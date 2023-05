Buncărul secret al lui Vladimir Putin de la Marea Neagră: planurile care arată tunelurile de sub fortăreață

Ai putea crede că arhitecții care au proiectat buncărul lui Vladimir Putin s-au gândit la toate. La urma urmei, complexul de 190.000 de metri pătrați, de un miliard de dolari, cocoțat pe o faleză stâncoasă cu vedere la Marea Neagră, are tot luxul pe care și l-ar putea dori un autocrat. Însă, cel mai important detaliu al acestei locuințe este securitatea de care are parte.

După cum a dezvăluit ancheta lui Alexei Navalnîi, palatul are propria biserică, cramă și cazinou. Are un salon de narghilea complet cu o bară de striptease, un arboretum și un patinoar pentru meciurile de hochei pe care Putin îi place să le joace cu amicii săi. Dar securitatea este strictă. Casa imperială a lui Putin este izolată de țara pe care o conduce prin 17.000 de hectare de pădure și o zonă specială de interdicție aeriană.

Precauțiile sunt mai mult decât paranoia din partea lui Putin. La începutul acestei luni, autoritățile ruse au susținut că două drone au încercat să-l asasineze pe Putin, într-un atac eșuat care s-a încheiat cu o explozie deasupra Kremlinului.

Dar, în ciuda tuturor acestor luxuri princiare și a securității de tip fortăreață, constructorii palatului par să fi neglijat un detaliu crucial. Ei nu au reușit să ascundă planurile care arată două tuneluri elaborate care trec pe sub complexul palatului - planuri pe care orice aparat de securitate de stat competent s-ar lupta din răsputeri pentru a le păstra secrete.

De fapt, acestea au fost postate public pe un site rusesc. Metro Style, un antreprenor rus acum dispărut, a postat diagramele pe site-ul său pentru a-și prezenta munca la începutul anilor 2010. Acestea au putut fi vizualizate online până în 2016.

Astfel, Insider a publicat versiuni adnotate ale diagramelor, cu traduceri în limba engleză.

Complexul subteran de sub palatul lui Putin este format din două tuneluri separate conectate de un lift care ajunge la o adâncime de 50 de metri. Planurile arhitecturale arată că tunelurile înglobate în beton gros sunt alimentate cu suficientă apă proaspătă, ventilație și cabluri extinse pentru a susține mai multe persoane timp de zile sau săptămâni întregi. Un expert care a analizat planurile tunelurilor a văzut semne ale obsesiei lui Putin pentru supraviețuire.

„Putin are multă anxietate în legătură cu faptul că este liderul nu tocmai legitim al Rusiei”, a declarat Michael C. Kimmage, un fost oficial al Departamentului de Stat care a lucrat la politica privind Rusia și Ucraina. „Deci, știind că legitimitatea sa nu este în întregime asigurată de alegeri, el va căuta să își maximizeze siguranța personală printr-un complex de reședințe personale bine apărate”.

Ieșirile din aceste tuneluri sunt vizibile chiar sub complexul palatului, pe faleza goală care ajunge la mare.

Tunelul inferior include o pasarelă mobilă care duce la ieșire.

„Această configurație a tunelului are toate tipurile de siguranță și securitate”, a declarat pentru Insider, Thaddeus Gabryszewski, un inginer structural familiarizat cu structurile de apărare. „Există un sistem de incendiu. Există apă, există canalizare. Acest lucru este destinat ca cineva să supraviețuiască sau să scape”.

Toți liderii statelor nucleare își fac planuri pentru situații de urgență extreme

Președintele SUA are un buncăr de urgență sub Casa Albă. Dar, spre deosebire de instalațiile americane, complexul din Marea Neagră a fost finanțat din fonduri private și rămâne în proprietate privată. Se pare că nu este menit să asigure continuitatea unui sistem politic, ci mai degrabă supraviețuirea unui individ. Investiția lui Putin într-un complex de tuneluri sub o casă de vacanță nou-nouță, construită în anii în care încă cocheta public cu integrarea Rusiei în Europa, este o dovadă a cât de mult timp liderul rus s-a pregătit pentru amenințări și a construit portițele de care ar avea nevoie pentru a se adăposti sau a scăpa. „Trebuie să vedem acest lucru ca parte a unei lungi confruntări cu Occidentul care a marcat ultimii 13 sau 14 ani din viața lui Putin”, a declarat Kimmage.

„Aceste imagini nu sunt planuri”, a declarat Gabryszewski pentru Insider. „Ele sunt mai degrabă desene arhitecturale. Ele arată intenția, fluxul și premisele acestor spații”.

Cele două tuneluri au o lungime de aproximativ 40 și, respectiv, 60 de metri și o lățime de 6 metri, creând aproximativ 6.500 de metri pătrați de spațiu potențial de locuit care poartă semne de a fi rezistent la explozie. Capacitatea lor de a rezista la impactul unei explozii nucleare sau a unei bombe de buncăr ar depinde de doi factori care nu se regăsesc în diagrame - modul în care sunt întărite învelișurile de beton de aproape 40 de centimetri grosime ale tunelurilor și materialul folosit pentru a umple zona din jurul lor, a declarat Gabryszewski.

Acestea prezintă mai multe caracteristici care sugerează că Putin a comandat structura cu gândul la cele mai grave scenarii. Deosebit de izbitoare sunt cele 16 suporturi de cabluri, fiecare cu o lățime de aproximativ 30 de centimetri, încastrate în peretele tunelului inferior. Aceste rafturi sunt concepute pentru cablurile „conduit” care pot transporta electricitate, iluminat, sârmă de cupru și cablu de fibră optică necesare pentru un post de comandă.

Volumul mare de conducte care traversează tunelul inferior este important, deoarece este mult mai mare decât ar fi probabil necesar pentru a opera sistemele interne ale tunelului.

„Aceste trasee ar putea fi pentru comunicații, iluminat, energie electrică - tot ceea ce trece printr-un cablu sau tub”, a spus Gabryszewski. „Este o cantitate imensă de cabluri doar pentru tunelul în sine. Așa că ar putea fi un fel de sistem de rezervă pentru complexul palatului”.

Principalul scop al tunelului nu ar fi acela de a servi ca pasaj de evacuare, ci mai degrabă pare a fi un fel de coloană vertebrală de urgență pentru întregul complex al palatului.

Vladimir Putin neagă că ar deține buncărul de la Marea Neagră

Nici compania cu sediul la Moscova care a achiziționat Metro Style, nici Dmitri Peskov, principalul purtător de cuvânt al Kremlinului, nu au răspuns la solicitările de comentarii. Pe fondul protestelor în masă declanșate de investigația video din 2021 a lui Navalnîi, Putin a negat că ar deține palatul de la Marea Neagră.

Metro Style, o companie înființată în anii '90 de trei bărbați care au fondat de atunci mai multe companii de construcții, a fost angajată de asemenea de guvernul rus pentru a săpa tuneluri de metrou sub Moscova. Când compania a postat diagramele pe site-ul său, nu a specificat că tunelurile de la Marea Neagră au fost construite pentru Putin. În schimb, au descris „un complex de structuri subterane pentru o pensiune din orașul Gelendzhik, Teritoriul Krasnodar”. Gelendzhik este orașul cel mai apropiat de complexul palatului, la cinci ore de mers cu mașina de orașul-stațiune Soci.

Existența tunelurilor fortificate, la aproape 1.000 de kilometri de Moscova, demonstrează că Putin nu se concentrează doar pe satisfacerea gustului său pentru viața de lux în apropierea unui oraș-stațiune. El este, de asemenea, preocupat să rămână în viață. Supraviețuirea a fost un factor probabil care a stat la baza amplasării la distanță a tunelurilor, a declarat Kimmage, fostul oficial al Departamentului de Stat, care este acum profesor la Universitatea Catolică.

„De două ori când a avut loc o mare tranziție în istoria Rusiei - 1917 și 1991 - statutul capitalei și poziția liderului de acolo a fost o problemă importantă”, a spus Kimmage. „Putin rezolvă această eventualitate prin stabilirea unei rețele de reședințe care sunt cât mai departe de centru. Astfel, un sistem de tuneluri în cadrul complexului de la Marea Neagră are mult sens. Chiar și fără o amenințare activă, el se va îngrijora de această eventualitate”.

O diagramă decupată care arată interiorul puțului de lift care leagă cele două tuneluri indică șase puțuri de ventilație separate, concepute pentru a furniza aer proaspăt sau filtrat ocupanților tunelului.

Multiplele puțuri de ventilație și cele două tuneluri separate ar fi putut fi proiectate cu gândul la un atac chimic, cu ajutorul unor elemente de redundanță care să îngreuneze obstrucționarea totală a aprovizionării palatului cu aer curat; multiplele conducte de cabluri ar putea avea scopuri similare. Două porți separate pe versantul dealului „creează o rezervă secundară și terțiară pentru ventilație”, a spus Gabryszewski. „Dacă există un fel de atac, Putin are două surse de intrare a aerului, una înaltă și una joasă”.

Diagramele nu oferă nicio vedere detaliată a structurilor de la est de complexul de tuneluri. Având în vedere că acesta pare să conecteze tunelurile cu un drum, este posibil ca structurile estice să fie concepute pentru a fi o rută prin care proviziile pot fi încărcate prin liftul ascuns și să ajungă în complexul palatului. Gabryszewski a evidențiat o zonă aproape de capătul drumului, lângă complexul de tuneluri, care ar putea fi folosită pentru încărcarea și descărcarea transporturilor de provizii.

Un link către diagrame, salvat pentru posteritate în arhiva de internet Wayback Machine, a circulat timp de ani de zile în rândul unei subculturi din Moscova cunoscute sub numele de „diggers”, exploratori urbani care vizitează și documentează situri interzise.

Un purtător de cuvânt al grupului a declarat într-un schimb de e-mailuri că își împărtășesc descoperirile „pentru că ne-am săturat de fața stupidă a lui Putin și vrem să arătăm lumii paranoia lui” pentru a „aduce mai aproape sfârșitul regimului”.

Kimmage, fostul oficial al Departamentului de Stat, a declarat că pregătirile atente ale lui Putin de mai bine de un deceniu indică cât de mult timp mintea sa a fost concentrată asupra posibilității unui conflict existențial cu Occidentul.

„Putin se percepe pe sine ca fiind angajat într-o confruntare cu Occidentul”, a mai spus acesta.