitate asupra sa, inclusiv unul cu identitatea reală și altul care era fals.

Suspectul „a devenit tăcut și a început să tremure”, în momentul în care a fost întrebat dacă a fost recent la New York.

Poliția spune că a fost găsit și cu trei pagini de documente scrise de mână în care părea să exprime o „rea-voință față de America corporativă”.

A dat manifestului lui Unabomber o recenzie de 4 stele

Profilurile rețelelor sociale oferă câteva indicii posibile despre gândirea lui Mangione.

Un cont cu acest nume de pe site-ul de recenzii de cărți Goodreads, care se potrivește și cu fotografiile suspectului de pe alte platforme de socializare, a acordat cărții lui Ted Kaczynski o recenzie de patru stele în ianuarie.

„Clar scrisă de un prodigiu al matematicii. Se citește ca o serie de lemne pe tema calității vieții în secolul XXI”, se arată în recenzie.

„Este ușor să scrii rapid și nepăsător această carte drept manifestul unui nebun, pentru a evita confruntarea cu unele dintre problemele incomode pe care le identifică. Dar este pur și simplu imposibil să ignori cât de previzibile s-au dovedit multe dintre predicțiile sale cu privire la societatea modernă”, continuă recenzia.

Theodore Kaczynski, cunoscut și că Unabomber, a fost un matematician american și critic social opozant al industrializării, care a dus o campanie de atentate cu bombă prin poștă.

Dovedind o inteligență extraordinară încă din copilărie, Kaczynski a absolvit la Harvard, apoi și-a luat doctoratul în matematică la Universitatea din Michigan.

În 1971 s-a izolat într-o cabană fără electricitate și apă curentă în Lincoln, Montană, unde a început să învețe tehnici de supraviețuire într-o încercare de a deveni independent.

Între 1978 și 1995 Kaczynski a trimis un număr de 16 bombe având că țintă oameni din cadrul universităților și transporturilor aeriene, omorând 3 persoane și rănind alte 23.

A rupt legătura cu familia și prietenii în ultimele luni

Profilurile sale de pe rețelele de socializare sugerează, de asemenea, că a rupt legătura cu familia și prietenii în ultimele luni. Într-o postare pe X din octombrie, cineva a etichetat un cont despre care se crede că este al domnului Mangione și a scris: „Hei, ești bine? Nimeni nu a auzit de tine de luni de zile și se pare că familia ta te caută.”

Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, a fost împuşcat în faţa unui hotel din Manhattan în urmă cu cinci zile de un bărbat mascat. Imediat după asasinat, suspectul a fugit de la locul faptei şi apoi a intrat cu bicicleta în Central Park.

O înregistrare video l-a surprins ieşind din parc şi luând un taxi spre o staţie de autobuz din nordul Manhattanului, unde poliţia crede că a urcat într-un autobuz pentru a fugi din oraş.

Un înalt oficial al poliției din New York a precizat că pe tuburile de gloanțe găsite la fața locului erau scrise cuvintele „neagă”, „amână” și „doboară”, care evocă titlul unei cărţi critice la adresa industriei asigurărilor, publicată în 2010 şi intitulată „Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It” („Amânare, negare, apărare: de ce companiile de asigurări nu plătesc despăgubirile şi ce puteţi face în această privinţă”).