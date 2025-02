Criză de ouă în Statele Unite. Americanii au ajuns să mănânce „ouă vegetale”

Companiile care produc ouă pe bază de plante au început să majoreze producţia, să extindă operaţiunile de distribuţie şi au de gând să reducă preţurile pentru a profita de faptul că preţul ouălor de găină a atins noi maxime istorice.

Compania Eat Just procesează fasolea Mung într-o pudră şi ulterior utilizează acizii pentru a separa proteina din care este realizat produsul Just Egg, care vine într-o formă lichidă dar şi într-o versiune pliată care poate fi prăjită, scrie Agerpres.

Vânzarea ouălor vegane a crescut de 5 ori în luna ianuarie

În prima lună a acestui an, vânzările de produse Just Egg au fost de 5 ori mai mari decât în luna ianuarie 2024. Compania Eat Just a început să majoreze producţia de Just Egg, care pot fi găsite în magazinele unor retaileri precum Whole Foods şi Walmart.

La rândul lor, retailerii spun că vânzările de produse Just Egg au crescut în ritm accelerat, un mare lanţ de distribuţie, care nu a dorit să îşi dezvăluie identitatea, susţinând că vânzările au crescut şi cu 70% în ritm anual. „Acesta este, probabil, cel mai important moment pentru produsele pe bază de plante", spune directorul general de la Eat Just, Josh Tetrick.

Un cofrag cu 12 ouă costă 34 de lei în SUA

În contextul în care gripa aviară a ucis milioane de găini ouătoare, preţurile la ouă au atins valori record. Săptămâna trecută, preţul mediu la nivel naţional a ajuns la 7,34 dolari pentru un cofrag cu 12 ouă, aproximativ 34 de lei, conform datelor Departamentului american al Agriculturii (USDA).Un astfel de preţ record a redus diferenţialul de preţ, odată semnificativ, faţă de ouăle pe bază de plante.

De exemplu, un cofrag de ouă lichide Just Egg de aproximativ 473 de mililitri, echivalentul a 10 ouă de găină, se vinde în magazinele cu amănuntul pentru aproximativ 8 dolari.Un alt avantaj competitiv este acela că ouăle pe bază de plante sunt disponibile la raft. În mai multe regiuni din SUA au fost raportate probleme în aprovizionarea cu ouă, astfel că în mai multe magazine s-au format cozi la ouă.Recent, Josh Tetrick a postat pe contul său de X o poză în care rafturile cu ouă erau goale şi singurele rafturi bine aprovizionate erau cele cu produsele Just Egg.

„Am vorbit cu mai mulţi retaileri importanţi care cred că asta ar putea fi noua normalitate, adică deficienţe persistente în aprovizionare cu ouă şi preţuri mari la ouăle de găină din cauza gripei aviare", a declarat Josh Tetrick.

Boom de investiții în alternative vegane la produsele de origine animală

Firma de consultanţă PitchBook estimează că ouăle vegane au generat în SUA vânzări mai mici de două miliarde de dolari pe an, adică o mică parte din piaţa totală a ouălor. Vânzările au început să ia viteză în jurul anului 2019 graţie campaniilor de marketing concentrate pe beneficiile pentru sănătate şi impactul mai mic asupra mediului. Ouăle vegane fac parte dintr-un boom al investiţiilor în alternative din plante la produsele de origine animală. Este un trend care a primit diferite răspunsuri din partea consumatorilor.

De exemplu, laptele din plante a devenit un produs obişnuit şi cota sa de piaţă creşte constant pe acest segment. În schimb, vânzările de carne din plante au explodat la începutul acestui deceniu, însă după ce le-au încercat, mulţi americani au revenit la carnea din proteine animale.