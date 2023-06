Proiectul revoluționar al românului care vrea să reducă birocrația pe glob prin digitalizare

În august 2020, Alexandru Panait crea e-PrimariaTa, prima aplicaţie de digitalizare a administraţiei publice. În mai puţin de un an, peste 500 de primării din România au fost digitalizate, simplificând astfel procedura birocratică de obținere a actelor. Acum, tânărul are un proiect de anvergură în SUA.

În mai puţin de un an, peste 500 de primării din ţară au fost digitalizate. Iar proiectele de anvergură ale lui Alexandru nu se opresc aici. În 2021, tânărul eminent a fost selectat, alături de câțiva cercetători și inovatori de top din Uniunea Europeană, pentru a își continua cercetarea pe descentralizarea serviciilor publice prin intermediul tehnologiei Blockchain, în cadrul proiectului NGI (Next Generation Internet), proiect ce își propune să ofere cadrul pentru baza infrastructurii digitale pe care va fi construită Uniunea Europeana digitală în următorii ani. Segmentul de proiect din care Alexandru face parte, pe lângă cercetare, are ca scop și întărirea legăturilor strategice între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în materie de cercetare și inovare.

În 2021, Alexandru Panait (27 de ani) a lucrat trei luni în America cu specialiști de top. Iar în acest an, la invitația partenerilor proiectului, Alexandru va merge în Statele Unite pentru o perioadă de șase luni pentru a continua cercetarea sa revoluționară privind descentralizarea guvernamentală și pentru a face lobby pentru proiect în Statele Unite.

„Proiectul de cercetare pentru care am fost selectat să merg în America este o extindere la nivel global a proiectului prin care am digitalizat 500 de primării din România”, spune Alexandru.

„Dintre cele 500 de primării configurate în aplicaţie, în momentul de faţă doar trei dintre acestea folosesc în mod oficial aplicaţia pe website-ul primăriei, şi procesează solicitările cetăţenilor direct din platformă. Pentru restul funcţionăm că un terţ, le trimitem pe emailul registraturii toate solicitările din Ghişeul Online trimise de către cetăţenii pe care îi deservesc”, explică Alexandru.

Originar din Piatra Neamț, Alexandru Panait locuiește în prezent în București.

Practic, proiectul spectaculos de digitalizare dezvoltat de Alexandru este gândit pentru toate guvernele lumii și pentru a reduce masiv birocrația și costurile uriașe din bani publici pe tot globul. Partea de digitalizare a celor 500 de primării din România este o mică parte a acestui proiect.

„Sistemul pe care îl propun ar eficientiza modul în care funcționează aparatul guvernamental. La ora actuală, în toate țările de pe glob, aparatul guvernamental funcționează cu costuri uriașe”, spune Alexandru.

„În România sunt multe joburi unde se plimbă o hârtie de la etajul 1 la etajul 2”

”La ora actuală, în România există în administrația publică foarte multe joburi unde se plimbă o hârtie de la etajul 1 la etajul 2 în 2-3 zile. Și asta în condițiile în care oamenii de știință au reușit să transmită informații de pe Marte în 11 minute. În momentul în care s-ar implementa la nivelul guvernelor sistemul pe care îl propun, cheltuielile s-ar reduce masiv. Mulți angajați fac lucruri repetitive ce ar putea fi făcute direct din calculator. Spre exemplu, la alegeri, cu sistemul pe care îl propun eu, s-ar putea face alegeri oricând. De exemplu, prin sistemul meu, dacă ești nemulțumit de un primar, deschizi telefonul și poți face un referendum de schimbare a primarului. Dacă există o majoritate de 50% plus 1, primarul poate fi schimbat cu costuri zero. În momentul de față, sistemul are nevoie de alegeri o dată la patru ani deoarece costurile sunt foarte mari”, adaugă Alexandru Panait.

Practic, proiectul său presupune ca paradigma birocratică în care trăim să fie tranziționată complet într-o paradigmă digitală.

„Concret, ar fi o paradigmă digitală unde costurile ar fi mult mai mici și unde nu ar mai putea de exemplu notariatul, pentru că un sistem IT ar putea să garanteze pentru orice document, orice tranzacție, orice contract”, mai spune Alexandru Panait.

Potrivit acestuia, în acest fel, corupția ar fi diminuată masiv prin documente semnate digital.

„Modificarea acestora pentru ascunderea ilegalităților va deveni imposibilă. Toate documentele publice vor deveni transparente. În același timp, structura documentelor ar deveni unitară pentru a ușura procesul de înțelegere al cetățenilor. Guvernul descentralizat înseamnă eficiență economică și legislativă. Meseriile de contabili sau notari, care au rolul doar de auditare și validare a bunei funcționalități a sistemului, la costuri imense, vor fi înlocuite de tehnologie”, mai explică Alexandru Panait.

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în noiembrie 2022, de 1,28 milioane, iar circa 64% dintre acestea erau în administraţia publică centrală, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor. În 2022, cheltuiala cu salariile bugetarilor a fost de 118 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de 2021.