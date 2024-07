Când va putea Ucraina să lanseze o altă contraofensivă? Pronosticul unui oficial NATO

Ucraina ar putea fi nevoită să aștepte încă un an înainte de a lansa o nouă contraofensivă împotriva forțelor ruse, a declarat un oficial NATO pentru The New York Times.

În timpul summitului NATO de la Washington, DC, de săptămâna aceasta, membrii alianței au convenit să ofere Ucrainei un nou ajutor militar de 40 de miliarde de dolari pentru a lupta împotriva invaziei ruse.

Dar va dura săptămâni sau chiar luni pentru ca noul ajutor să ajungă în prima linie, notează NYT.

Donațiile de rachete, vehicule de luptă, muniție și apărare aeriană din Statele Unite și țările europene vor dura săptămâni, dacă nu luni, pentru a ajunge în linia frontului.

Unele dintre armele nou promise nu au fost încă cumpărate sau construite.

Secretarul de stat Antony J. Blinken a declarat că avioanele de luptă F-16 mult așteptate vor fi livrate în Ucraina în această vară.

Dar chiar și atunci, ele ar putea fi folosite mai ales în mod defensiv, deoarece aliații au dezbătut în marginea summitului NATO de la Washington dacă avioanele de război ar putea zbura în spațiul aerian rusesc pentru a ataca.

„În multe ocazii, ați putut vedea că putem decide, dar, din păcate, nu putem livra eficient”, a declarat miercuri președintele Gitanas Nauseda al Lituaniei într-un scurt interviu.

„Este o mare dezamăgire pentru mine personal, pentru că ucrainenii se așteaptă ca acele mărfuri să vină, acest echipament militar va ajunge în Ucraina”.

Majoritatea angajamentelor față de Ucraina la summitul NATO au fost descrise ca angajamente pe termen lung pentru a contribui la asigurarea securității țării în următorul deceniu.

Acestea includ un nou centru de coordonare a armelor și instruirii condus de NATO, cu sediul în Germania, și donații pentru o infuzie de sprijin de 43 de miliarde de dolari din partea statelor alianței în 2025.

Ca atare, un înalt oficial american din Pentagon a declarat pentru publicație că Ucraina va rămâne în defensivă în următoarele șase luni, în timp ce un înalt oficial al NATO care a dorit să rămână anonim a spus că ajutorul va permite Ucrainei să respingă Rusia în 2025.

Oficialul american a precizat că ucrainenii vor rămâne în defensivă în următoarele șase luni, dar într-o agitație constantă pe câmpul de luptă, care în cele din urmă nu va reuși să câștige teren semnificativ.

Ultima contraofensivă a armatei Kievuui din 2023 nu a reușit să realizeze o mare descoperire.

Oficialii și analiștii americani spun că situația de pe câmpul de luptă s-a schimbat semnificativ în ultimele câteva săptămâni, deoarece ajutorul de aproximativ 61 de miliarde de dolari aprobat de Congres în mai începe să consolideze apărarea ucrainei.

Odată cu reaprovizionarea, Ucraina a încetinit progresele teritoriale ale Rusiei în Donețk în est și a oprit o contraofensivă rusă în apropiere de Harkov, în nord-est, spun oficialii.

Dar atacurile aeriene ruse de luni, care au ucis cel puțin 44 de persoane și au distrus un spital pentru copii din Kiev, în timp ce liderii NATO au început să se adune la Washington, au subliniat nevoia urgentă a Ucrainei de apărare antiaeriană.

Ucraina cere NATO să-i permită să lovească ținte mai îndepărtate din Rusia cu arme occidentale

Ucraina a cerut NATO să ridice restricțiile privind utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor din Rusia. Autoritățile de la Kiev spun că o asemenea permisiune „ar schimba jocul” în război.

La summitul NATO (Washington 9-11 iulie), președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat din nou Statelor Unite să ridice limitările privind folosirea armelor americane cu care ar putea lovi ținte mai îndepărtate de pe teritoriul Rusiei, cu rachete cu rază lungă.

În această săptămână, Marea Britanie a renunțat la limitele impuse pentru folosirea în interiorul Rusiei a rachetelor sale Storm Shadow.

„Dacă vrem să câștigăm, dacă vrem să învingem, dacă vrem să ne salvăm țara și să o apărăm, trebuie să ridicăm toate [limitările]”, a declarat Zelenski la o conferință de presă alături de șeful în exercițiu al NATO, Jens Stoltenberg.

„Știm de la ce bază militară ne-au atacat și dacă ne-au atacat și ne-au ucis copiii în spital. E o întrebare nebunească - de ce nu putem răspunde și ataca această persoană, această bază militară, de unde au venit aceste bombe ghidate din avioane sau rachete, ne-au vizat, ne-au ucis copiii”, a mai spus Zelenski.

O serie de atacuri cu rachete rusești în toată Ucraina a lovit luni inclusiv un spital de copii din Kiev. Doi adulți au fost uciși și peste 50 de persoane au fost rănite - printre ei, șapte copii.

Jens Stoltenberg este un susținător al dreptului Ucrainei de a folosi armele furnizate de NATO pentru a lovi pe teritoriul Rusiei. Stoltenberg a mai declarat că sprijinul NATO pentru Ucraina respectă legile internaționale și nu o face parte la conflict.

Membrii NATO au abordări diferite cu privire la modul în care Ucraina poate folosi armele pe care le donează.

Unii au arătat clar că Kievul le poate folosi pentru a lovi ținte adânc în interiorul Rusiei.

Statele Unite au o abordare mai precaută, pentru că nu doresc să îl provoace pe președintele Putin.

Președintele american, Joe Biden, a declarat la summitul NATO că Statele Unite au permis Ucrainei să folosească arme americane într-un mod limitat în interiorul granițelor Rusiei și că oficialii militari și de informații americani decid „zi de zi cu privire la cât de departe ar trebui să meargă”.