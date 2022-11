Cofondatorul Revolut, Nik Storonsky, a renunțat la cetățenia rusă „cu ceva timp în urmă”, a declarat un reprezentant al companiei, pentru The New Voice of Ukraine. Acesta a subliniat că Storonsky a renunțat la cetățenia rusă cu mult timp înainte ca Ucraina să impună sancțiuni împotriva tatălui său, directorul general al Gazprom Promgas, Nikolay Storonsky.

Compania a menționat și care este poziția lui Storonsky cu privire la invazia Rusiei în Ucraina.

„El încă solicită cu tărie o încetare imediată a ostilităților”, se arată în raportul citat de Yahoo News.

După începerea războiului, Revolut a oferit asistență tuturor angajaților ucraineni cu mișcarea și și-a închis toate birourile din Rusia. Angajaților ruși li s-a oferit, de asemenea, asistență pentru relocare.

Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 256 de oameni de afaceri ruși și a rudelor acestora la 20 octombrie.

În special, au fost introduse sancțiuni împotriva lui Roman Abramovici, Arkady Rotenberg, Gennady Timchenko, Yury Kovalchuk, precum și a directorului general al Gazprom Promgas, Nikolay Storonsky.

Startup-ul Revolut FinTech a fost fondat de Nikolay Storonsky Jr. și de cetățeanul ucrainean Vlad Yatsenko în 2015.