Sonos Era 300, sunet care te inspiră [TECH REVIEW]

ERA 300 este o boxă cu Dolby Atmos din noua linie Sonos și încorporează șase difuzoare într-o carcasă curbată, fiind capabilă să ofere ascultătorilor un sunet premium la un preț mediu.

Boxa costă 449 de dolari pe site-ul oficial și este poziționată peste compacta Era 100 de 249 de dolari, împreună cu care a fost lansată. Sonos ERA 300 trebuie să fie amplasată într-un loc deschis pentru a permite ”proiectarea” muzicii din față, lateral și de sus, pentru a obține efectul spațial dorit.

Vezi în clipul următor conținutul cutiei boxei Sonos Era 300: dispozitivul, cablu de alimentare și manual(e) de utilizare.

Boxa este disponibilă în varintele alb și neagru, are o formă ”trapezoidală în oglindă” sau de clepsidră, o greutate de 4,5 kg și dimensiunile 16 x 26 x 18,5 cm. Are comenzi tactile deasupra, are patru tweetere (pentru înalte) și două woofere (pentru bas), conectivitate WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, AirPlay 2 și Spotify Connect. Prin Trueplay adaptezi sunetul pentru spațiul în care este folosită, din aplicația Sonos. Funcția e disponibilă atât pentru utilizatorii de Android, cât și pentru cei de iOS.

Difuzorul se conectează la rețeaua wireless pentru redarea muzicii și este controlat prin intermediul aplicației Sonos de pe Android sau iPhone, trebuie să fie aceeași rețea la care e conectat și smartphone-ului. Are microfoane pentru utilizarea asistentului vocal local al Sonos pentru controlul redării și a asistentului Alexa de la Amazon.

Maimulte imagini cu boxa.

→ Imaginea 1/9: Sonos Era 300 FOTO Adrian Pogîngeanu (1) jpg

Dar indiferent de specificații, comparații și vorbe până la urmă, cel mai bun mod de a judeca un sistem audio sunt probele de sunet. Iată un clip înregistrat cu smartphone-ul și needitat.

Îmi dau seama că o cale mai simplă ca să-ți formezi o opinie despre un sistem de sunet e să asculți o muzică pe care deja o știi, ca să-ți ușureze comparația. Dar din motive de drepturi de autor nu pot înregistra boxa când rulează melodii internaționale celebre, ci doar cu unele libere de copyright.

Sonos spune că Era 300 este construită în conformitate cu noile standarde de design responsabil ale companiei și oferă o capacitate de funcționare pe termen lung, tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și integrează materiale reciclate post-consum (PCR).

Boxa Sonos Era 300 oferă un sunet care te poate face să descoperi noi detalii ale unor melodii celebre. Performanța stereo este excelentă și piesele ”pregătite” pentru Dolby Atmos sună extraordinar.

La momentul publicării acestui review, Era 300 se găsește în magazinele locale la un preț de 2499 lei.