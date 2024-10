Ce se ascunde în spatele concedierilor masive,făcute pe ascuns, de rețeaua socială rusă Vkontakte

Rețeaua socială rusă Vkontakte (VK) efectuează concedieri de personal, deși acestea nu au fost anunțate oficial. Sute de angajați au fost deja disponibilizați, dar reducerile s-ar putea extinde la mii, informează Meduaza.io. În același timp, un purtător de cuvânt al VK susține oficial că numărul de angajați nu s-a schimbat de la începutul anului.

Zvonurile despre concedieri pe scară largă la VK au început să circule în industrie în urmă cu câteva săptămâni. La sfârșitul lunii septembrie, zeci de angajați, inclusiv echipe întregi, au fost concediați din companie într-o singură zi, potrivit surselor Meduza.

Mai mulți manageri de top au fost concediați, printre alții.

Printre concediați sunt și membri ai echipei de marketing, angajați VK Clips, dezvoltatori ai asistentului vocal Marusia și personal de publicitate.

Până la 20% din personal pot fi disponibilizați, adică aproximativ 3.000 de persoane în acest caz. Un reprezentant al companiei a negat astfel de planuri.

Unul dintre foștii angajați a fost informat despre concedierea sa de către managerul său, care a explicat că compania suferă disponibilizări masive. Un alt angajat a spus că șeful său a citat „optimizarea resurselor și realocarea bugetului” drept principalul motiv al disponibilizărilor.

Noul management al companiei poate fi și motivul reducerilor.

Disponibilizările se desfășoară în secret, iar concedierile se fac sub pretextul unui acord comun.

Au fost închise și mai multe servicii, inclusiv incubatorul intern pentru proiecte IT To The Moon și proiectul VK NFT . Reduceri au avut loc, de asemenea, în mai multe echipe sub conducerea vicepreședintelui VK pentru dezvoltare și strategie de afaceri, Maxim Tadevosian , conform celor patru interlocutori ai Meduza și The Bell. Tadevosian însuși ar putea părăsi compania în curând, spun doi dintre ei.

Pe 3 și 4 octombrie, mai multe canale Telegram au scris că VK concedia angajați în masă, inclusiv „ Ezh Glavnoe ” (fostul canal Telegram Brief), „ Digital Ninja ” și „ Caution News ”. Prima postare pe acest subiect, publicată pe canalul „Ezh Main”, a fost ulterior ștearsă. Surse ale canalelor Telegrakm susțin că este vorma de aproximativ 300 de angajați disponibilizați și numărul acestora continuă să crească.

Pentru prima dată, oamenii au început să vorbească despre concedieri iminente în companie încă din vară, potrivit celor patru interlocutori ai Meduza și The Bell din companie. Estimările cu privire la numărul de angajați care vor fi disponibilizați în cele din urmă variază, dar majoritatea interlocutorilor cred că până la 20% din forța de muncă ar putea fi concediată. În acest caz, vorbim de aproximativ trei mii de oameni. Un reprezentant al companiei neagă existența unor astfel de planuri.

Angajații care au fost deja disponibilizați numesc reducerile în curs de desfășurare la scară largă: fiecare dintre interlocutorii Meduza și The Bell știe despre zeci de persoane disponibilizate din propriile divizii și din alte divizii ale grupului. Potrivit acestora, reducerile au afectat atât angajații echipelor de marketing și designeri, cât și dezvoltatorii.

„Rotația personalului în companie are loc în mod regulat - angajații se deplasează adesea între departamente”, spune o altă sursă apropiată conducerii companiei. Acum, VK se concentrează pe dezvoltarea VK Video, servicii de comunicare și produse B2B - și aceste divizii sunt chiar în creștere, subliniază el.

Compania nu a făcut niciun anunț oficial intern despre disponibilizări. „Nimeni nu raportează nimic oficial, totul este acoperit în secret, în liniște, astfel încât nimeni să nu suspecteze nimic”, spune unul dintre angajații recent concediați. Angajaților nu li s-a spus ce produse sunt privilegiate, dar toată lumea înțelege că este vorba despre serviciul VK Video, spune Meduza . Se presupune că acest serviciu ar trebui să înlocuiască YouTube, a cărui activitate în Rusia a fost încetinit recent de autorități .

Oficial, VK neagă disponibilizările: ”Informatia nu este adevarata. VK nu efectuează și nu intenționează să efectueze disponibilizări. Numărul de angajați la VK nu s-a schimbat de la începutul anului 2024 și este de aproximativ 15 mii de oameni. În acest moment, VK are zeci de posturi vacante deschise în diverse domenii.”