Liderul tătarilor din Crimeea prezice cum ar putea avea loc eliberarea peninsulei de sub ruși

Liderul tătarilor din Crimeea, Refat Ciubarov, crede că peninsula de la Marea Neargă va fi eliberată în urma unor atacuri asupra unor obiective militare cheie, nu în urma unui asalt frontal.

„Rusia a construit mai multe fortificații în nordul Crimeei, în districtele Krasnoperekopsk și Geankoi”, a remarcat Ciubarov, citat de The New Voice of Ukraine.

„Experții au opinii diferite asupra motivului pentru care au făcut acest lucru, dar este puțin probabil ca intrarea forțelor armate ucrainene în Ucraina (ocupată, n. red.) să arate ca un asalt frontal, așa cum s-a întâmplat în cel de-al Doilea Război Mondial”, a continuat liderul tătarilor din Crimeea.

Potrivit acestuia, Ucraina acumulează în prezent arme de înaltă precizie care vor putea fi folosite pentru a distruge anumite ținte ale inamicului.

„Pentru a scoate trupele ruse din Crimeea, au fost alese anumite ținte: podul de peste strâmtoarea Kerci, navele militare ale Flotei Ruse de la Marea Neagră și depozitele de muniții”, afirmă Ciubarov, adăugând că aceste ținte sunt monitorizate îndeaproape de ucraineni.

„Se știe unde se află, în special lângă Geankoi. Un astfel de depozit a fost aruncat în aer anul trecut”, a subliniat Refat Ciubarov.

Într-un interviu acordat pentru „Financial Times”, un oficial de rang înalt de la Kiev a declarat că Ucraina este pregătită să discute despre Crimeea odată ce forțele sale armate vor ajunge la granița administrativă a peninsulei de la Marea Neagră. Cu toate acestea, Kievul nu exclude posibilitatea eliberării cu ajutorul armatei.

Istoricul Mark Galeotti crede că Ucraina intenționează să facă din Crimeea un teritoriu imposibil de controlat pentru ruși, așa cum a procedat în cazul eliberării orașului Herson.