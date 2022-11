Austria anunță că va fi „foarte critică” faţă de România pe tema Schengen. Viena sprijină Croația

Cancelarul austriac a dat asigurări miercuri, în timpul unei vizite oficiale în Croaţia, că va susţine aderarea acestei ţări la spaţiul Schengen, însă s-ar putea opune prin veto la aderarea României şi Bulgariei.

Cancelarul austriac spune că dintre cei aproximativ 100.000 de migranţi ilegali care au intrat anul acesta în Austria, circa 75.000 nu au fost înregistraţi în niciuna dintre ţările UE prin care au trecut înainte de a ajunge pe teritoriul austriac, scrie Agerpres.

Investigaţiile efectuate de autorităţile austriece au relevat că majoritatea acestor migranţi au trecut prin Bulgaria şi România, ţări aflate la frontiera externă a UE, a subliniat cancelarul austriac, potrivit agenţiei EFE.

În ce priveşte Croaţia, a mai spus Karl Nehammer, aceasta şi-a „îndeplinit toate obligaţiile, întrucât vedem de unde vin migranţii ilegali, iar România şi Bulgaria au probleme în a-şi proteja frontierele”.

La aceeaşi conferinţă de presă, premierul croat Andrej Plenkovic a amintit că ţara sa doreşte să intre în spaţiul Schengen cu frontierele terestre la 1 ianuarie 2023, iar apoi la 26 martie şi cu aeroporturile.

Lucian Bode, întâlnire cu ministrul de Interne austriac

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său austriac Gerhard Karner, căruia i-a prezentat date actualizate privitoare la modul în care România continuă să asigure protecţia frontierelor externe în contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest.

„Aderarea României la spaţiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeană, nu un pericol pentru statele membre. Am avut astăzi o întrevedere cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, ministrul federal de interne al Austriei, pe tema aderării României la spaţiul Schengen, respectiv gestionarea provocărilor migraţioniste. Cunosc situaţia generată de presiunea migratorie deosebită cu care se confruntă Austria - aproximativ 100.000 de solicitanţi de azil doar în acest an şi, din acest punct de vedere, înţeleg abordarea omologului meu la nivel politic intern. În cadrul discuţiilor avute, i-am prezentat ministrului austriac date şi statistici actualizate privitoare la modul în care România continuă să asigure protecţia frontierelor externe în contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest, precum şi modul în care România respectă obligaţiile privitoare la înregistrarea persoanelor depistate cu intrare ilegală sau care solicită azil în România”, a scris Bode pe pagina sa de Facebook.