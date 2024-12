Țara în care veniturile din turism vor atinge aproximativ 22 miliarde de euro. „Se prefigurează un nou an record”

O țară din Europa estimează că, în 2024, veniturile sale din turism vor atinge un nivel record de aproximativ 22 miliarde de euro, în creştere cu 10% comparativ cu anul trecut.

Grecia este țara în care se prefigurează, în acest an, venituri record din turism, potrivit Reuters.

„După un an record în 2023, 2024 se prefigurează un nou an record. Anul trecut am încheiat cu venituri de 20 de miliarde de euro. O contribuţie mare a turismului la Produsul Intern Brut al ţării. Anul acesta ne aşteptăm la venituri de aproximativ 22 de miliarde de euro", a declarat, marţi, Olga Kefalogianni, ministrul elen al Turismului, pentru ERT, radio-televiziunea publică din Grecia.

Ministrul elen al Turismului a mai spus că „angajaţii din sectorul turismului sunt cel mai important activ pe care îl avem. Capitalul uman al turismului este esenţa turismului. Faţa umană a Greciei se transmite prin intermediul oamenilor”.

Turismul este responsabil pentru un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.

De asemenea, Parlamentul Greciei a aprobat, în decembrie, o lege care majorează o taxă zilnică care se percepe pentru închirierile pe termen scurt şi cazarea la hotel. De altfel, s-a introdus și o taxă pentru vizitatorii de pe navele de croazieră. Motivul creșterii taxelor este de a acoperi impactul dezastrelor naturale asupra economiei sale.

Din 2025, taxa zilnică pentru chiriile pe termen scurt în perioada aprilie-octombrie – principalul sezon turistic al țării – va crește la 8 euro (8,41 dolari) de la 1,5 euro.

Din cauza schimbărilor climatice, Grecia se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de evenimente climatice extreme, precum inundaţii, secete şi incendii de pădure, care pun presiuni asupra finanţelor publice. Turismul este principalul motor al economiei Greciei, ţară care a ieşit dintr-o criză severă a datoriilor în 2018.

După încheierea pandemiei de Covid, Grecia a depăşit record după record când vine vorba de vizitele şi cheltuielile turiştilor.