Expert în Europa de Est: „România va fi mult mai respectată în Europa după războiul din Ucraina” EXCLUSIV

Anders Aslund, profesor la Universitatea Georgetown, explică într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul” cum va ajunge România unul dintre liderii din regiune după terminarea războiului din Ucraina.

Într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, Anders Aslund a făcut unele predicții despre războiul din Ucraina și despre declinul regimului lui Vladimir Puțin, dar în acest context a vorbit și despre creșterea rolului și importanței României în regiunea Mării Negre și în Europa.

Reputatul expert în Europa de Est este autor al cărții „Russia’s Crony Capitalism”, apărută la editura Universității Yale în 2019, carte ce este rodul unei documentări temeinice de mai mulți ani și care analizează cum funcționează sistemul economic pe care Vladimir Putin l-a dezvoltat în Rusia pentru a consolida controlul asupra țării.

Anders Aslund a fost consilier economic al fostului președinte rus Boris Elțîn (între 1991 și 1994), al fostului președinte ucrainean Leonid Kuchma, al fostului președinte Askar Akayev din Kârgâzstan și al fostului premier Valdis Dombrovskis din Letonia. A lucrat și la Institutul Peterson pentru Economie Internațională de la Washington DC, făcând parte și din Misiunea Permanentă a Suediei la ONU.

Licențiat în istorie și științe politice la Universitatea Stockholm, unde are și un master, Anders Aslund și-a luat doctoratul la Oxford. A fost profesor la Stockholm School of Economics (în perioada 1989-1994) și diplomat, lucrând în Kuweit, Geneva și Moscova. În perioada 1984-1987, a lucrat la Ambasada Suediei de la Moscova.

Apreciatul expert suedez este autor a opt cărți despre Europa de Est, două dintre acestea fiind publicate la editura Universității Cambridge. Anders Aslund a scris articole de opinie în publicații prestigioase precum The New York Times, Washington Post, Financial Times și Wall Street Journal.

De ce s-a transformat Rusia dintr-o economie de piață într-o cleptocrație?

Sunt mai multe motive. Iar motivul principal ar fi acela că Rusia nu a devenit vreodată o democrație adevărată. Și astfel Putin și-a putut consolida puterea. Vladimir Putin reprezintă două lucruri: crima organizată și KGB. Iar asta a dus la autoritarism și cleptocrație în Rusia. Pentru a nu se mai ajunge aici, cred că Elțîn ar fi trebuit să organizeze alegeri parlamentare în toamna lui 1991. Și încă ceva: ar fi trebuit să fie reforme tradiționale în Rusia. Însă în acea perioadă nu erau acolo reformatori adevărați.

A fost cleptocrația unul dintre motivele pentru care nimeni nu i s-a opus lui Vladimir Putin când acesta a început războiul?

Cu siguranță. Putin a concentrat constant banii și puterea pentru beneficiul propriu și pentru oamenii din jurul său. Și-a consolidat dictatura în timpul celui de-al doilea mandat ca președinte și tot atunci și-a consolidat cleptocrația.

Pentru cât timp vedeți Vestul susținând Ucraina?

În opinia mea, Vestul va susține Ucraina pe termen nelimitat. Ucraina se descurcă foarte bine în acest război. Iar Putin se dovedește a fi din ce în ce mai rău pe zi ce trece.

Regimul lui Puțin va suferi o implozie

Cine îl poate învinge mai devreme pe Vladimir Putin? Un om din interior?

Nu știu să vă dau un răspuns exact. Însă cred că mai devreme sau mai târziu regimul lui Putin va suferi o implozie. Regimul său va cădea, iar această variantă este mult mai probabilă decât aceea ca cineva din interior să îl dea jos sub o formă sau alta pe Vladimir Putin.

Cât de probabilă este o revoluție în Rusia precum a fost Revoluția din România în decembrie 1989?

Este o comparație foarte interesantă. Ceaușescu era considerat a fi un lider foarte puternic până pe 21 decembrie 1989. Iar apoi a devenit complet lipsit de putere. Ceaușescu a distrus economia României la fel cum face Putin cu economia Rusiei.

Sunt similitudini între Putin și Ceaușescu?

Da, sunt multe similitudini între Putin și Ceaușescu: dictatori nemiloși care se gândesc doar la ei, la familiile lor și la acoliții lor. Doi lideri fără respect pentru popor și pentru țară.

Care sunt predicțiile dumneavoastră privind durata războiului din Ucraina?

Sunt două scenarii posibile. Unul ar fi acela ca Ucraina să obțină victorii importante pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, fapt ce ar avea repercusiuni serioase asupra regimului lui Putin. Al doilea scenariu ar fi acela în care Ucraina nu ar obține victorii decisive, fapt ce ar duce la continuarea războiului pe o durată lungă.

Ar trebui Uniunea Europeană să își schimbe radical politica energetică de acum încolo?

Cu siguranță și în multe moduri. Uniunea Europeană ar trebui să urgenteze tranziția de la energia fosilă la energia regenerabilă. Uniunea Europeană ar trebui să întrerupă alimentarea cu gaze din Rusia și importurile de petrol. Ar trebui dezvoltată mult și infrastructura energetică a Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie categoric să își diversifice resursele energetice.

„România va fi unul dintre liderii regionali privind creșterea economică”

Cât de mult se va schimba geopolitica în Europa de Est după războiul din Ucraina?

Se va schimba foarte mult. Atât timp cât Putin va fi la putere, Rusia va fi un dușman al Europei și al Vestului. Iar Vestul trebuie să reducă la minimum colaborarea sa cu Rusia. Cred și sper că în viitor Ucraina și Republica Moldova se vor alătura Uniunii Europene. Cred, de asemenea, că după război va crește viteza integrării Vestului Balcanilor în Europa. Țările din Europa de Est care au înțeles această situație, în principal România, Polonia și cele trei țări baltice, vor avea mai multă influență asupra politicilor europene. Iar cele patru țări care au înțeles complet greșit situația, mă refer aici la Germania, Franța, Austria și Ungaria, vor avea o influență mai scăzută în Europa în viitor. Iar astfel Uniunea Europeană va fi mai echilibrată. Aroganța Franței și Germaniei va cădea în declin.

Va fi o redimensionare a rolului României în regiunea Mării Negre după războiul din Ucraina?

România a jucat un rol pozitiv și puternic de când a început războiul și va fi cu siguranță mult mai respectată în Europa după terminarea războiului din Ucraina. România a fost unul dintre liderii regionali privind creșterea economică și eradicarea corupției în ultimii ani. România arată mai bine ca niciodată.