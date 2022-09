Erdogan îi cere lui Putin să returneze Ucrainei toate teritoriile ocupate, inclusiv Crimeea

Război în Ucraina. Președintele Turciei, Recep Erdogan, aflat la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), a făcut mai multe declarații referitoare la războiul din Ucraina și despre ce ar trebui să i se permită Rusiei la negocieri.

Acesta a spus într-un interviu pentru jurnalista Judy Woodruff, de la PBS, că Rusiei nu trebuie să i se accepte concesiile teritoriale și că regiunile ocupate abuziv nu pot rămâne ale lui Putin. Ele trebuie returnate Ucrainei, inclusiv Crimeea, care a fost anexată în 2014.

În plus, președintele turc a precizat că a cerut acest lucru omologului său rus, timp de 8 ani, precizând ferm că „nicio invazie nu poate fi justificată. O invazie nu poate fi justificată.”.

Erdogan susține și că Vladimir Putin nu ăși va recunoaște greșelile, cum niciun alt lider politic nu o poate face.

În alte răspunsuri către jurnalista de la PBS, președintele a afirmat că nu poate acuza Rusia de crime de război și că va aștepta răspunsul ONU privind numărul deceselor din Ucraina și gropilor comune descoperite.

Recep Tayyip Erdogan este un apropiat de liderul de la Kremlin și a fost printre șefii de stat care a încercat să medieze conflictul ruso-ucrainean încă de la începutul acestuia.

În şedinţa plenară a summitului din Uzbekistan, Erdogan i-a cerut lui Putin să pună capăt conflictului „cât mai repede”.

Transcriptul dialogului despre războiul din Ucraina:

J.W.: Domnule președinte Erdoğan, vă mulțumim foarte mult că ați stat de vorbă cu noi. Vreau să încep cu războiul din Ucraina, unde, după cum știți, oamenii continuă să moară în fiecare zi. V-ați arătat sprijinul pentru ambele părți, Rusia și Ucraina. Cum credeți – cine credeți că are avantajul în acest moment?

R.T.E: Judy, mai întâi de toate, cine are avantajul, Rusia sau Ucraina? În calitate de lider, nu sunt dispus să iau în considerare acest lucru. Tot ceea ce vrem să facem și ceea ce vrem să vedem este să încheiem această bătălie cu pace, fie că este vorba de domnul Putin, fie că este vorba de domnul Zelenskyy. Întotdeauna am cerut și am recomandat acest lucru. Acesta este un conflict care s-a soldat cu victime. Oamenii mor și nimeni nu va câștiga la finalul zilei. Și nu asta este ceea ce căutăm.

J.W.: Dar, în ceea ce privește războiul, cum îl vedeți? Ați spus săptămâna aceasta că sunteți de părere că ar trebui să se încheie cât mai curând posibil. Cum credeți că se va sfârși și cât de repede?

R.T.E: Cel mai important, atitudinea Rusiei va fi foarte, foarte importantă aici. În Uzbekistan, m-am întâlnit cu președintele Putin și am avut discuții foarte ample cu el. Iar el îmi arată de fapt că este dispus să pună capăt acestei situații cât mai curând posibil. Aceasta a fost impresia mea, pentru că modul în care decurg lucrurile în acest moment este destul de problematic; 200 de ostatici vor fi schimbați în urma unui acord între părți. Cred că se va face un pas semnificativ înainte.

J.W.: Ar trebui să i se permită Rusiei să păstreze o parte din teritoriul pe care l-a luat din Ucraina de când a invadat-o în februarie? Ar trebui ca acest lucru să fie parte a unei soluții la acest – la acest conflict?

R.T.E: Nu și, fără îndoială, nu. Când vorbim despre un acord reciproc, la asta ne referim. Dacă se va stabili o pace în Ucraina, desigur, returnarea terenurilor care au fost invadate va deveni cu adevărat importantă. Aceasta este ceea ce se așteaptă. Aceasta este ceea ce se dorește. Domnul Putin a făcut anumiți pași. Noi am făcut anumiți pași. Terenurile care au fost invadate vor fi returnate Ucrainei.

J.W.: Ar trebui să i se permită Rusiei să păstreze Crimeea?

R.T.E: Din 2014, am discutat cu dragul meu prieten Putin despre acest lucru și asta este ceea ce i-am cerut. I-am cerut să returneze Crimeea proprietarilor de drept. Aceștia sunt, în același timp, urmașii noștri, oamenii care trăiesc acolo. Dacă ați face acest pas înainte, dacă ați putea să ne lăsați pe noi, ați ușura și tătarii din Crimeea, și Ucraina, de asemenea. Asta este ceea ce am spus întotdeauna. Dar de atunci, din păcate, nu s-a făcut niciun pas înainte.

J.W.: Recunoaște președintele Putin că a calculat greșit, că a subestimat foarte mult voința poporului ucrainean de a-și apăra propria țară?

R.T.E: Niciun lider de după aceea nu ar spune că a fost o greșeală. Nimeni nu va spune: da, am făcut o greșeală. Același lucru se poate aplica și în cazul Ucrainei. Domnule Zelenski, credeți că atunci când mergea înainte, simte că a făcut o greșeală? Liderii, atunci când pornesc pe o cale, le va fi foarte greu să se întoarcă înapoi? Este foarte dificil pentru lideri să se întoarcă înapoi.

J.W.: A fost această invazie justificată de ruși? A fost justificată?

R.T.E: Ei bine, nicio invazie nu poate fi justificată. O invazie nu poate fi justificată.

J.W.: Rușii au intrat. Și, în ultimele zile, după cum știți, domnule președinte, au existat rapoarte despre ucideri îngrozitoare de civili și soldați, despre torturarea de către soldații ruși a civililor ucraineni. S-au găsit gropi comune acolo unde au plecat trupele rusești. Cine ar trebui să fie tras la răspundere? Și ar trebui ca președintele Putin să fie tras la răspundere?

R.T.E: În legătură cu această problemă, cel mai ideal răspuns ar putea fi dat ca urmare a activităților întreprinse de Organizația Națiunilor Unite. Odată cu activitățile Organizației Națiunilor Unite, ar trebui să fie împărtășită o lumină asupra acestor discuții. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, în calitate de lider al unei țări, îmi va fi dificil să explic aceste probleme, să vin cu o declarație, sau altfel ne va aduce în poziția noastră de țară care nu urmează o politică externă echilibrată. Nu putem ține partea nimănui. Nu putem lua partea cuiva. Și nu ar fi corect pentru noi să facem asta.

J.W.: Dacă investigațiile ONU arată că există dovezi că soldații ruși au comis aceste atrocități – și, după cum știți, au avut loc bombardamente asupra spitalelor, școlilor, civililor din întreaga Ucraină – ar trebui ca însuși președintele Putin să fie tras la răspundere?

R.T.E: Dacă o anchetă va duce la această concluzie, Putin își va arăta reacția. Nu este corect să îl observăm pe Putin ca pe o persoană complet diferită, pentru că el acordă prioritate intereselor țării sale și luptă pentru interesele sale, pentru interesele țării sale. În acest moment, în lupta dintre aceste două țări, noi discutăm în mod cuprinzător cu Putin. În același timp, vorbim în mod cuprinzător cu Zelenski. Și, în același timp, discutăm în mod cuprinzător cu Guterres. Iar Guterres vorbește de fapt cu toate părțile implicate. Dacă vrem să ajungem la o concluzie, nu vom ajunge la această concluzie luând partea cuiva. Nu vom apăra un singur lider. Ci, în schimb, trebuie să căutăm o concluzie care să satisfacă toate părțile implicate.

J.W.: Înțeleg ce spuneți. În același timp, spuneți că Putin face – domnul Putin face ceea ce este în interesul poporului rus, dar asta include și uciderea a sute, mii și multe, multe, multe alte sute de civili ucraineni?

R.T.E: Judy, trebuie să vedem acest lucru așa cum este. Nu doar ucrainenii mor, ci sunt atât de multe victime și de partea rusă.

J.W.: Dar ei au invadat.

R.T.E: Acesta este un fapt diferit. Da, a fost făcut. Dar, înainte de izbucnirea acestui conflict, s-au întâmplat multe lucruri. Iar odată cu conflictul, lucrurile s-au desfășurat extraordinar de mult. Iar acum vedem o anumită diminuare a numărului de victime. ONU trebuie să ajungă la o concluzie cât mai curând posibil. Iar la această concluzie, vom putea să ne expunem poziția noastră așa cum este ea. De aceea facem pași înainte, pentru a rezolva această criză a ostaticilor. Și, în același timp, facem pașii necesari pentru a permite cerealelor ucrainene să părăsească porturile. Și am ajuns la un anumit nivel. Așadar, nu este vorba de a împinge o persoană într-o parte în întregime și de a o apăra pe cealaltă. Nu așa vom cultiva rezultate.