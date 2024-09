Zelenski respinge planul propus de partenerul de campanie al lui Trump. „Inacceptabil și periculos pentru întreaga lume”

Președintele Volodimir Zelenski a descris un așa-zis plan de încheiere a războiului din Ucraina, propus de JD Vance, partenerul de campanie al lui Donald Trump, drept o „idee îngrozitoare” care ar putea duce la un conflict global.

„Mesajul său pare a fi că Ucraina trebuie să facă un sacrificiu. Aceasta ne aduce înapoi la întrebarea costului și a cui va fi povara. Ideea că lumea ar trebui să încheie acest război pe seama Ucrainei este inacceptabilă (...) nu consider această propunere un plan formal, în adevăratul sens. Aceasta ar fi o idee îngrozitoare dacă cineva chiar ar încerca să o pună în aplicare, obligând Ucraina să suporte costurile opririi războiului prin cedarea teritoriilor sale", a declarat Zelenski într-un interviu pentru The New Yorker.

„Trebuie să spun că nu a fost așa cu Trump. El și cu mine am discutat la telefon, iar mesajul său a fost cât se poate de pozitiv, din punctul meu de vedere: «Înțeleg», «Voi oferi sprijin» și așa mai departe”, a adăugat Zelenski.

Zelenski a avertizat, de asemenea, că orice încercare de a negocia teritoriul Ucrainei, așa cum propune JD Vance, ar pune în pericol interesele Americii în alte regiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu și în relațiile cu China și Taiwan.

„Oricare președinte sau vicepreședinte care ridică această perspectivă – că încheierea războiului depinde de consolidarea status quo-ului, cu Ucraina cedându-și teritoriul – ar trebui să fie responsabil pentru potențiala declanșare a unui război global. Pentru că o astfel de persoană ar insinua că acest tip de comportament este acceptabil", a mai spus Zelenski.

El a subliniat că un astfel de plan ar putea duce la un conflict global, care să implice țări precum Iran și China.

„Nu iau în serios cuvintele lui Vance, pentru că, dacă acesta ar fi un plan, atunci America se îndreaptă spre un conflict global. Vor fi implicate Israel, Liban, Iran, Taiwan, China, precum și multe țări africane. Această abordare ar transmite lumii următoarea regulă implicită: Am venit, am cucerit, acum este al meu", a avertizat liderul ucrainean.