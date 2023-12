Cele trei mici exerciții salvatoare pe care ar trebui să le facă toate cuplurile cu probleme

Menținerea unei relații sănătoase se aseamănă mult cu reglarea fină a unei mașini, spune Darla Gale, terapeut matrimonial și familial autorizat, autoarea unei cărți despre iubire, empatie și vindecare emoțională.

Apelând la această comparație, specialista explică în newsweek.com că simpla umplere a rezervorului nu va fi suficientă: trebuie să verificați uleiul, lichidul de frână și să vă asigurați că există suficient aer în anvelope, elemente esențiale, fără de care „mașina” nu va mai funcționa.

Potrivit terapeutei, comunicarea este doar o piesă din acel puzzle care trebuie completat pentru ca motorul relațiilor să funcționeze fără probleme.

Ceea ce face cu adevărat să accelereze conexiunea între parteneri este o legătură emoțională puternică alimentată de validare, empatie și înțelegere.

Validarea partenerului tău

Darla Gale a dat exemplul unui cuplu care avea nevoie de ajutor, în cazul căruia terapeuta a încurajat fiecare dintre cei doi parteneri să înțeleagă și să experimenteze cu adevărat perspectiva celuilat.

„Acest lucru se numește validare. Atunci când vă validați partenerul, eliberați puterea recunoașterii și a recunoașterii, onorând sentimentele, gândurile și experiențele sale ca fiind valide și legitime. Acest lucru nu înseamnă că ești obligat să fii de acord cu fiecare cuvânt al lor, ci este vorba despre capacitatea ta incredibilă de a înțelege și empatiza cu punctul lor de vedere unic”, a explicat terapeuta.

Promovarea unui sentiment de empatie

Cu același cuplu, specialista a exersat o altă componentă cheie pentru consolidarea cuplului: empatia, considerată adesea fundamentul unor relații puternice și sănătoase.

„Atunci când suntem empatici, nu numai că înțelegem ce simte cineva, dar și cum se simte. Acest lucru ne permite să răspundem într-o manieră de susținere și grijă, ceea ce poate întări legătura dintre indivizi”, spune Darla Gale, potrivit newsweek.com.

Prelucrarea într-un mod unic

Ultima piesă din acest puzzle pentru fortificare legăturilor cuplului este înțelegerea proceselor unice ale partenerului

„Având în vedere numeroasele răsturnări de situație care modelează fiecare individ și care se împletesc în însăși țesătura relațiilor, este absolut crucial pentru cupluri să își acorde unul altuia libertatea de a procesa în felul lor unic. Odată ce cuplul meu s-a adâncit în înțelegerea profundă a proceselor unice ale partenerului lor, a descoperit cheia pentru a evita neînțelegerile și conflictele”, a mai explicat terapeuta Darla Gale, autoarea cărții „Sifting through the ashes: finding beauty, peace, love, and strength through trauma” (Cernerea prin cenușă: găsirea frumuseții, a păcii, a iubirii și a puterii prin traume).