Napoli: Sicrie suspendate și cadavre la vedere după prăbușirea unui zid al clădirii în care se aflau VIDEO

Peste 10 sicrie din cimitirul cartierului Poggioreale din Napoli, din zona cunoscută sub numele de iluștri, au rămas suspendate în aer și riscă să cadă, mai multe cadavre fiind vizibile, după ce fațada clădirii în care se aflau s-a prăbușit, conform La Repubblica.

Incidentul de acum s-a produs la o clădire care se află în Porta Balestrieri, pe Via Santa Maria del Pianto, departe de zona în care la începutul acestui an se prăbușise o altă clădire din același cimitir.

„Din 6 ianuarie, am susținut că zona este în pericol, că lucrările de metrou trebuiau oprite până la securizarea întregii zone. În anul 2016 s-a prăbușit un alt zid. Am anunțat această ultimă prăbușire: nu am fost auziți. Din 12 septembrie cimitirul a fost redeschis pentru vizitatori: la ce vă așteptați? Din fericire, incidentul avut în timp ce în zonă nu era nimeni”, a declarat Pina Caccavale, președinta comitetului „Crollo 5 ianuarie 2022 – Insieme per non dimenticare”, care reunește aproximativ optzeci de membri ai familiilor defuncților înmormântați în nișele afectate de prăbușirea de anul trecut.

Noua prăbușire a afectat o clădire cu patru etaje situată lângă noul crematoriu, conform agenției ANSA.

Numeroase sicrie, cel puțin 12, se află acum într-un echilibru precar odată cu prăbușirea clădirii, la fel ca mai multe cadavre ce sunt vizibile și lipsite de orice protecție. La fața locului a sosit consilierul orașului Napoli pentru Verde, responsabil pentru cimitire, Vincenzo Santagada.

„În momentul prăbușirii, nu erau rude ale persoanelor decedate, deoarece închiderea este programată la ora 13.30. Prăbușirea a fost precedată de un vuiet sec, iar un nor mare de praf a fost detectat de camerele de luat vederi, amplasate pe partea laterală a zonei afectate. Ca administrație, ne ocupăm de toate formalitățile necesare”, spune consilierul Santagada, confirmând că noul incident s-a produs la o clădire care „nu se află în imediata vecinătate a zonei în care s-au produs prăbușirile din 4 și 5 ianuarie 2021”

În acest moment, accesul în zona Monumentalului este interzis și urmează închiderea cimitirului. La fața locului au intervenit pompierii, poliția locală și serviciile municipale din Napoli.