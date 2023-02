Pe urmele fostei soții a lui Putin: ce s-a ales de proprietățile sale de lux din Europa FOTO

Pe parcursul unui deceniu, după destrămarea mariajului de 30 de ani cu președintele rus Vladimir Putin, Liudmila Oceretnaia și actualul său soț au acumulat proprietăți de lux în Europa care valorează milioane de dolari.

Apartamentele de lux și vilele în Europa sunt pe numele lui Artur Oceretni (47 de ani), un pasionat de triatlon Ironman. Cuplul s-a căsătorit în 2015, iar între ei este o diferență de vârstă de 20 de ani.

Reporterul Politico Leonie Kijewski a mers pe urmele acestor imobile de lux - în Spania, Elveția și Franța - pentru a afla dacă nu au fost între timp vândute și, în general, care este este situația acestor proprietăți în contextul sancțiunilor impuse Rusiei în urma invaziei în Ucraina.

La ușa unuia dintre cele două apartamente din Marbella, Spania, răspunde un bărbat îndesat cu accent rusesc, care se prezintă ca Vladimir, partener de afaceri al lui Artur Oceretni, proprietarul - arătându-se dispus să intermedieze o ofertă de vânzare.

Amplasat la 20 de minute de mers pe jos de plajă de plaja din Marbella, un oraș turistic de pe Costa del Sol, apartamentul avea o valoare de piață de 1,1 milioane de dolari în 2014, când a fost cumpărat.

Este extrem de spațios și „nou-nouț”, dă asigurări bărbatul după care promite să aranjeze o vizionare.

Pare o adevărată șansă să poți arunca o privire, având în vedere secretul care o învăluie pe fosta soție a lui Putin, mai cu seamă cel referitor la puterea financiară, notează Politico.

În calitate de Primă Doamnă, Oceretnaia a avut o prezență publică discretă, apărând ocazional la cine de stat și achitându-se de alte îndatoriri. Apoi, Liudmila „a devenit aproape invizibilă”, ieșind treptat din scenă, a dezvăluit Nina Hrușciova, profesor de afaceri internaționale la The New School din New York, strănepoata fostului lider sovietic Nikita Hrușciov.

Este lesne de înțeles de ce soții Oceretni ar fi interesați să vândă: în curând portofoliul lor european ar putea fi vizat de sancțiuni - în contextul în care UE se străduiește să înțeleagă cum ar putea gestiona aceste bunuri de lux, după ce războiul din Ucraina a întrerupt conexiunea confortabilă dintre banii rușilor și unele dintre cele mai luxoase destinații din Europa, notează Politico.

Liudmila a fost alături de Putin 30 de ani - din perioada în care era doar un ofițer de nivel inferior în KGB, apoi premier, și până a ajuns cel mai puternic om din Rusia.

Cei doi și-au anunțat divorțul de „comun acord” în fața jurnaliștilor, după ce au ieșit de la o reprezentație de balet. Totuși, relația lor de afaceri nu s-a încheiat. Putin pare să fi făcut o aluzie, când a glumit că mai întâi trebuie să-și mărite fosta soție și apoi se va gândi la propria însurătoare.

Liudmila avea o fundație, Centrul pentru Dezvoltarea Limbii Ruse - ulterior Centrul pentru Comunicare Interpersonală. Abia în 2016 presa rusă a descoperit că se recăsătorise cu președintele, Artur Oceretni.

Potrivit unei investigații a Fundației Anticorupție a disidentului rus încarcerat Alecsei Navalnîi, ONG-ul a fost doar un paravan pentru a îi ceda fostei soții a lui Putin o clădire istorică aflată în proprietatea statului rus, care aparținuse bunicului scriitorului rus Lev Tolstoi.

Situată în centrul Moscovei, la doar cinci minute de mers pe jos de Kremlin, clădirea, renovată și extinsă cu două etaje, a fost transformată în spațiu de birouri și este închiriată unor companii rusești contra a milioane de dolari anual. Potrivit unei investigații Reuters citată de Politico, banii sunt transferați în contul unei companii înregistrate pe numele de dinainte de căsătorieal fostei soții a lui Putin.

Costa del Sol

Căsătoria a survenit într-o perioadă în care portofoliul imobiliar al cuplului era în plină expansiune. Apartamentul din Marbella propus reporterului pentru vizionare a fost achiziționat în 2014, cu un an înainte de nuntă. Primul dintre ele fusese cumpărat în 2011, contra a aproximativ 800.000 de euro.

Din documentele de înregistrare obținute de Politico reiese că Artur este în continuare proprietarul celor două imobile.

Notarul din Marbella care a semnat actele a refuzat să comenteze achizițiile, invocând regulile spaniole de confidențialitate.

Cele două apartamente se află într-un complex protejat de porți negre. Soneriile nu au nume înscrise pe ele astfel că oferă puține indicii despre cine locuiește acolo. Apartamentele sunt despărțite de o grădină, în care se află și câteva piscine.

Printre cei care au deținut proprietăți în Marbella se numără actorii Hugh Grant și Sean Connery, personalitatea de televiziune Simon Cowell și Rifaat al-Assad, unchiul președintelui sirian Bashar al-Assad. Potrivit presei locale, Putin deține o vilă în localitatea vecină La Zagaleta, o comunitate turistică, potrivit presei locale.

În ultimele decenii, zona a devenit un magnet pentru banii rușilor, potrivit lui Javier de Luis, expert imobiliar la confederația Ecologists in Action. Aproximativ 3.000 de ruși locuiesc oficial în Marbella, a spus el, adăugând că după părerea lui numărul real este mult mai mare.

„Mulți ruși își investesc banii în proprietăți imobiliare. Cumpără și apoi vând - este o sursă de venit pentru ei”, a explicat de Luis.

„Spălarea banilor este uleiul care unge mașinăria”, a adăugat el.

Piața imobiliară oferă numeroase oportunități pentru cei care ar dori să ascundă surse ilicite de bani.

În Marbella, strategia obișnuită este obținerea unor autorizații de construcție - pentru case sau complexe hoteliere - și vânzarea înainte de începerea lucrărilor, a explicat de Luis. O altă practică este luarea unui credit bancar și rambursarea lui în rate mici, pentru a nu atrage atenția.

Prin achiziția din 2014, Artur Oceretni ar fi putut beneficia de un alt avantaj deloc neglijabil: dreptul de rezidență oferit de Spania pentru investiții imobiliare de minim 500.000 de euro. Aceste așa-numite vize de aur oferă drept de călătorie în țările din spațiul Schengen, dar și dreptul de a aplica pentru rezidență permanentă în Spania.

Vizionarea apartamentului promisă reporterului Politico n-a mai avut loc.

„Am crezut că vrei să vinzi apartamentele rudelor tale. Noi nu vindem nimic. Îmi cer scuze pentru eroare. Să aveți o zi bună!”, a pretins Vladimir într-un sms trimis în ziua următoare, pretextând o neînțelegere.

De la invazia pe scară largă a lui Putin asupra Ucrainei, în februarie 2022, UE, SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra a sute de persoane și entități - considerate responsabile pentru război sau pentru că au răspândit propagandă pro-război/ au oferit o sursă de venit pentru Kremlin.

Totuși, până în luna septembrie, doar 639 de persoane și entități se află pe toate listele de sancțiuni. Printre acestea se numără Putin și cele două fiice ale cuplului, precum și presupusa iubită a președintelui rus, gimnasta Kabaeva.

Soții Oceretni nu sunt pe listă - Oceretnaia a fost sancționată doar de Marea Britanie.

UE tinde să nu aplice sancțiuni pentru acțiuni anterioare, explică avocatul specializat Viktor Winkler, obiectivul său fiind mai degrabă să-i împiedice pe cei vizați să contribuie la alte abateri sau să culeagă beneficiile.

Pentru ca o persoană să fie sancționată de UE, trebuie să primească o propunere din partea unui guvern, dar o eventuală decizie pozitivă trebuie aprobată de toate țările blocului. Mai mulți diplomați ai UE au declarat pentru POLITICO că nu știau ca vreo țară să fi sugerat sancționarea soților Oceretni.

Dar UE se confruntă deja cu procese deschise de circa 70 de oligarhi și de membri ai familiilor lor - iar unii dintre aceștia din urmă au reușit să obțină câștig de cauză.

Cu toate că nu există nicio dovadă că Oceretni și-ar fi obținut averea ilicit, valoarea proprietăților pare a depăși sursele de venit cunoscute ale cuplului.

„Uitați-vă la acest domn tânăr și atletic. Este cumva ginerele sau verișorul lui Putin? De când avea 33 de ani a aruncat milioane de euro pe proprietăți superbe din întreaga Europă. Însă cine este el de fapt? Vile și apartamente în Franța, Elveția și Spania. Ce portofoliu frumos pentru cineva care nu este un om de afaceri sau fiul unui oligarh și nici măcar nu are o slujbă reală. Așadar, care este secretul succesului său? Simplu: s-a însurat cu fosta soție a lui Putin”, nota anul trecut, într-o serie de postări pe Twitter, Maria Pevcic, șefa fundației anticorupție a lui Alexei Navalnîi.

„Fosta soție [a lui Putin], femeia cu care a petrecut [zeci de ani], mama fiicelor sancționate, nu este sancționată la rândul ei. Nu există absolut nicio explicație pentru acest lucru”, a apreciat jurnalista de investigații, citată de Politico.

Elveția

Dacă există un loc unde oamenii nu au început să pună întrebări, aceea este Elveția. În 2015, în preajma nunții cu Liudmila, Artur a cumpărat un apartament de lux în Davos.

Pus la vânzare pentru aproximativ 3 milioane de euro la acea vreme, apartamentul lui Oceretni se află într-o clădire gri austeră, la doar o aruncătură de băț de un lac suberb. Tuneluri subterane ce fac legătura cu impunătorul hotel AlpenGold, le oferă locatarilor acces la piscină și la o garderobă privată.

În toamna anului trecut, numele lui Oceretni era pe cutia poștală. Rezidenții au dezvăluit că acesta trimite un avocat la ședințele anuale, așa că nu l-ar putea recunoaște dacă l-ar întâlni pe stradă.

Niciunul dintre cei aproximativ doisprezece vecini intervievați de reporterul Politico nu și-a exprimat vreo îngrijorare privind legăturile lui Oceretni cu Putin sau originea banilor.

„Nu-mi pasă câtuși de puțin dacă vecinul meu este cleptocrat”, a spus unul dintre ei.

Un altul a fost de acord: „Nu-mi place ce face Putin în Ucraina, dar au tot dreptul să dețină un apartament aici”.

„Toată lumea știe că are un apartament aici”, a spus o altă vecină, ridicând din umeri. La fel ca aproape toți ceilalți abordați de reporterul Politico, a părut ofensată. „Îi privește doar pe ei”, a adăugat ea.

„Nu ar trebui să pedepsești o femeie pentru acțiunile fostului ei soț - vreau să spun, de ce ar fi corect?", a comentat altcineva.

Legislația din Elveția este destul de restrictivă în privința cumpărării de locuințe: străinii nu pot achiziționa decît eventual case pentru vacanță, nou construite sau altminteri trebuie să facă dovada că muncesc și locuiesc în Elveția.

Totuși, problema este legea lasă în mare parte la latitudinea entităților private să se asigure că normele privind achizițiile sunt aplicate, spune Maíra Martini, expert în spălare de bani la organizația de supraveghere a corupției Transparency International.

Martini a spus că este un „semnal de alarmă foarte mare” dacă salariul oficial al unei persoane nu corespunde cu banii pe care îi are în conturi.

Un agent imobiliar din Davos, care a solicitat anonimatul, a declarat că agențiile nu fac verificări privind cumpărătorii sau modalitatea în care au obținut banii.

Totodată, registrul funciar al municipalității, care ține evidența proprietarilor din zonă, nu efectuează verificări privind proveniența fondurilor unui cumpărător.

Acest lucru lasă procesele de combatere a spălării banilor în mare parte în mâinile băncilor - cu ceea ce ar putea fi descris în mod caritabil ca fiind rezultate mixte.

În iunie, gigantul bancar elvețian Credit Suisse - care a construit și deținut complexul de apartamente al lui Oceretni - a fost amendat cu aproximativ 2 milioane de euro pentru că a permis traficanților de cocaină să spele bani prin conturile sale. Iar în martie, presa elvețiană a relatat că banca a cerut investitorilor să distrugă documentele legate de iahturile oligarhilor. Credit Suisse, care a negat aceste acuzații, nu a răspuns la multiplele solicitări de interviu.

Franța

Nu toată lumea din Europa este la fel de blazată ca elvețienii în ceea ce privește banii rușilor, notează Politico.

Una dintre cele mai remarcabile adăugiri la portofoliul lui Oceretni este o vilă Art Deco excentrică, supranumită „Villa Souzanna”, situată la aproximativ 6 kilometri de orașul stațiune Biarritz, pe coasta bască din sud-vestul Franței - o regiune în care Oceretnaia și Putin obișnuiau să își petreacă vacanțele înainte ca acesta să devină prim-ministru.

Cumpărată de Oceretni în 2013, vila se mândrește cu o verandă semicirculară cu colonade, împodobită cu un basorelief cu tematică nautică. De un alb strălucitor, aceasta se află pe o stradă care miroase a brad. Cea mai apropiată plajă se află la doar o aruncătură de băț.

În 2012, Kirill Șamalov, pe atunci soțul Katerinei Tihonova - fiica cea mică a foștilor soți Putin- a cumpărat o casă de 3,5 milioane de euro cu vedere la mare în aceeași zonă.

Vila fost confiscată de autoritățile franceze după ce UE l-a sancționat pe Șamalov în aprilie. Șamalov și Tihonova au divorțat în 2018.

Potrivit mărturiilor vecinilor, Tihonova stătea la vilă câteva săptămâni pe ani, împreună cu copiii săi.

Cât despre soții Oceretni, ei nu au petrecut prea mult timp în Biarritz - în rarele vizite, aveau grijă să fie discreți. În jurul anului 2018 sau 2019, vecinii au observat-o pe fosta primă doamnă venind cu anturajul ei în trei limuzine negre cu geamuri fumurii, a declarat Karla Junert, o rezidentă din zonă.

„Am dat peste un vecin care era super entuziasmat și îmi spunea: «I-ai văzut, i-ai văzut?»”, a povestit ea.

Vila Souzanna se află în construcție de aproximativ șapte ani, iar progresul a fost lent, au spus vecinii. Niciunul dintre ei nu a mai văzut pe nimeni lucrând pe șantier din februarie. „De când a început războiul, lucrările s-au oprit", a spus un vecin. Buruienile au invadat aleea spre casă. Este clar că arborii nu au mai fost îngrijiți de luni bune. Ferestrele sunt prăfuite.

Spre deosebire de Marbella și Davos, unde proprietățile legate de Putin abia au stârnit o reacție, în Biarritz au devenit ținta protestelor.

În martie, nu la mult timp după ce Kremlinul a năvălit spre Kiev, o pereche de activiști ruși au intrat în conacul lui Șamalov, fostul soț al uneia dintre fiicele lui Putin, au schimbat încuietorile și au spus că îl vor folosi pentru a găzdui refugiați ucraineni. Ocupația s-a încheiat după ce poliția a spart ușa.

Biarritz are o comunitate rusă considerabilă, dar de când a început războiul aceasta fie a devenit și mai discretă, fie a fost vocală împotriva războiului. Potrivit mărturiei unui rezidenți, rușii au ănceput să folosească plăcuțe de înmatriculare din alte țări în loc de cele rusești.

Totodată atitudinea autorităților este alta. Ministerul francez de finanțe face publică lista proprietăților pe care le-a înghețat - la momentul redactării reportajului Politico (2 februarie) aproximativ 60 de case și apartamente se aflau pe listă, iar cel puțin unele autorități franceze fac presiuni pentru a include mai multe.

În ianuarie, Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Luptă Antifraudă a anunțat că, în urma unor controale la fața locului, s-a constatat că aproximativ 60 % dintre agențiile imobiliare de pe Coasta de Azur nu cooperau cu autoritățile, de exemplu, verificând dacă numele clienților lor figurează pe lista de sancțiuni a UE și înghețând activele atunci când era necesar.