Alexandra Bulat ar putea deveni primul român ales în Parlamentul Britanic după alegerile desfășurate joi

Alexandra Bulat ar putea deveni primul cetățean român ales în Parlamentul Marii Britanii. Bulat candidează din partea laburiștilor, considerați drept favoriți pentru câștigarea scrutinului legislativ de joi, 4 iulie.

Milioane de britanici au fost chemați, joi, la urne, pentru a-și alege noul Parlament, fiind prognozată o victorie a laburiștilor, care vine după 14 ani de guvernare conservatoare sub cinci prim-miniștri.

De partea favoriților, candidează și Alexandra Bulat care este deja primul consilier local român din Marea Britanie, potrivit antena3.ro

După alegerile de joi, românca stabilită în Marea Britanie ar putea deveni și primul cetățean român ales în Parlamentul acestei țări.

Mai exact, ar putea obține mandatul din Huntington, o circumscripție din comitatul Cambridgeshire, situată în partea central-estică a Angliei.

„După paisprezece ani de guvernare conservatoare, Marea Britanie este disperată pentru o schimbare, iar eu fac parte din această schimbare - iar alegătorii, de la Keyston la Colne, de la Somersham la Sawtry, vor vota astăzi pentru schimbare. Toate sondajele spun că sunt umăr la umăr cu candidatul conservator”, a scris Alexandra Bulat, pe X.

Alexandra Bulat: „Această campanie a fost posibilă doar datorită sutelor de ore de voluntariat”

Alexandra Bulat s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu 12 ani

Într-un mesaj publicat miercuri, românca a mărturisit că nu și-ar fi putut imagina niciodată că voi fi consilier și, acum, candidatul laburist în Huntingdon.

„Au fost atât de mulți oameni în timpul călătoriei mele în politică care m-au susținut - sunt în politică pentru că vreau să folosesc experiența mea trăită, precum și experiențele mele în câmpul muncii și în administrația locală pentru a crea oportunități pentru alții - în special pentru cei care nu au fost la fel de norocoși precum am fost. Această campanie a fost posibilă doar datorită sutelor de ore de voluntariat, de la împărțitul de pliante după miezul nopții, după zile de muncă și ședințe de consiliu, până la sondajele de weekend prin orașe și sate”, a scris Alexandra Bulat, pe rețeaua socială X.

Alexandra Bulat a mai spus că, oricare ar fi rezultatul alegerilor de joi, va fi „veșnic recunoscătoare tuturor celor care m-au susținut în această călătorie uimitoare”

Alexandra Bulat (29 de ani) s-a născut la Iaşi şi a obţinut licenţa în sociologie şi studii media Universitatea Sussex, după care a urmat master tot în sociologie la celebra universitate Cambridge.

Tânăra obţinut şi doctoratul în sociologie politică şi studii de migraţie la University College London.

A luat contact cu aaceastă țară din copilărie

Când avea vârsta de trei ani, a locuit câteva luni în Anglia , deoarece deoarece tatăl său a lucrat în sistemul medical. După ce a absolvit liceul, tânăra a plecat la universitate în Anglia.

„Ne-am întors în România în 1998. Mereu mi-am dorit să mă întorc în Anglia şi am plecat din România când am împlinit 18 ani şi am trecut bacalaureatul. Primisem o ofertă pentru studii de la Sussex deci mi-am împachetat lucrurile şi am plecat în 2012 să încep facultatea în Anglia. Faptul că am locuit în Anglia în copilărie mi-a influenţat decizia de a îmi planifica viitorul în Anglia. Am vrut să plec după liceu, ideal pentru studii, însă am plecat cu gândul să rămân permanent în Anglia“, povestea Alexandra pentru adevarul.ro.