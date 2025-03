Culisele suspendării ajutorului american pentru Ucraina. Ce impact are decizia asupra câmpului de luptă

Predicția lui Volodimir Zelenski potrivit căreia finalul războiului din Ucraina este „foarte, foarte departe” a fost catalogată drept „malefică” de către cercul apropiat al lui Donald Trump și l-a înfuriat peste măsură pe președintele american, care a decis să retragă ajutorul militar națiunii asediate, relatează Daily Mail.

Trump a convocat rapid o întâlnire cu secretarul Apărării Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională Mike Waltz pentru a discuta o cale de urmat în lumina comentariului șefului statului ucrainean.

Zelenski a făcut afirmația duminică, după summitul de la Londra, unde 18 țări aliate s-au adunat pentru a discuta despre garanții de securitate pentru Ucraina și pentru a-și consolida sprijinul.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că o „coaliție a celor dispuși” se va reuni pentru a prezenta un plan de pace viabil lui Trump.

„Ucrainenii nu credeau că vorbim serios. A trebuit să facem o demonstrație”, a declarat un oficial pentru The Wall Street Journal, în timp ce Trump a confirmat că suspendă ajutorul pentru Ucraina.

„Președintele a spus limpede că se concentrează pe pace. Avem nevoie ca partenerii noștri să se angajeze și în acest scop. Facem o pauză și ne revizuim ajutorul pentru a ne asigura că asta contribuie la o soluție”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Decizia se aplică inclusiv armelor promise de adminstrația Biden care urmează să fie livrate sau se află în tranzit spre Ucraina.

Peste un miliard de dolari în arme și muniții vor fi blocate, precum și sute de milioane în ajutor, a raportat New York Times.

Administrația Biden a oferit Kievului peste 66,5 miliarde de dolari în ajutor militar și arme de când a izbucnit războiul.

Din el au rămas 3,85 miliarde de dolari în finanțare autorizată de Congres pentru a trimite arme în Ucraina din stocurile americane, o sumă care nu a fost afectată de înghețarea ajutorului extern dispusă de Trump când și-a preluat mandatul.

Întreruperea temporară a ajutorului - pe care Departamentul Apărării a confirmat-o luni seară pentru DailyMail.com - ar putea lăsa Ucraina fără sisteme de apărare aeriană, rachete balistice sol-sol și artilerie cu rachete cu rază lungă.

Președintele american, deja extrem de furios în urma disputei de la Casa Albă, a fost împins la limită de declarația liderului ucrainean potrivit căreia sfârșitul războiului cu Rusia este „încă foarte, foarte departe”.

„Aceasta este cea mai proastă declarație pe care ar fi putut să o facă Zelenski, iar America nu va mai răbda multă vreme”, a postat luni Trump pe site-ul său Truth Social, adăugând că pentru el este doar o altă confirmare a faptului liderul ucrainean nu dorește pace atâta vreme cât are sprijinul SUA. El a mai remarcat că declarația recentă a liderilor europeni precum că nu poate „face treaba fără SUA” nu este probabil o mare demonstrație de forță contra Rusiei.

Liderul DOGE, Elon Musk, l-a calificat pe Zelenski „malefic” pentru în viziunea lui vrea să continue războiul, după ce președintele american a insistat că vrea să se negocieze cu președintele rus Vladimir Putin pentru a-i pune capăt.

Elon Musk a intervenit în discuție

„Zelenski vrea un război pentru totdeauna, o mașină de tocat carne fără sfârșit. Asta este malefic”, a scris Musk pe X. „Nu mai trimiteți oameni să moară pentru nimic. SUFICIENT!!'

Luni seara, Departamentul de Stat a declarat că secretarul Marco Rubio a insistat că încheierea diplomatică a războiului este imperativă.

„Vrem să-i aducem pe ruși la masa negocierilor. Vrem să explorăm dacă pacea este posibilă”, a spus Rubio.

„Președintele Trump este singurul lider din lume în acest moment care are realmente șansa să pună capăt războiului din Ucraina .”

Ce înseamnă oprirea ajutorului american pentru Ucraina

Pentru Ucraina, ar putea fi un regres debilitant al eforturilor lor împotriva Rusiei din mai multe motive, notează Daily Mail.

Zelenski a clarificat într-un interviu luna trecută că America a furnizat aproape o treime din armele cu care luptă Ucraina.

„Contribuția Statelor Unite la capacitatea defensivă și securitatea Ucrainei este acum de aproximativ 30%”, a spus el. „Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla cu noi fără aceste 30% esențiale.”

În plus, pe măsură ce Ucraina intră în primăvară, Rusia va profita de vremea caldă pentru a-și reînnoi forțele și a încerca să acapareze mai mult teritoriu din națiunea slăbită, a raportat The Telegraph.

Războiul a continuat să facă ravagii peste noapte, Rusia lovind din nou infrastructura civilă - o dronă lovind o clinică pentru copii din regiunea Sumî și un alt atac care a deteriorat două grădinițe din Odesa, unde infrastructura energetică a fost vizată.

Dronele militare ucrainene au incendiat o rafinărie de petrol rusească în Sizran, regiunea Samara, și o conductă cheie în regiunea Rostov.

Inițiativa lui Trump de a „întrerupe” proviziile militare americane către Ucraina lasă apărarea ucraineană expusă, deoarece va opri arme vitale, cum ar fi rachetele de apărare aeriană Patriot.

Ucraina a fost grav afectată în perioada de câteva luni în care republicanii din Congres au blocat ajutorul anul trecut.

Pe de altă parte, Ucraina a devenit oarecum mai puțin dependentă de SUA decât în urmă cu an, a apreciat Michael Kofman, analist principal la Carnegie Endowment for International Peace, pentru New York Times.

Reacțiile congresmenilor la decizie au venit în mare parte pe linie de partid, deși a existat o oarecare rezistență din partea republicanilor din districtele swing.

Republicanul Mike Lawler, care și-a câștigat mandatul în New York într-un district în care Kamala Harris l-a învins la mică diferență pe Trump în noiembrie, a criticat decizia fără a-l numi pe Trump.

„Oprirea sprijinului pentru Ucraina ar pune în pericol stabilitatea Europei și a lumii libere”, a spus Lawler.

„Există opinii puternice de ambele părți ale acestei probleme și respect asta. Cu toate acestea, trebuie să fim pragmatici cu privire la imaginea de ansamblu și să protejăm interesele Americii în străinătate”, a scris el pe rețelele de socializare.

Cât poate rezista Ucraina fără ajutorul american

Oprirea ajutorului ar putea avea un impact teribil asupra abilităților de luptă ale Ucrainei, au apreciat oficiali și analiști citați de CNN.

Ucraina și-ar putea menține probabil ritmul actual de luptă vreme de câteva săptămâni – posibil până la începutul verii – înainte ca pauza dispusă de SUA să înceapă să aibă un efect major, au declarat oficialii occidentali în urma deciziei lui Trump. Administrația Biden a accelerat transporturile de arme către Ucraina pe finalul mandatului oferind Ucrainei stocuri mari de arme avansate.

Aceste arme sofisticate – inclusiv rachetele ATACMS cu rază lungă de acțiune – au permis Ucrainei să lovească în adâncimea teritoriului rus, o strategie care ar putea avea de suferit dacă fluxul de arme e sistat permanent.

În timp ce națiunile europene ar fi capabile să înlocuiască livrările americane de artilerie, suplimentate de propria industrie de apărare în creștere a Ucrainei, cele mai avansate arme folosite de Kiev provin din Statele Unite.

„Impactul va fi mare. Aș spune paralizant”, a spus Mark Cancian, consilier principal al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, care monitorizat îndeaproape evoluția războiului.

Cancian a estimat că Ucraina va simți impactul în decurs de două până la patru luni, întrucât ajutorul din partea țărilor europene permite deocamdată Kievului să rămână în luptă. „De aceea nu cad de pe o stâncă, dar atunci când proviziile tale sunt tăiate la jumătate, în cele din urmă, asta se va resimți în primele linii”, a spus el. „Linia frontului lor va continua să cedeze și în cele din urmă s-ar rupe, iar Ucraina ar trebui să accepte un acord de pace nefavorabil, chiar catastrofal”.

Expertul a avertizat că administrația Trump are mai multe forme de ajutor pentru Ucraina la dispoziție pe care le poate întrerupe sau anula complet, inclusiv partajarea informațiilor și instruirea forțelor ucrainene. „Ar putea fi o cale de ieșire din asta, dar va fi extrem de umilitor pentru Zelenski”, a spus Cancian.

Oprirea ajutorului îl pune pe Trump și mai clar în dezacord cu aliații europeni tradiționali ai Statelor Unite, precum Marea Britanie și Franța, care și-au exprimat clar sprijinul pentru Zelenski în cadrul unui summit la Londra, duminică, notează CNN.

„Există un decalaj de capacitate pe care Europa nu îl poate umple singură”, a spus un oficial american.

Un oficial european a catalogat decizia administrației Trump de a întrerupe ajutorul militar Ucrainei drept „meschină și greșită”.

Oficialul a subliniat că asta va adânci neîncrederea în guvernul SUA în rândul poporului ucrainean. Oficialul a mai prezis că va provoca victime civile inutile, întrucât Ucraina nu va putea să se apere împotriva atacurilor aeriene rusești după ce va rămâne fără rachete de apărare aeriană.

„Sunt mai mult decât dezamăgit”, a declarat oficialul pentru CNN

Anunțul vine la o zi după ce un oficial al apărării a declarat pentru CNN că ajutorul militar pentru Ucraina anunțat de administrația Biden continuă să curgă. Aceste transporturi au inclus muniții critice, cum ar fi arme antitanc, mii de cartușe de artilerie și rachete. Acestea ar fi continuat să intre în Ucraina în următoarele câteva săptămâni, dar decizia administrației Trump îngheață și ajutorul care era pe drum.

„DoD oferă, de asemenea, alte capabilități, cum ar fi vehiculele blindate, de îndată ce reparațiile necesare sunt finalizate”, a spus oficialul apărării duminică. SUA au înființat instalații în Polonia pentru a repara echipamentele occidentale avariate pe câmpul de luptă înainte de a le trimite înapoi armatei ucrainene.

Există, de asemenea, mai multe contracte pe termen lung între producătorii de arme și SUA pentru a trimite armament, inclusiv sisteme de apărare aeriană, în Ucraina.