Adevărata origine a războiului lui Putin se află într-o teorie a conspirației

Originile noului despotism și ultranaționalism care au dus la invadarea Ucrainei se află într-o teorie a conspirației din interiorul Kremlinului, conform căreia Rusia se află într-un război perpetuu Occidentul, susține în „The Spectator“ Mark Hollingsworth, autorul cărții „Londongrad - From Russia with Cash”.

În 1992, Richard Nixon a evaluat viitorul Rusiei într-un interviu remarcabil de profetic. „Rusia se află la o răscruce de drumuri”, a spus fostul președinte american, scrie într-un editorial din The Spectator Mark Hollingsworth, autorul cărții „Londongrad - From Russia with Cash”.

„Se spune adesea că războiul rece s-a încheiat și că Occidentul a câștigat. Dar aceasta este doar o jumătate din adevăr. Comunismul a fost învins, dar ideea de libertate este supusă unui test. Dacă nu funcționează, se va reveni nu la comunism, ci la un nou despotism care ar reprezenta un pericol mortal pentru restul lumii. Acesta va fi afectat de un virus al imperialismului rusesc, care a fost o caracteristică a politicii externe rusești timp de secole. Prin urmare, Occidentul și SUA au un mare interes ca libertatea să reușească în Rusia. Dacă aceasta reușește, atunci China și alte state comuniste vor urma exemplul. Dacă nu reușește, adepții liniei dure din China și Rusia vor primi o nouă viață. Ei vor spune că (libertatea) a eșuat, așa că nu există niciun motiv pentru noi să ne întoarcem la democrație”.

Dar adevăratele origini ale noului despotism și ultranaționalism care au dus la invadarea Ucrainei se află într-o teorie a conspirației de lungă durată din interiorul Kremlinului, conform căreia Rusia se află într-un război perpetuu și nemilitar cu Occidentul.

Mentalitate de cetate asediată

„Acest lucru este susținut de o convingere, larg răspândită printre liderii ruși, că țara lor este amenințată de alianța euroatlantică și că este o amenințare existențială”, a declarat Andrew Foxall, un fost academician care în prezent îl consiliază pe secretarul Apărării, Ben Wallace.

„Acest punct de vedere nu a apărut la originea lui Putin, dar a devenit canonic sub conducerea sa. Liderii ruși percep că valorile euro-atlantice - drepturile universale ale omului și statul de drept - amenință stabilitatea Rusiei la fel de mult precum capacitățile sale convenționale”.

Această mentalitate de cetate asediată poate fi urmărită încă din 2005, când secretarul Apărării Serghei Ivanov a declarat: „Există un război împotriva Rusiei și se desfășoară de câțiva ani. Nimeni nu ne-a declarat război. Nu există nicio țară în stare de război cu Rusia. Dar există oameni și organizații în diferite țări care iau parte la ostilitățile împotriva Rusiei“. Aceste „organizații”, potrivit Kremlinului, au inclus Netflix, jocul video Pokémon Go și finanțarea ONG-urilor ca parte a unui complot CIA de a dăuna intereselor Rusiei. Toate acestea au constituit un act de război. Pentru Putin, orice protestatar din Rusia era „agent plătit al Occidentului“. Iar promovarea democrației a fost o încercare de „dezmembrare a Rusiei”, a declarat șeful Securității Naționale Nikolai Patrușev.

Noua generație de agenți ruși

În cartea „Russians Among Us“ a lui Gordon Corera, există o relatare revelatoare a unei conversații între un fost agent KGB și un ofițer FSB în funcție:

„Un american își amintește că a fost martor la tensiunea de la sfârșitul unei lungi sesiuni de băut vodcă după o întâlnire cu un om de legătură. Un ofițer rus mai în vârstă își amintea cu nostalgie de vremurile bune ale Războiului Rece, când cele două servicii de spionaj se confruntau. Dar un tânăr ofițer FSB a reacționat cu furie. Generația ofițerului mai în vârstă a fost cea care a pierdut Războiul Rece, a spus el cu amărăciune. Generația sa era hotărâtă să restabilească mândria rusă și avea să ducă lupta împotriva inamicului.”

Această mentalitate dură s-a manifestat în invazia Peninsului Crimeea și a regiunii din Estul Ucrainei, Donbas, în 2014. FSB a recrutat membri seniori ai Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU. În următorii șapte ani, aproximativ 50% din forțele de securitate au fost recrutate de agenții FSB, unii folosind tehnici de Kompromat. FSB a cheltuit aproximativ 200 de milioane de dolari pe an pentru a mitui și a-i convinge pe ucraineni să devină agenți ruși de influență, potrivit avocatului ucrainean IuriȘulipa. El a spus că aceste fonduri provin de la stat și de la oligarhii ruși, dar sunt în cele din urmă controlate de Kremlin.

Agenda FSB a fost să divizeze și să slăbească Ucraina și serviciul său de securitate, potrivit lui Valentin Nalivaicenko, șeful SBU între 2006 și 2010 și între 2014 și 2015. Ancheta sa a dus la arestarea a cinci ofițeri FSB pentru spionaj. SBU a descoperit înregistratoare digitale de voce, o cameră video în interiorul unui stilou, un container mic pentru stocarea datelor digitale într-un breloc și o notă cu instrucțiuni pentru operațiunile sub acoperire ale FSB.

După ce Nalivaicenko a părăsit SBU, FSB a înflorit în Ucraina înainte de invazia Crimeei în 2014. „FSB și-a introdus proprii agenți în guvernul și parlamentul Crimeei și în birourile sale de aplicare a legii”, a spus Nalivaicenko.

Infiltrarea în Ucraina

În noiembrie 2013, președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a fost demis din funcția de președinte, dar a refuzat să-și părăsească funcția. Ucraina era în pragul războiului civil. Între timp, un grup de 43 de generali și ofițeri FSB și GRU și Vladislav Surkov, adjunctul șefului de stat major al lui Putin, l-au vizitat în secret de două ori pe Ianukovici la Kiev. „Conform investigației noastre, Surkov și ofițerii FSB au fost implicați activ în activități împotriva poporului ucrainean”, a spus Nalivaicenko.

În această perioadă, SBU a permis ca 20 de ofițeri FSB de rang înalt să rămână într-o unitate secretă de combatere a terorismului de lângă Kiev, unde li s-a oferit acces la datele interne și la software-ul calculatoarelor Ministerului de Interne. Ofițerii FSB au copiat totul și au plecat la Moscova.

La întoarcerea la Kremlin, FSB era în posesia unui tezaur de documente secrete.

Folosind aceste date furate, FSB a piratat parlamentari din parlamentul ucrainean, funcționari publici și ofițeri militari. „Această unitate funcționează ca o instituție specială în cadrul FSB, unde 1.500 de persoane lucrează non-stop”, mi-a spus Nalivaicenko. „Ei operează prin intermediul rețelelor de socializare, a sistemelor de mesagerie robotizate, trimit texte pentru a face oamenii să intre în panică timp de mai multe zile. Atunci când telefonul mobil este atacat de acest sistem robotizat de apelare, nu poți să dai un telefon nimănui sau să trimiți un mesaj timp de câteva ore”.

Pentru cetățenii ucraineni din Crimeea, a fost mult mai rău. Din ziua invaziei din 2014, FSB a folosit baza de date furată pentru a le perturba viața. Datele au fost folosite pentru a pune sub supraveghere toți oamenii din stațiile de tren și autobuz. Acest lucru a permis FSB să aresteze toți ofițerii militari și de poliție și familiile acestora. Sute de persoane au fost reținute de FSB.

Pe baza datelor furate în 2014, FSB a atacat cibernetic site-urile guvernamentale, canalele de televiziune, băncile și corporațiile ucrainene. „FSB este foarte activ pe rețelele de socializare, canalele de telegram și forumurile publice online și folosește aceste platforme pentru a trimite dezinformare, știri false și pentru a încerca să creeze panică în rândul oamenilor noștri”, a spus fostul șef al SBU.

Astăzi, poporul ucrainean suferă de puterea de foc necruțătoare și nemiloasă a mașinii de război a lui Putin. Dar semnele de avertizare ale naționalismului rus brutal au fost vizibile în renașterea FSB, concentrarea Kremlinului asupra operațiunilor de influență, hacking-ul cibernetic și automulțumirea anilor 1990. Poate că dacă liderii occidentali l-ar fi ascultat pe președintele Nixon în 1992, istoria ar fi diferită, conchide autorul.