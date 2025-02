După prima lună la putere, președintele SUA primește un impuls de la extrema dreaptă europeană: „Vrem o revoluţie Trump”

Preşedintele american Donald Trump a primit joi un impuls din partea extremei dreapte europene şi a susţinătorilor săi, care s-au declarat de acord cu şeful statului că SUA şi-au început "epoca de aur" după prima lună la Casa Albă a liderului republican.

"Brusc, după 5 noiembrie, Statele Unite sunt optimiste. Este începutul epocii de aur în Statele Unite şi totul se datorează unui individ complet extraordinar", a afirmat Nigel Farage, liderul partidului populist de dreapta Reform UK, referindu-se la alegerile prezidenţiale americane, în care Donald Trump a învins-o pe democrata Kamala Harris, scrie Agerpres.

Politicianul britanic, cofondator în 2018 al Partidului Brexit pe care l-a redenumit în 2021 Reform UK, a vorbit în ziua de deschidere a Conferinţei de acţiune politică conservatoare (CPAC), care reuneşte până sâmbătă, la periferia Washingtonului, nume marcante din dreapta americană şi internaţională.

Fostul premier britanic Liz Truss a mers mai departe. "Am ratat prima revoluţie americană din 1776. A fost, într-adevăr, o revoluţie împotriva noastră, dar vrem să facem parte din a doua. (...) Vrem o revoluţie Trump în Regatul Unit", a adăugat ea.

Donald Trump a fost protagonistul incontestabil al CPAC în ultimii ani, dar la această ediţie s-au înmulţit motivele manifestărilor de susţinere a cultului preşedintelui american. Cel de-al doilea său mandat de preşedinte a început pe 20 ianuarie, iar republicanii deţin controlul asupra ambelor camere ale Congresului american.

"Vrem să fim aliatul indispensabil al Statelor Unite în această parte a lumii. Avem nevoie de el, dar cred că şi el are nevoie de noi", a declarat fostul premier polonez Mateusz Morawiecki, preşedintele Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR).

Dacă europenii îşi recapătă puterea şi "economia lor vibrantă", a adăugat el, "Europa şi Statele Unite împreună pot continua să fie un far de speranţă şi libertate. Alegerea este a noastră. Să facem Europa măreaţă din nou", a subliniat el, parafrazând motto-ul preşedintelui Trump "Make America Great Again (MAGA)".

Balazs Orban, directorul politic al premierului ungar Viktor Orban, cu care nu ar legături de rudenie, i-a felicitat pe toţi cei care au făcut posibil ca Donald Trump să revină la Casa Albă. "Cred că şi-au salvat ţara şi au făcut ceva grozav pentru Europa şi lume şi, de asemenea, pentru ţara mea", a spus el.

O intervenţie a preşedintelui Trump la această întâlnire nu a fost confirmată încă, dar prezenţa sa este aşteptată la ceremonia de închidere de sâmbătă.

Tot sâmbătă este programat să ia cuvântul preşedintele argentinian Javier Milei, care joi a apărut pentru scurt timp pe scenă pentru a oferi o replică a drujbei pe care o are în birou magnatului Elon Musk, care în SUA este responsabil de Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE).

Politicianul spaniol Santiago Abascal, liderul Vox, s-a alăturat vocilor care îl apără pe preşedintele american. În opinia sa, a-l desemna pe Donald Trump duşman al Europei "este ceva ce nu se poate întâmpla decât celor care au pus pe ultimul loc interesele naţiunilor lor".

Părerile americanilor despre prima lună la putere a preşedintelui Trump sunt împărţite: 57% consideră că acesta şi-a depăşit prerogativele în această perioadă, dar 45% aprobă managementul său, potrivit unui sondaj Ipsos publicat recent.

Printre cei prezenţi la CPAC, însă, satisfacţia este palpabilă, notează agenţia de presă spaniolă. "Totul merge mult mai repede decât credeam", a declarat pentru EFE James Wass, un avocat în vârstă de 72 de ani, care consideră că liderul republican îşi ţine promisiunile. Pentru Kathleen Lyons, angajată la un penitenciar, "lumea este mult mai bună". "Trump nu este politician, nici măcar acum. Continuă să fie un om de afaceri care poate regla lucrurile şi care nu are nevoie de banii nimănui, aşa că nu poate fi cumpărat", a conchis ea.

La ediţia din acest an a CPAC din România participă George Simion, care face parte dintr-o delegaţie a Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), în calitate de vicepreşedinte. Simion are programate întrevederi cu strategul Steve Bannon, diplomatul american Richard Grenell, Eduardo Bolsonaro, membru al Camerei Deputaţilor din Brazilia, şi britanicul Nigel Farage, potrivit unui comunicat AUR. La eveniment mai participă şi lidera SOS, Diana Şoşoacă.