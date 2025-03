Acuzații de sabotaj rusesc după incendiul de pe Heathrow. Reacția lui Medvedev

Poliția antiteroristă a preluat ancheta privind incendiul de la o substație electrică care a dus la închiderea aeroportului Heathrow din Londra pentru întreaga zi de vineri, pe fondul afirmațiilor că ar putea fi vorba de un atac de sabotaj rusesc legat de campania de perturbare a lui Vladimir Putin.

Acum, experții analizează dacă Rusia ar putea avea legătură cu incendiul de la substația electrică ce alimentează cel mai mare aeroport din Londra și care a afectat 679 de zboruri programate să aterizeze și 678 de zboruri programate să plece de pe Heathrow.

Scotland Yard's Counter Terrorism Command conduce ancheta, având în vedere necesitatea de a stabili rapid dacă a fost implicat sabotajul și întrebările de securitate legate de modul în care un incendiu a afectat o infrastructură majoră.

Aceasta vine după ce spionii ruși au trimis un pachet de jucării sexuale electrice în Europa de Vest înainte de a ascunde dispozitive incendiare aprinse în depozitele DHL din Marea Britanie și Germania în iulie anul trecut, în ceea ce se presupune că a fost un test pentru un potențial atac de zbor spre SUA.

Act de sabotaj?

Reacționând la incendiul de la Heathrow de astăzi, expertul în securitate Will Geddes, director și fondator al International Corporate Protection Group, a declarat pentru MailOnline: „Heathrow caută să se extindă - aceasta nu este o reclamă grozavă pentru capacitatea lor de a face acest lucru în siguranță. Dacă aș fi fost o parte ostilă străină și aș fi vrut să perturb unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, să provoc jenă internațională, să creez multe, multe semne de întrebare, aș fi vizat ceva de genul unei substații. Rușii se uită la tot. Se uită la fibra noastră optică de sub mare, se uită la centralele noastre nucleare, știm că recunoașterea ostilă are loc chiar acum. Deci, pentru ca acest lucru să fie doborât atât de ușor și să provoace un astfel de impact, trebuie să spunem că, dacă aș fi în locul Rusiei, acolo mi-aș concentra și eu atenția”.

El a spus că incidentul a avut potențialul de a fi un act de sabotaj similar incendiilor de pe șinele de cale ferată din Franța înainte de Jocurile Olimpice 2024 de la Paris din iulie anul trecut.

Geddes a continuat: „Dacă cineva ar face acest lucru, ar fi fie în urma unei recunoașteri serioase în avans pentru a determina că aceasta a fost o vulnerabilitate masivă. Ar fi trebuit să determine ce influență și ce responsabilitate și ce fel de impact ar avea această substație nu numai asupra locuințelor locale, ci și asupra aeroportului Heathrow în sine. Sau aveți un răspuns mai ușor, mai simplu, că acești tipi au adormit și nu au pregătit această substație pentru orice eventualitate de potențiale pene de curent, incendii sau ceva de genul acesta. Unde este sistemul de stingere a incendiilor, de ce nu a funcționat? Este din cauză că este defect sau pentru că a fost manipulat?”

El a declarat că Rusia și alte state ostile ar fi bucuroase să vadă haosul pe care l-a provocat „și nu este în afara domeniului de aplicare al unui stat ostil străin să atace o substație sau o sursă de alimentare cu energie sau utilități pentru un loc cheie”.

Bob Seely, expert în Rusia și fost deputat conservator, a declarat pentru MailOnline că haosul de la Heathrow a fost cel puțin un „avertisment” cu privire la amenințarea sabotajului.

El a declarat: „Acest lucru a expus o vulnerabilitate masivă de securitate. Dacă un incendiu la o substație poate închide unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume și cel mai aglomerat aeroport al Marii Britanii, aceasta arată o lipsă periculoasă de reziliență. Ar trebui să consolidăm rezistența infrastructurii noastre naționale critice, în special având în vedere creșterea operațiunilor de sabotaj rusești în Europa, precum și amenințarea terorismului intern sau a protestelor extremiste menite să oprească viața modernă”.

Dr. Seely, a cărui nouă carte „New Total War” (Noul război total) va apărea în această vară, a adăugat: „Până când nu vom vedea altceva, este foarte probabil să fi fost un accident, dar este și un avertisment pentru noi. Trebuie să proiectăm și să construim o mai mare reziliență în infrastructura noastră națională critică”.

Război neconvențional

Deborah Haynes, editor de securitate și apărare la Sky News, a declarat: „Cei care urmăresc campania Rusiei de război neconvențional în Europa se vor trezi probabil întrebându-se dacă incendiul care a tăiat curentul la Heathrow a fost un accident sau ceva sinistru. Înțelegerea modului sau motivului în care a izbucnit incendiul la o substație va fi, desigur, esențială. Oricum... acest lucru evidențiază mai degrabă vulnerabilitatea unei infrastructuri naționale atât de critice precum cel mai mare și mai important aeroport civil al nostru”.

Iar profesorul Lucy Easthope, consilier privind răspunsul și recuperarea în caz de dezastre și autor al cărții „When the Dust Settles”, a adăugat: „De fapt, nu contează dacă a fost o brichetă Bic și o grămadă de ziare sau un atac deliberat. Oricare dintre acestea arată vulnerabilitatea actuală a infrastructurii naționale, a apărării civile - folosesc acest termen în mod deliberat - și a resurselor de răspuns și de pregătire”.

Aceasta vine după ce Richard Gaisford, corespondentul șef al emisiunii Good Morning Britain de la ITV, a declarat: „Aeroportul Heathrow este o piesă cheie a infrastructurii naționale a Regatului Unit. Acum, adus la un punct mort de un incendiu în afara granițelor sale bine protejate, care creează haos în întreaga lume. Serviciile de securitate trebuie să se gândească la sabotaj”.

Iar Nick Ferrari a întrebat la emisiunea sa de mic dejun de la radio LBC: „Știe cineva unde a fost Vladimir Putin noaptea trecută, plimbându-se cu o cutie de benzină fără plumb?”

Paul Charles, CEO al firmei de consultanță în turism The PC Agency, a estimat că impactul asupra sistemului aviatic mondial ar putea costa aproximativ 20 de milioane de lire sterline pe zi, fără nicio garanție că Heathrow se va redeschide sâmbătă.

Medvedev: ”Ce mai aștepți, Starmer?”

Între timp, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a scris pe Twitter: „Abia aștept ca Rusia să fie învinovățită pentru incendiul de la Heathrow. Ce mai aștepți, Starmer?”

Iar trolii ruși de pe rețelele de socializare au susținut că incendiul de la Heathrow ar fi putut fi o operațiune de sabotaj a lui Putin.

O postare pe canalul Telegram Readovka, finanțat de Kremlin, a declarat: „Petrov și Boshirov au venit să vadă catedrala din nou”.

Alexander Petrov și Ruslan Boshirov - pe numele lor reale Anatoliy Chepiga și Alexander Mishkin - au fost suspecții notorii în otrăvirea cu Novichok a agentului dublu Sergei Skripal și a fiicei sale în Salisbury în 2018.

Ofițerii de informații militare GRU, care s-au dat drept turiști care vizitau catedrala din Salisbury, sunt ambii căutați în Marea Britanie pentru crimă și tentativă de crimă.

Dar, de atunci, s-a afirmat că aceștia sunt vârful de lance al unei operațiuni rusești majore de sabotare a țărilor occidentale.

În Marea Britanie, președinta comisiei pentru transporturi din Camera Comunelor a declarat că este „speculativ” să se sugereze în acest moment că ceva sinistru a cauzat incendiul de la Heathrow.

Întrebată de Times Radio dacă ea crede că incendiul ar fi putut fi provocat intenționat, deputatul laburist Ruth Cadbury a răspuns: „Cred că este oarecum speculativ. În mod evident, există întrebări, iar eu nu mă pricep suficient la electricitate, dar pentru ca aeroportul să depindă de o singură stație electrică, ridică semne de întrebare”.

Ea a adăugat că este „foarte, foarte îngrijorător” faptul că „o substație poate închide un aeroport și nu există o sursă alternativă de energie”.

Între timp, ministrul Energiei, Ed Miliband, a declarat că guvernul face tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a aeroportului Heathrow.

Peste 1.300 de zboruri spre și dinspre cel mai aglomerat aeroport din Regatul Unit au fost afectate vineri din cauza închiderii acestuia în urma unui incendiu izbucnit la substația electrică North Hyde din apropiere.

Mii de locuințe au rămas fără curent electric și peste 100 de persoane au fost evacuate după ce un transformator de la substație a luat foc și s-a auzit o explozie uriașă, scrie Daily Mail.

Oficialii occidentali au acuzat Rusia și acoliții săi că au organizat zeci de atacuri și alte incidente în Europa de la invadarea Ucrainei în urmă cu trei ani.

Aceștia susțin că campania de perturbare este o extensie a războiului președintelui Putin, menită să semene diviziuni în societățile europene și să submineze sprijinul pentru Ucraina - deși Kremlinul a negat că desfășoară acțiuni de sabotaj împotriva Occidentului.

La începutul acestei săptămâni, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, Putin a fost de acord cu o încetare limitată a focului care împiedică Rusia să atace infrastructura energetică a Ucrainei.