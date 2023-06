Fotografia care arată dezinformarea rușilor. Șeful serviciului de informații al Ucrainei e bine sănătos

Kirillo Budanov, șeful serviciilor de informații al armatei Ucrainei, a apărut în public pentru prima dată după ce propaganda rusă a răspândit stiri false cu privire la rănirea gravă a acestuia. Prim-viceministrul Afacerilor Externe Emine Japarova a publicat o fotografie cu el și cu ambasadorul Japoniei în Ucraina, Matsuda Kuninori, pe pagina sa de Facebook.

„Nu este un manechin (Kirillo Budanov – n.red.), toți participanții la întâlnire sunt în viață și sănătoși”, a subtitrat ea fotografia.

Rușii au „analizat” deja aceste fotografii și au ajuns la concluzia că fie sunt un fals șef al informațiilor, fie aceste fotografii sunt trucate și ar prezenta urme ale unei răni grave.

Pe 15 iunie, mass-media rusă a publicat o poveste falsă despre „rănirea” lui Budanov. Propagandiştii au raportat că şeful GUR ar fi fost rănit în urma tirului de rachete ruseşti.

Pe 16 iunie, GUR a negat informațiile greșite despre rănirea lui Budanov. Potrivit propagandiştilor Federaţiei Ruse, şeful departamentului a fost dus cu elicopterul în Polonia, iar apoi transportat în Germania, unde se află în stare gravă. Aceste rapoarte nu au fost confirmate.

Publicația germană Stern a negat și ea informațiile despre rănirea lui Budanov. Potrivit jurnaliştilor, campania de informare despre situaţia dificilă a şefului de serviciu special este falsă.

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei a ridiculizat încercările propagandei ruse de a-i convinge pe toți că a murit. El a spus că în Ucraina se formează o „echipă specială de nemuritori”, care va da coșmaruri rușilor care visau să preia Ucraina.

Înainte de a deveni șeful Serviciului de Informații militare al Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov a fost ofițer de informații militare. A îndeplinit de mai multe ori misiuni speciale în Donbas și a fost rănit de trei ori.

Budanov și-a descris prima accidentare ca fiind ușoară — „m-a lovit o bucată de schijă”. A doua a fost rezultatul unei explozii de mine antipersonal în care una dintre schija l-a lovit pe viitorul șef al spionajului sub inimă. „Nu poate fi scos din corp, este periculos”, a declarat Budanov pentru The New Voice of Ukraine.

„Mi-a străpuns spatele și gâtul. Am traversat singur linia frontului, pe adrenalină, aproximativ 5 km, apoi am căzut epuizat. Rana este gravă, dar în principiu pot trăi.”

La a treia accidentare, a fost împușcat în brațul drept. Glonțul i-a distrus articulația cotului. Șeful GUR a refuzat să detalieze circumstanțele în care a fost rănit.

Kirilo Budanov a mai declarat că, din august 2016, când un locotenent colonel al FSB-ului rus a fost ucis în Crimeea, pentru care rușii i-ar fi acuzat pe sabotorii ucraineni, el a fost ținta a cel puțin 10 atentate.

În 2019, sub mașina lui Budanov au fost plasați explozivi care, din fericire, au fost detonați la timp. În prezent, șeful serviciilor de informații duce un stil de viață precaut - se află în mare parte la birou și apare rar în public, notează WP. Mass-media subliniază, de asemenea, că muzică clasică se aude 24 de ore pe zi în biroul său - poate că aceasta este o apărare împotriva oricăror încercări ale inamicilor de a asculta ceea ce se spune în interior.