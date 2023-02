Șeful CE a spus că UE și SUA au început să lucreze la sancțiuni împotriva Federației Ruse din decembrie 2021

Sancțiunile împotriva Rusiei legate de situația din Ucraina, UE și Statele Unite au început să fie gândite cu două luni înainte de începerea invaziei, în decembrie 2021, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sâmbătă, la Conferința de securitate de la München..

„UE, împreună cu Statele Unite, au început să se gândească la aplicarea de sancțiuni economice la scară largă împotriva Rusiei încă din decembrie 2021”, a spus von der Leyen, adăugând că „sperau că sancțiunile nu vor trebui aplicate”.

"În urmă cu mai bine de un an, Statele Unite au început să facă un lucru fără precedent, expunând în spațiul public datele deținute , declarând că Rusia pregătește un atac asupra Ucrainei. Am sperat că acest lucru nu se va întâmpla, dar am început să ne pregătim,"a spus von der Leyen.

Președintele Comisiei Europene s-a exprimat în discursul său în favoarea unei creșteri cuprinzătoare a presiunii asupra Rusiei și a unei creșteri a aprovizionării cu arme și muniții către Ucraina, pentru a cărei producție în masă și-a propus mobilizarea industriei europene.

"Acum este timpul să urgentăm producția de arme și muniții standardizate pentru livrările în Ucraina. Trebuie să folosim Fondul European de Pace pentru asta. Intenționăm să apelăm la industria din întreaga Uniune Europeană și să le punem întrebarea: de ce este nevoie pentru a crește calitativ și cantitativ producția de muniție, de exemplu lucruri elementare precum obuzele de 155 mm. Este același lucru pe care l-am făcut cu vaccinurile în timpul pandemiei", a spus von der Leyen.