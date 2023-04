Lecții de viață de la o atletă care a stat 500 de zile în peșteră. „Am fost tăcută timp de 1 an și jumătate” FOTO

În această perioadă, ea nu a avut niciun contact uman și ar putea fi stabilit un nou record mondial.

Atunci când Beatriz Flamini a intrat în peștera din Granada, Rusia nu invadase Ucraina, iar lumea era încă cuprinsă de pandemia Covid.

Ea făcea parte dintr-un experiment monitorizat îndeaproape de oamenii de știință, bbc.com.

"Sunt încă blocată pe 21 noiembrie 2021. Nu știu nimic despre lume", a spus ea după ce a ieșit din peșteră.

Doamna Flamini, în vârstă de 50 de ani, a intrat în peșteră la vârsta de 48 de ani. Ea și-a petrecut timpul în peștera adâncă de 70 de metri (230 de picioare) făcând exerciții fizice, desenând și împletind căciuli de lână. Ea a parcurs 60 de cărți și 1.000 de litri de apă, potrivit echipei sale de sprijin.

Ea a fost monitorizată de un grup de psihologi, cercetători, speologi - specialiști în studiul peșterilor - dar niciunul dintre experți nu a luat legătura cu ea.

Imaginile difuzate de postul spaniol TVE au arătat-o ieșind din peșteră zâmbind, înainte de a-și îmbrățișa echipa.

→ Imaginea 1/7: Beatriz Flamini a stat 500 de zile într o peșteră și a ieșit pe 14 aprilie 2023 FOTO EPA EFE (3) jpg

Vorbind la scurt timp după aceea, ea și-a descris experiența ca fiind "excelentă, imbatabilă".

"Am fost tăcută timp de un an și jumătate, nu am vorbit cu nimeni în afară de mine însămi", a spus ea, în timp ce reporterii o presau pentru mai multe detalii.

"Îmi pierd echilibrul, de aceea sunt reținută. Dacă îmi permiteți să fac un duș - nu m-am atins de apă de un an și jumătate - ne vedem peste puțin timp. Ești de acord cu asta?"

Ulterior, doamna Flamini a declarat reporterilor că a pierdut noțiunea timpului după aproximativ două luni.

"A existat un moment în care a trebuit să nu mai număr zilele", a spus ea, adăugând că a crezut că a stat în peșteră "între 160-170 de zile".

Unul dintre cele mai grele momente a fost atunci când a avut loc o invazie de muște în interiorul peșterii, lăsând-o acoperită, a spus ea.

Atleta extremă a descris, de asemenea, "halucinații auditive".

"Ești tăcut și creierul inventează", a spus ea.

Experții s-au folosit de timpul petrecut de ea în izolare pentru a studia impactul izolării sociale și al dezorientării temporare extreme asupra percepției timpului de către oameni.

Echipa de susținere a doamnei Flamini a declarat că aceasta a doborât un record mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută într-o peșteră, însă Guinness World Records nu a confirmat dacă există un record pentru timpul petrecut în mod voluntar într-o peșteră.

Acesta a acordat "cea mai lungă perioadă de supraviețuire în capcană în subteran" celor 33 de mineri chilieni și bolivieni care au petrecut 69 de zile la 688 m sub pământ după prăbușirea unei mine de cupru și aur din Chile în 2010.