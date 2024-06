Povestea românului care a digitalizat zeci de primării din Statele Unite

Alexandru Panait, tânărul care a digitalizat sute de primării din România în mai puțin de un an, și-a extins de mai multe luni proiectul foarte ambițios și în afara țării, mai precis în zeci de orașe din Arizona, Statele Unite ale Americii.

În august 2020, Alexandru Panait a creat e-PrimariaTa, prima aplicaţie de digitalizare a administraţiei publice din România. În mai puţin de un an, peste 500 de primării din România au fost digitalizate, simplificând foarte mult procedura birocratică de obținere a actelor.

De anul trecut, tânărul și-a extins spectaculos proiectul. Iar acest lucru a devenit realitate grație

proiectului Gov-Smart, o extensie globală a platformei de succes e-PrimariaTa. De la finalul anului trecut, proiectul a ajuns și în zeci de orașe din Statele Unite.

Diferența esențială dintre noua platformă Gov-Smart și vechea platformă e-PrimariaTa constă în implementarea tehnologiilor avansate, ce asigură o adaptabilitate continuă.

”Această abordare modernă este una foarte relevantă în contextul administrațiilor publice globale, ce adesea nu acordă suficientă atenție acestui aspect din cauza procedurilor greoaie de achiziții publice. Unul dintre avantajele majore ale Gov-Smart este modularitatea sa îmbunătățită. Această caracteristică nu doar că facilitează digitalizarea instituțiilor din România, dar permite și extinderea la nivel global, oferind soluții adaptabile pentru identitate digitală și suport administrativ transcontinental”, spune Alexandru Panait

În prezent, 3.187 de primării din România sunt digitalizate prin intermediul platformei Gov-Smart.

”Această digitalizare funcționează ca un proxy, permițând cetățenilor să interacționeze online cu orice primărie din țară prin aplicația pe care noi am dezvoltat-o. Concret, atunci când un cetățean completează și trimite un formular prin Gov-Smart, acesta ajunge la primăria în cauză în format digital prin email. Autenticitatea fiecărui formular este asigurată prin utilizarea tehnologiei blockchain”, adaugă Alexandru Panait.

Modulul Ghișeul Online este oferit gratuit. Acesta facilitează interacțiunea cetățenilor români cu toate primăriile din țară. Alte module, cum ar fi Monitorul Oficial Local, Consiliul Local, managementul documentelor cu inteligență artificială și Registratura cu blockchain, au costuri variabile.

”Scopul nostru este de a furniza o soluție completă pentru instituțiile publice, menținându-ne într-un buget anual de maxim 50.000 de euro. Este important de menționat că, pe măsură ce numărul instituțiilor care adoptă sistemul nostru crește, costurile pot scădea pentru toate instituțiile publice din România, oferind astfel un avantaj economic semnificativ”, precizează Alexandru Panait.

Planurile de extindere a platformei Gov-Smart sunt deja într-o fază avansată, cu un focus specific pe piața din Statele Unite ale Americii.

”Grație Gov-Smart, am digitalizat și standardizat interacțiunea între cetățenii și instituțiile publice în 26 de orașe din Arizona ca și proxy, în frunte cu Phoenix, cel mai mare orașal statului american, însă avem discuții cu cei din Arizona ca să utilizeze aplicația direct. Am început la finalul anului 2023 să lansăm soluția noastră de ghișeu online în orașele din Arizona. Până la sfârșitul acestui an, dorim să ne extindem, grație platformei Smart-Gov, și în alte state americane”, precizează Alexandru Panait.

Proiect remarcat de Comisia Europeană

Proiectul inițial e-PrimariaTa a atras atenția Comisiei Europene, fiind inclus în inițiativa Next Generation Internet, ce are drept scop consolidarea legăturilor de cercetare tehnologică între Europa și Statele Unite.

În 2023, Alexandru Panait a fost selectat pentru a colabora timp de șase luni cu departamentul de Blockchain de la Arizona State University. În timpul acestei colaborări, tânărul eminent din România a publicat o lucrare de cercetare ce explorează viitorul democrației în era tehnologiei moderne și cum inițiative precum Gov-Smart pot facilita această tranziție.

În 2021, tânărul eminent a fost selectat, alături de mai mulți cercetători și inovatori de top din Uniunea Europeană, pentru a își continua cercetarea pe descentralizarea serviciilor publice prin intermediul tehnologiei Blockchain, în cadrul proiectului NGI (Next Generation Internet), proiect ce își propune să ofere cadrul pentru baza infrastructurii digitale pe care va fi construită Uniunea Europeana digitală în următorii ani.

În 2021, Alexandru Panait (27 de ani) a lucrat trei luni în America cu specialiști de top.