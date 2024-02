Țara în care natalitatea s-a prăbușit. De ce femeile nu vor să aibă copii: „E greu să găsești un bărbat cu care să te întâlnești”

Coreea de Sud are cea mai scăzută rată a natalității din lume și continuă să scadă vertiginos, depășindu-și propriul record uimitor de scăzut an de an. Cifrele publicate miercuri arată că aceasta a scăzut cu încă 8% în 2023, ajungând la 0,72.

Aceasta se referă la numărul de copii pe care o femeie este de așteptat să îi aibă în timpul vieții sale. Pentru ca o populație să se mențină constantă, acest număr ar trebui să fie de 2,1.

Dacă această tendință continuă, se estimează că populația Coreei se va înjumătăți până în anul 2100, scrie BBC.

O urgență națională

La nivel mondial, țările dezvoltate înregistrează o scădere a ratei natalității, dar niciuna într-un mod atât de extrem ca în Coreea de Sud. Proiecțiile sale sunt sumbre.

Peste 50 de ani, numărul persoanelor de vârstă activă se va înjumătăți, numărul celor care pot participa la serviciul militar obligatoriu al țării se va reduce cu 58%, iar aproape jumătate din populație va avea peste 65 de ani.

Acest lucru este atât de rău pentru economia țării, pentru fondul de pensii și pentru securitate, încât politicienii au declarat că este o „urgență națională".

Timp de aproape 20 de ani, guvernele succesive au pompat bani în această problemă - mai exact 379,8 trilioane KRW (286 miliarde de dolari; 226 miliarde de lire sterline).

Stimulentele financiare nu au funcționat

Cuplurile care au copii sunt copleșite cu bani, de la ajutoare lunare la locuințe subvenționate și taxiuri gratuite. Facturile la spital și chiar și tratamentele de fertilizare in vitro sunt acoperite, însă numai pentru cei căsătoriți.

Astfel de stimulente financiare nu au funcționat, ceea ce i-a determinat pe politicieni să găsească soluții mai „creative", cum ar fi angajarea de bone din Asia de Sud-Est, pe care le plătesc sub salariul minim, și scutirea bărbaților de serviciul militar, dacă au trei copii înainte de a împlini 30 de ani.

A sfidat normele sociale

Nu este surprinzător faptul că politicienii au fost acuzați că nu i-au ascultat pe tineri - în special pe femei - cu privire la nevoile lor și la motivele care stau la baza deciziei de a nu avea copii.

Când Yejin a decis să trăiască singură, la vârsta de 20 de ani, a sfidat normele sociale - în Coreea, viața de burlac este considerată în mare măsură o etapă temporară în viața unei persoane.

Apoi, în urmă cu cinci ani, a decis să nu se căsătorească și să nu aibă copii.

"Este greu să găsești un bărbat cu care să te poți întâlni în Coreea - unul care să împartă în mod egal treburile și îngrijirea copiilor", spune ea, „iar femeile care au copii singure sunt judecate".

În 2022, doar 2% dintre nașterile din Coreea de Sud au avut loc în afara căsătoriei.

„Un ciclu perpetuu de muncă”

În schimb, Yejin a ales să se concentreze asupra carierei sale în televiziune, care, susține ea, oricum nu îi lasă suficient timp pentru a crește un copil. Orele de lucru coreene sunt notorii pentru că sunt lungi.

Yejin are un loc de muncă tradițional de 9-6 (echivalentul coreean al unui program de 9-5), dar spune că de obicei nu pleacă de la birou până la ora 20.00 și că, în plus, mai trebuie să facă și ore suplimentare. Odată ajunsă acasă, are timp doar să facă curat în casă sau să facă exerciții fizice înainte de culcare.

„Îmi iubesc slujba, îmi aduce atât de multă împlinire", spune ea. „Dar să lucrezi în Coreea este greu, ești blocat într-un ciclu perpetuu de muncă."

Yejin spune că există, de asemenea, presiunea de a studia în timpul liber, pentru a deveni mai bună la locul de muncă: „Coreenii au această mentalitate conform căreia, dacă nu lucrezi continuu la autoperfecționare, vei rămâne în urmă și vei deveni un ratat. Această teamă ne face să muncim de două ori mai mult".

„Uneori, la sfârșit de săptămână, mă duc și îmi fac o perfuzie, doar pentru a avea suficientă energie să mă întorc luni la muncă", adaugă ea cu dezinvoltură, ca și cum aceasta ar fi o activitate destul de normală în weekend.

De asemenea, ea împărtășește aceeași teamă cu a tuturor femeilor: dacă și-ar lua concediu pentru a avea un copil, s-ar putea să nu se mai poată întoarce la muncă.

„Există o presiune implicită din partea companiilor conform căreia, atunci când avem copii, trebuie să ne părăsim locul de muncă", spune ea. Ea a văzut cum i s-a întâmplat surorii sale și celor doi prezentatori de știri favoriți ai ei.

Femei forțate să își părăsească locul de muncă

O femeie în vârstă de 28 de ani, care lucra în domeniul resurselor umane, a spus că a văzut persoane care au fost forțate să își părăsească locul de muncă sau care au fost respinse pentru promovări după ce și-au luat concediu de maternitate, ceea ce a fost suficient pentru a o convinge să nu aibă niciodată un copil.

Atât bărbații, cât și femeile au dreptul la un an de concediu în primii opt ani de viață ai copilului lor. Însă, în 2022, doar 7% dintre proaspeții tați și-au folosit o parte din concediu, față de 70% dintre proaspetele mame.