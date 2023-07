O fostă concurentă X Factor dezvăluie că a fost violată în timpul filmărilor

Fosta concurentă la X Factor, Lucy Spraggan, a dezvăluit că a fost violată de un portar de hotel în timpul producției emisiunii ITV din 2012.

Ea s-a retras din emisiune, invocând o boală la momentul respectiv, dar a declarat pentru The Guardian că motivul real a fost că a fost atacată. Spraggan a spus că s-a simțit dezamăgită de realizatorii emisiunii, potrivit bbc.com.

Simon Cowell, creatorul X Factor, a declarat că ceea ce i s-a întâmplat lui Spraggan a fost "oribil și sfâșietor".

"Când mi s-a dat ocazia să vorbesc cu Lucy, am putut să-i spun personal cât de rău îmi pare pentru tot ceea ce a trecut. Lucy este unul dintre cei mai autentici, talentați și curajoși oameni pe care i-am întâlnit vreodată".

Spraggan, care avea 20 de ani la momentul respectiv, a declarat că agresiunea a avut loc după o noapte petrecută în centrul Londrei, la sărbătorirea celei de-a 25-a aniversări a colegului concurent Rylan Clark.

În noua sa carte de memorii, Process: Finding My Way Through, tânăra de 31 de ani renunță la dreptul la anonimat acordat victimelor infracțiunilor sexuale pentru a-și spune povestea pentru prima dată.

Ea a declarat că a fost escortată înapoi la hotel de un membru al echipei de producție, atunci când un portar al hotelului s-a oferit să o ducă în camera ei.

Ea a declarat pentru The Guardian: "M-am trezit a doua zi cu un sentiment de groază. Nu cred că am mai simțit vreodată acel nivel de confuzie de atunci. Știam că am fost violată, dar nu puteam procesa acest lucru. Așa că mi-am pus hainele pe mine și am intrat pe pilot automat".

Deși echipa de producție a sunat la poliție și s-a făcut rapid o arestare, Spraggan a spus că ea crede că au fost "nepregătiți" să facă față la ceea ce s-a întâmplat.

Spraggan a primit sprijin financiar și medical în perioada imediat următoare violului, dar cântăreața a spus că nu a primit niciun fel de sprijin după procesul în care atacatorul ei a fost condamnat.

Un purtător de cuvânt al ITV a lăudat-o pe Spraggan pentru "rezistența și curajul ei", adăugând că serialul a fost produs de Thames (parte a Fremantle) și Syco, deținută de Simon Cowell.

Aceștia au precizat că aceste două companii sunt cele care sunt "principalele responsabile de datoria de diligență față de toți colaboratorii săi de programe".

Un purtător de cuvânt al Fremantle a declarat că "din câte știm, atacul a fost un eveniment fără precedent în industria televiziunii din Marea Britanie" și că "au crezut în permanență că facem tot ce ne stă în putință pentru a o sprijini pe Lucy".

Dar au adăugat: "Deoarece Lucy crede că am fi putut face mai mult, trebuie să recunoaștem acest lucru. Pentru tot ceea ce a suferit Lucy, ne pare extrem de rău.De atunci, am făcut tot posibilul pentru a învăța lecții din aceste evenimente și pentru a ne îmbunătăți procesele de îngrijire ulterioară.În timp ce am lucrat din greu pentru a încerca să protejăm dreptul la anonimat al lui Lucy pe viață, îi aplaudăm puterea și curajul acum că a ales să renunțe la acest drept."