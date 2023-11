Unde se mănâncă bine și ieftin la Londra: „Bagă la cap câteva reguli de bază"

Octavian Herța, un fost jurnalist, stabilit în Londra de 7 ani, a postat pe pagina de Facebook câteva sfaturi despre locurile din capitala marii Britanii unde se mănâncă bine și cu bani puțini.

Londra este una dintre cele mai scumpe capitale europene. O recunoaște și Octavian Herța, un fost jurnalist stabilit în capitala Marii Britanii de 7 ani. Totuși, acesta a reușit să găsească în Londra și locuri unde oamenii pot mânca bine cu bani mai puțini. El a oferit conaționalilor săi stabiliți în Londra sau turiștilor români câteva sfaturi despre aceste locuri, scrie stiridiaspora.ro.

„Ai învățat să te deplasezi prin Londra, acum e timpul să te instruiesc ca pe copilul meu cum să mănânci în așa fel încât să nu verși cu sânge și să nu-ți vinzi un rinichi ca să acoperi factura la haleală. Îți spun din capul locului, nu-i treabă ușoară. Chiar dacă locuiești de ani de zile în orașul ăsta, tot ți-o mai iei din când în când. Pentru început, bagă la cap câteva reguli de bază.”

Astfel, jurnalistul împărtășește trei reguli de bază, pornind de la ideea că ieftin nu înseamnă întotdeauna bun.

Regula 1: Nu tot ce este ieftin este bun

Herța avertizează asupra capcanelor aparent ieftine ale locurilor care promit gustul KFC.

„Londra e tărâmul chicken & chips. Milioane de dughene care-ți promit gustul KFC împânzesc orașul dintr-un colț în altul, încercând să te convingă că poți mânca bine și ieftin. Din experiență vă spun că poate fi cea mai catastrofală experiență ever. Da, de cele mai multe ori e ieftin, cu 5 lire poți mânca aripioare cu cartofi prăjiți iar dacă mai arunci ceva mărunțiș, primești și o cutie de Cola. Și da, te saturi. Problema e după.

Puiul ăla e de multe ori gătit în niște condiții de lumea a treia, într-un ulei prăjit de atâtea ori că a prins epoca victoriană. Nu vrei să arunci o privire în spatele tejghelei, să vezi jegul care domnește în frigidere, pe blatul de lucru și pe podea. O să simți probabil arsuri încă dinainte să termini de mâncat. Dacă ești lihnit și chiar ai nevoie de mâncarea aia, continuă, dar ești pe cont propriu.

De-abia după ce ai terminat urmează distracția. Te poți trezi cu crampe îngrozitoare, cu un rău de nedescris și cu o dorință nestăvilită de a muri ca să nu mai fii nevoit să înduri chinul. Sau poate ai un stomac de hienă și te simți excelent. În cazul ăsta, tocmai ai descoperit cum te poți sătura în Londra cu prețul unei cafele. E valabil și pentru fish & chips, o altă atracție a Londrei.

De asemenea curry poate fi o experiență mișto sau un dezastru. De obicei, mâncarea indiană e gustoasă, dacă e gătită curat și bine. Din experiență vă spun că nu prea e. Pentru un fish & chips, curry și, în general, cam pentru orice mai de calitate pregătește-te să scoți 18-20 de lire pentru o porție, dar, din nou, de banii ăia vei mânca omenește, fără să-ți riști viața.” , dezvăluie românul pentru conaționalii săi.

Regula 2: Fii deschis către nou

El recomandă explorarea restaurantelor cu specific divers, evitând fast-food-urile standard și încercând preparate mai exotice.

„A doua regulă. Fii deschis către nou, e păcat să călătorești și să mănânci McDonald's. Londra îți oferă absolut orice fel de mâncare, pentru orice gust la toate prețurile care ți-ar putea trece prin cap. Sunt prezente toate bucătăriile din lume, pe aceeași stradă poți găsi 50 de restaurante cu tot atâtea specificuri. Fie că intri într-un local indonezian, mexican, sud-african, japonez sau caraibian, comandă chestii pe care, de obicei, nu le consumi.

Supă picantă vietnameză, taco cu ciuperci negre, jerk chicken caraibian plus mii de alte feluri de mâncare de care poate nici n-ai auzit sunt aici pentru a fi încercate. O viață avem și un ulcer de făcut, mă înțelegi. Dacă n-ai murit de la tonele de sarmale și de la basculantele de cefe de porc balotate până acum în România, nu cred că o să te ucidă niște specialități orientale ori sud-americane.”, împărtășește cu urmăritorii săi fostul jurnalist.

Regula 3: Caută restaurante bune la prețuri accesibile

Pentru cei care preferă să meargă la sigur, Octavian Herța propune opțiuni accesibile și gustoase.

„A treia regulă. Dacă nu vrei să riști niște chestii exotice și vrei să mergi la sigur, caută restaurante care oferă mâncare bună la prețuri care să nu spargă banca. Eu, de exemplu, dacă vreau să mănânc un pui bun, mă duc la Nando's. Cu 30 de lire mănânci bine și nici nu-ți pare rău după bani. Poți alege varianta de meniu cu re-fill nelimitat pentru sucuri, așa că poți bea Fanta sau Cola până dai pe dinafară. Garantat, o să pleci sătul și mulțumit.

O porție de mâncare caldă – curry cu noodles și legume ori somon cu orez costă până-n 10 lire. Porție sănătoasă, mâncare gustoasă și ieftină. Cu 8 lire poți cumpăra o cutie zdravănă de sushi iar cu 2-3 lire, poți adăuga o apă sau o Cola. Londra e plină de localuri Wasabi, dar aveți grijă, nu e genul de restaurant în care să stai să o lălăi. Mănânci și ai plecat, ca-n gară.

Există și variante de fast-food decent la prețuri foarte bune. Greggs, de exemplu. Cu până-n 5 lire cumperi o baghetă cu șuncă și brânză sau cu ton și ceapă, plus o apă, un suc sau o cafea. De ocolit Subway, de fiecare dată m-a durut stomacul în ultimul hal. KFC, după părerea mea, are mâncare mai proastă ca-n România, eu m-am lecuit. McDonald's doar în caz de urgență. Ca peste tot în lume, non-mâncare. Și, la fel, ca peste tot, plin de lume la orice oră.

Pentru pizza, dacă nu nimerești cumva un restaurant italian micuț cu mâncare excepțională, mergi la sigur cu Franco Manca. O pizza costă până în 10 lire, e făcută în cuptor cu lemne și e delicioasă. Mie îmi mai place Pizza Express, dar pregătește-te să scoți din buzunar minim 15 lire pentru o porție.”, mai scrie Herța.

Ghid de bune maniere în Londra

Jurnalistul oferă sfaturi practice pentru a evita situațiile penibile la restaurante.

„De final, câteva ponturi care o să-ți facă viața un pic mai ușoară și o să te țină cât de cât în afara situațiilor penibile. Nu te năpusti în restaurant, nu-i ca în România să intri de nebun și să te așezi la masă. Intri, aștepți frumos să te preia cineva și să te conducă la o masă care ți se potrivește. Dacă ești singur sau într-un cuplu, o să ți se dea o masă mică, de două persoane, n-are sens să ocupi ditamai masa de 6.

În cazul în care ai țintit un restaurant din timp, fă rezervare. În general, se execută online. Pentru restaurantele landmark cum e City Garden de la ultimul etaj al clădirii Walkie – Talkie din City, trebuie să-ți faci rezervare cu săptămâni sau luni în avans. Toată lumea vrea să meargă acolo așa că nu te aștepta să găsești masă azi pentru diseară. E valabil pentru restaurantele din Shard sau pentru Sushi Samba din City of London. Nu doar tu vrei să iei cina la etajul 500 și să ai Londra la picioare.

Nu vorbi tare în restaurant. Aia merge în pub, unde-i vacarm. Nu striga după chelneri, așteaptă să te vadă. Nu te întinde cu ei la vorbă ca să le arăți ce engleză superbă deții. Dacă te întreabă cum ți se pare mâncarea, nu le oferi o expunere completă. Un "excellent" semi-onest ar trebui să fie suficient.

Nu te duce la bar ca să achiți nota, fă-i semn chelnerului și așteaptă să ți-o aducă la masă. Bacșișul, în multe locuri, nu este inclus în notă, rămâne la latitudinea ta. Dacă plătești cash pentru o factură de 50 de lire, o bancnotă de 5 ar trebui să fie ok. Dacă achiți cu cardul, poți selecta un bacșiș tastând pe terminalul care-ți este adus la masă. Cam 10% e ceea ce se așteaptă de la tine. În ultima vreme am observat că au început să includă bacșișul în notă, așa că ai scăpat de stres, vrei nu vrei, trebuie să fii un gentleman.”, încheie Octavian Herța.