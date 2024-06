Campanii inedite ale voluntarilor ca o nouă armă împotriva Rusiei. Mărturia unui polonez: „Nu-mi pot imagina că m-aș opri acum”

Creatori din SUA și Germania până în Polonia și Ucraina și-au pus voluntar munca și talentul în sprijinul inițiativei United24 , platforma oficială de strângere de fonduri a guvernului ucrainean, recreând monumente ucrainene din piese Lego, relatează CNN.

Acestea pot fi câștigate în urma unei tombole, donând cel puțin 24 de dolari către United24, contribuțiile fiind destinate eforturilor de reconstrucție și celor umanitare în timp ce Ucraina se luptă să respingă agresiunea rusă.

Proiectul a luat naștere la inițiativa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în scopul de a atrage mai mult ajutor internațional prin proiecte de strângere de fonduri precum meciuri de fotbal, spectacole de artă, videoclipuri muzicale, personalităților ce acționează ca ambasadori și chiar un centru de donații pe Minecraft, care a recreat virtual minele de sare a orașului ucrainean distrus Soledar.

Potrivit coordonatorului United24, Yaroslava Gres, numele United24 provine de la „obiectivul inițiativei de a oferi asistență 24/7... în sprijinul Ucrainei”.

United24 a strâns până în prezent peste 650 de milioane de dolari de la lansare, în mai 2022, donatorii din 110 țări contribuind la reconstrucția a cinci spitale, 18 clădiri rezidențiale, 24 de poduri și achiziționarea a 240 de ambulanțe și 659 de generatoare de curent pentru spitale. Donațiile au contribuit, de asemenea, la finanțarea sistemelor de apărare împotriva dronelor kamikaze, precum și a zeci de mii de drone pentru armata ucraineană și la dezvoltarea roboților pentru câmpul de luptă.

Pe fondul îngrijorărilor cu privire la corupția guvernamentală endemică a Ucrainei, inclusiv un recent scandal privind achizițiile de arme, strângerea de fonduri United24 este supravegheată de compania internațională de contabilitate Deloitte, care și-a oferit serviciile pro bono.

Banca Mondială a estimat recent că, între februarie 2022 și decembrie 2023, daunele totale aduse infrastructurii și economiei ucrainene se ridică la 152 de miliarde de dolari.

Gres a dezvăluit pentru CNN că 391 de școli au fost distruse și alte 3.282 au fost avariate, fiind necesare aproape 14 miliarde de dolari pentru reconstrucția lui. Alte 14 miliarde de dolari sunt necesare pentru restabilirea unităților medicale.

Campania artiștilor Lego

Începând din martie 2022, Fundația Lego a donat aproximativ 30 de milioane de dolari pentru reconstrucția școlilor și a altor instituții de învățământ din Ucraina, dar și pentru asistență educațională refugiaților ucraineni din alte țări.

În martie 2022, producătorul de jucării Citizen Brick din Chicago a strâns peste 145.000 USD din vânzarea unei figurine Lego a președintelui ucrainean.

Inspirația pentru o campanie Lego a venit și de la Lego Architecture, o linie de jucării orientată spre adulți care recreează repere emblematice din toată lumea.

Primul val de seturi United24 a fost lansat în noiembrie 2023 și s-a numit #LEGOWITHUKRAINE. Aceasta a inclus crearea din piese Lego a Mama Ucraina din Kiev, Cuibul de rândunică din Crimeea și Vechiului Turn de apă din Mariupol. Al doilea val, #UKRAINEinLEGObricks, lansat luna trecută , cuprinde Poarta de Aur din Kiev, Palatul Khan din Crimeea, Castelul Pidhirți din regiunea Liov, Opera Națională Academică din Odesa și Observatorul Astronomic din Mikolaiv.

Toate modelele sunt realizate din piese Lego autentice, deși compania Lego nu este afiliată proiectului și nici artiștii participanți. .

Donatorii pot alege la care dintre tombole să participe și pe care dintre cele cinci obiective ale United24 să le sprijine cu donații- apărare, deminare umanitară, ajutor medical, reconstrucția Ucrainei sau educație și știință. Încasările din al doilea val sunt destinate reconstrucției școlii Velykokostromska, a unei grădinițe și școli generale din regiunea Dnipropetrovsk, care a fost bombardată în octombrie 2022.

Mark Segedie este un artist american Lego din Chicago și creatorul Castelului Pidhirtsi. „Acesta a fost o modalitate originală de a îmbina pasiunea mea pentru Lego cu o cauză foarte vrednică– să ajut la reconstruirea unei școli distruse… Datorită acestui proiect, 250 de copii din Ucraina se vor putea întoarce la studii”, a spus el.

I-au luat aproximativ 80 de ore pentru a proiecta și construi clădirea emblematică și cinci luni pentru a finaliza proiectul.

Eric Law, un alt artist american Lego, a creat setul Golden Gate . Spune s că a auzit de proiect pe un site-ul de fani Lego „The Brothers Brick” și „s-a alăturat pentru că, când am văzut Golden Gate, m-am gândit că ar fi o clădire interesant de construit. … dar după ce am citit istoria lui, m-am îndrăgostit de idee”.

I-a luat o lună să-l proiecteze digital, prima dată pe un computer, apoi încă o săptămână pentru a construi setul propriu-zis.

„Trăiesc într-o zonă de lângă Tacoma, care are o comunitate mare de ucraineni. Lucrez și cu mulți”, a continuat Law. „Când am avut modelul, le-am arătat-o ​​și expresia de pe fețele lor mi-a provocat o mare bucurie.”

Voluntarul polonez care aduce mașini de teren soldaților din prima linie

Un cetățean polonez care se prezintă ca Exen s-a implicat într-o campanie de donații de vehicule și transportarea lor din Polonia în Ucraina, la soldații ucraineni de pe front.

Acesta a livrat până acum aproape 250 de vehicule off-road și a strâns peste 1 385 000 de dolari pentru finanțarea lor. A vizitat de trei ori Ucraina însoțit de prim-ministrul polonez Donald Tusk și de Radosław Sikorski, actualul ministru polonez al afacerilor externe.

„Sunt un polonez de rând care a decis să-și doneze vechiul vehicul de teren armatei ucrainene în urmă cu doi ani. În iunie 2022, împreună cu vecinul meu, am condus până la Kiev și am oferit un vehicul Suzuki Grand Vitara soldaților belaruși voluntari din regimentul Kastuś Kalinoŭski. Concomitent, am lansat o strângere de fonduri online în speranța că poate voi mai putea cumpăra și livra alte 2-3 vehicule. Așa a început totul. Până acum, am livrat 241 de vehicule și alte câteva așteaptă la Kiev. Au fost în service și voi veni în curând să le iau și să le livrez soldaților împreună cu altele. Cred că atingerea pragului de 250 de mașini livrate este o chestiune de două săptămâni [...]

Mi-a fost greu la început, dar acum este mult mai ușor. Pe atunci, era greu să strâng bani și puțini oameni știau despre campania mea. Cumpăram una sau două mașini pe lună. Acum, am ajuns la câteva pe săptămână. Îmi promovez proiectul în mass-media pentru a atrage noi donatori.

Datorită acestui fapt, am reușit să-mi extind activitățile la scara de astăzi. În ultimii doi ani, am petrecut mult timp călătorind în Ucraina. Am întâlnit mulți oameni care luptă și, de asemenea, m-am împrietenit cu mulți soldați. Îți intră în sânge. Nu-mi pot imagina că m-aș opri acum pur și simplu. După doi ani, nu mai sunt animat de aceeași curiozitate și entuziasm, să livrez vehicule de teren a devenit oarecum o obișnuință. Sunt convins că este important. Vehiculele sunt extrem de necesare în prima linie și de la bun început, m-am concentrat aproape exclusiv pe livrarea lor.

Vorbesc cu soldații și îi întreb ce nevoi au. De multe luni, ei au indicat în principal vehicule și drone, deoarece tot restul este asigurat de armată și voluntari ucraineni.

De ce drone și vehicule? Aceste două echipamente se uzează foarte repede. Dronele chiar mai rapid decât vehiculele. Totodată, ambele sunt greu de transportat în Ucraina – trebuie să fie aduse din străinătate, iar ucrainenii nu pot părăsi țara în mod legal. Dacă ar fi altfel, probabil că le-ar aduce ei înșiși din străinătate. De fapt, asta se și întâmplă uneori – ucrainenele aduc aceste vehicule. Acum câteva luni, am văzut „batalioane de femei” care au condus în Marea Britanie și s-au întors în Ucraina cu mașini de teren pentru apărători. [...]

Le livrez aceste mașini celor care chiar au grijă de ele. Este important ca un vehicul pe care îl cumpărăm să reziste, spre exemplu, 10 luni în loc de 10 zile. Rentabilitatea acestei investiții crește odată cu durata de funcționare a vehiculului. Găsesc soldați și echipaje care se vor ocupa în mod corespunzător de echipament”.

Cine sunt oamenii care susțin financiar această campanie și ce s-a schimbat în doi de război?

„După aproape doi ani și jumătate, este vizibilă oboseala de război în rândul oamenilor. Arată diferit față de acum un an sau un an și jumătate.

Cu toate acestea, războiul continuă, iar aceste vehicule sunt din ce în ce mai necesare tocmai pentru că amploarea asistenței a scăzut în timp. Sunt mai puțini donatori și mai puține contribuții, în timp ce nevoile militare ucrainene continuă să crească.

Vizitez frontul cam o dată la două săptămâni și observ mai mulți soldați la serviciu decât oricând. De asemenea, starea tehnică a vehiculelor livrate nu se îmbunătățește niciodată – dimpotrivă, se înrăutățește în timp. Sunt mai puține mașini, sunt în stare mai proastă, iar cererea pentru ele este în creștere. În ceea ce privește donatorii – ei sunt în principal polonezi. De la bun început, mi-am promovat proiectul în principal în Polonia. Acești oameni au încredere în mine, felul în care sunt cheltuiți banii donați este transparent și clar.

Dezvălui cheltuielile pentru achiziționarea vehiculelor, reparații, vopsire, anvelope și alte piese. De asemenea, fac publice informații despre livrarea de vehicule către soldați – aceștia le documentează cu imagini și videoclipuri ce confirmă că vehiculele ajung unde trebuie. Încrederea este crucială. Poate că în acest fel au fost livrate mai multe vehicule decât de către orice stat aliat”, a relatat Exen pentru Kyiv Post.