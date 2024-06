Pericolele aduse de canicula din Europa pentru turişti: decese, incendii, boli răspândite de ţânţari. Ce țări au început să fie ocolite

Verile sufocante au început să-i afecteze din ce în ce mai mult chiar şi pe turiştii care sunt învăţaţi cu temperaturi mai ridicate. Experţii spun că, pe fondul valurilor de căldură record și al incendiilor de vegetație, care îi pun în pericol. mulţi au început să evite ţările mediteraneene calde.

Recentele decese și dispariții provocate de căldură în Grecia, inclusiv cea a prezentatorului TV britanic Michael Mosley, alimentează și mai mult această tendinţă de a evita ţările cu climă caldă, ceea ce ar putea deveni o problemă tot mai mare pentru țările din sudul Europei, multe dintre acestea bazându-se pe turism pentru a-și stimula economiile, potrivit CNN.

Obiective turistice închise sau imposibil de vizitat din cauza caniculei

Autoritățile din Grecia au avertizat în mod repetat turiștii să nu subestimeze căldura intensă, mai ales după ce mai multe persoane plecate la drumeţie în mijlocul zilei au murit sau au fost date dispărute.

Mary Beth Walsh, o turistă care spune că a crescut în Texas şi că e obişnuită cu temperaturi ridicate, a declarat că a fost șocată de căldura „insuportabilă” pe care a trebuit să o înfrunte în această vacanţă la Atena.

„Întotdeauna glumesc că am o toleranță atât de mare la căldură, că îmi iau hanoracul cu mine la cursuri în august (în SUA), dar nu am avut nicio ideea de canicula de aici. Nivelul nostru de energie a fost mai scăzut decât am crezut că se poate... Era absolut insuportabil să mergem prin căldura de afară”, a spus tânăra pentru CNN.

Turism la lumina torţelor

Potrivit meteorologilor, temperaturile în Grecia vor fi cuprinse între între 30 și 35 de grade Celsius în următoarele două săptămâni, cu câteva grade peste media verii, cu excepția uneia sau a două zile în care sunt prognozate ploi, care vor menține temperaturile scăzute.

Stefanos Sidiropoulos, care conduce cea mai mare agenție de turism din Grecia specializată în activități în aer liber, spune că turiștii, mai ales cei care vin din ţări cu temperaturi mai scăzute, au nevoie de acomodare şi ar trebui să evite deplasările sau activităţile în aer liber.

„Celor care vin din nordul Europei sau din Canada, locuri cu temperaturi mai scăzute, le este mai greu. Ei au nevoie de timp pentru a se adapta la aceste condiții”, spune el.

Dra nu doar turiştii se adaptează, ci şi cei care oferă servicii. Astfel, agenția de turism a lui Sidiropoulos a programat acum unele activități atunci când temperaturile sunt mai scăzute, adică dimineaţa foarte devreme, la răsărit, sau seara şi noaptea, la lumina torţelor.

Înmulţirea ţânţarilor care transmit boli

Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), temperaturile ridicate, cauzate de schimbările climatice, favorizează înmulţirea şi migrarea populațiilor de țânțari care transmit boli, în noi zone din Europa.

O specie de țânțari care poate răspândi virusurile dengue, chikungunya și Zika, numită Aedes albopictus, este acum prezentă în multe țări europene, inclusiv în Grecia, Italia, Portugalia și Spania, potrivit ECDC. Anul trecut, ECDC a înregistrat 130 de cazuri de dengue dobândite la nivel local în Europa, în creștere față de 71 de cazuri în 2022.

Anul acesta, până în prezent nu au fost raportate cazuri de dengue dobândite la nivel local în Europa, dar, pe baza statisticilor din anii anteriori, se așteaptă ca primele cazuri să fie raportate în următoarele săptămâni, au declarat oficiali de la EDCD.

Anul trecut primul caz uman de infecție cu virusul West Nile, răspândit de țânțarul nativ Culex pipiens, a fost raportat în provincia spaniolă Seville în martie, potrivit ECDC, iar până la sfârşitul lui 2023 s-au înregistrat 713 cazuri umane de infecție cu virusul West Nile în nouă țări ale UE, care s-au soldat cu 67 de decese.