Mărturiile unor soldați americani care au luptat în războiul declanșat de Putin: „Rusia e un câine turbat”

După ce Moscova a lansat „operațiunea militară specială” în Ucraina, doi foști militari au decis să plece în Ucraina pentru a lupta împotriva forțelor invadatoare, relatează The Daily Beast.

Cu câteva zile înainte ca președintele rus Vladimir Putin să lanseze „operațiunea militară specială” în Ucraina, David Bramlette, care a luptat în războaiele din Irak și Afganistan, se afla într-o sală de cursuri din Washington D.C. și se întreba dacă Moscova ar putea invada Ucraina. Acesta era pe cale de a-și lua masterul în afaceri internaționale la Universitatea Johns Hopkins. La acea vreme, admite el, perspectiva unei invazii rusești i se părea neverosimilă.

Însă, în momentul în care Moscova a invadat Ucraina, în luna februarie a anului 2022, Bramlette, care a activat în trecut în cadrul „Beretelor Verzi” americane, s-a simțit nevoit să meargă să lupte împotriva forțelor invadatoare.

„În mintea mea este binele și răul", a afirmat Bramlette într-un interviu acordat pentru The Daily Beast, care a avut loc recent la Kiev.

„Stăteam în clasă și mă gândeam că aș putea să rămân să îmi termin studiile, să am o slujbă de birou și să am un mic impact asupra lumii, lucrând într-un birou guvernamental, corect?", a mărturisit el. „Am cunoștințe, competențe și abilități pentru a merge să ajut. Așa că, practic, mi-am pus pe pauză studiile și m-am dus acolo", a mai adăugat Bramlette.

Astfel, la începutul lunii martie a anului 2022, Bramlette, cunoscut drept „Bam”, se îndrepta spre Varșovia, Polonia, unde avea să se alăture Legiunii Străine a Ucrainei. În vreme ce se îmbarca în aeronava care avea să-l ducă în Polonia, Bramlette le-a trimis un email părinților în care își justifica plecarea la război.

„Le-am trimis părinților mei un e-mail în care scrie: Acesta este cel mai drept război pe care cred că generația mea îl va vedea. E vorba de binele împotriva răului", a dezvăluit Bramlette. „De aceea m-am dus”, a mai adăugat el.

„Nu ar fi corect dacă aș sta acasă"

La fel ca Bramlette, un fost pușcaș marin, Troy Offenbecker, a decis să se ducă să lupte de partea ucrainenilor, după ce a văzut la știri atrocitățile săvârșite de ruși.

„În martie anul trecut am văzut tot ce se întâmpla, iar când am auzit despre Legiunea Străină, am știut că trebuia să merg", a afirmat Offenbecker într-un interviu acordat pentru The Daily Beast, care a avut loc la Kiev.

Offenbecker a petrecut mult timp pregătindu-se și antrenându-se pentru a fi într-o formă fizică bună. În momentul în care a văzut imagini cu gropile comune de la Bucea și cu civilii ucraineni uciși, fostul pușcaș marin a fost cuprins de furie.

„M-a înfuriat foarte tare faptul că i se poate întâmpla așa ceva cuiva atât de nevinovat", a spus el. „Am anumite aptitudini pe care le-am dobândit, am fost șase ani în Corpul Pușcașilor Marini, am instruit alți pușcași marini, am instruit alte țări cu privire la modul de luptă. Pur și simplu m-am gândit că nu ar fi corect dacă aș sta acasă", a afirmat Offenbecker.

După două luni de la atrocitățile comise în Bucea, fostul pușcaș marin a plecat spre Ucraina.

După ce a ajuns în Ucraina cu trenul, pregătirile de război din Liov și Kiev au constat într-un pic de noroc și un pic de haos, a mărturisit Bramlette. În primul rând, bărbatul a fost uimit de câte persoane au venit în Ucraina pentru a lupta, dar fără să aibă experiență militară.

„Am întâlnit trei străini în tren. Unul dintre ei era german și nu avea experiență militară. Era tâmplar sau ceva de genul acesta", a precizat el.

Câteva zile mai târziu, s-a alăturat altor doi foști membri ai „Beretelor Verzi” și au reușit să formeze o echipă de operațiuni speciale, alcătuită din circa 12 persoane.

Ulterior, mărturisește el, trupele ucrainene le-ar fi spus să se îndrepte spre Harkov pentru a ucide „cât mai mulți ruși”.

După o vreme de instruire, cu muniția oferită de Ucraina, echipa a pornit la drum. În Harkov, aceștia au acționat în mod independent. Guvernul ucrainean nu i-a pus în legătură cu armata sau cu alte unități formate din voluntari străini. În schimb, s-au pus la dispoziția unităților de operațiuni speciale.

După stabilirea unor legături în apropierea frontului, echipa lui Bramlette era informată cu privire la ultimele acțiuni ale rușilor și stabilea ce fel de misiune ar trebui să execute pentru ucraineni, inclusiv recunoașterea pozițiilor inamice.

Totodată, fostul pușcaș marin a trimis din SUA o cerere de înscriere în Legiunea Străină, însă nu a primit niciun răspuns timp de circa o săptămână. Astfel, acesta a decis să plece singur în Ucraina. După ce a ajuns în țara devastată de război, a intrat în legătură cu persoanele potrivite pentru a se alătura Legiunii și, în scurt timp, a luptat alături de acestea în Donbas, în estul Ucrainei.

„Este îngrozitor"

„Acesta este al treilea război în care lupt și este de departe cel mai rău", a afirmat Offenbecker. „Ești lovit de artilerie, de tancuri. Săptămâna trecută am avut un avion care a lansat o bombă lângă noi, la vreo 300 de metri distanță. Este îngrozitor", a mai adăugat el, care a precizat faptul că unii dintre prietenii săi din armată i-au trimis mesaje prin care îi cereau informații despre cum să se înroleze. Însă, el a preferat să ignore acele mesaje timp de luni de zile.

„Ca să fiu sincer, a fost destul de rău, așa că nu am vrut să implic pe nimeni altcineva în asta", a susținut el.

Misiunile au fost grele, a declarat Bramlette. În Irak și Afganistan, acesta s-a bucurat de ajutor aerian sau de ISR - informații, supraveghere și recunoaștere.

„Cea mai proastă zi în Afganistan si Irak este o zi minunată în Ucraina", a mai adăugat el. Conform acestuia, în misiunile de recunoaștere din țara distrusă de război, trebuie să aștepți până când membrii echipei se întorc, fiindcă mijloacele de comunicare sunt nesigure.

„Întotdeauna trimiteam mai întâi un element de recunoaștere... de îndată ce băieții ăia plecau de lângă mine, nu mai auzeam de ei până nu se întorceau. Și asta poate dura 24 sau 48 de ore. Dacă doi din ei erau răniți… nu venea niciun elicopter să-i ia… nenorocirile pot veni foarte repede, al naibii de repede (…)", a explicat el.

„Un câine turbat”

În momentul în care s-a instalat iarna, Bramlette a luat decizia de a-și trimite acasă membrii grupării pentru a lua o pauză. Amprentele lor termice erau mult mai evidente decât în timpul verii, dezvăluindu-le poziția.

În cazul în care nu-și modificau abordarea, aceștia urmau să moară. Astfel, s-au retras, însă Bramlette nu a mai revenit în Ucraina. Totuși, acesta sprijină efortul de război al țării prin intermediul Fundației The Weatherman, care s-a implicat de curând în localizarea și repatrierea cadavrelor americanilor uciși în lupte.

Mai mult decât atât, Offenbecker se străduiește să formeze o nouă echipă în Legiunea Străină și are de gând să lupte în continuare pentru Ucraina.

„Mă uit la acești copii, am și eu copii și nepoți. Dacă ar fi în situația asta, sper că oamenii din toată lumea ar veni și ar încerca să-i țină în siguranță și să-i apere. Asta mă ține aici", a mărturisit el.

În cazul în care comunitatea nu este dispusă să trateze în mod corespunzător agresiunea Rusiei, Moscova își va continua expansiunea teritorială, a atenționat Bramlette. Astfel, bărbatul susține că Rusia va anexa, probabil, Belarusul, Moldova și Ucraina.

„Rusia e un câine turbat. Kremlinul trebuie pus cu botul pe labe", a spus el.