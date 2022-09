HP Dragonfly Folio G3 și HP 34" All-in-One Desktop PC lansate în cadrul HP Amplify Executive Forum

HP a anunțat în cadrul evenimentului anual HP Amplify Executive Forum, noi dispozitive și soluții pentru productivitate în mediul de lucru hibrid.

Noutăți

HP Dragonfly Folio G3 combină productivitatea unui laptop cu confortul unei tablete într-un singur dispozitiv.

HP 34" All-in-One Desktop PC oferă o experiență de studio, cu suport pentru fluxuri video duble și comutare de cameră.

Monitorul HP Z32k G3 4K USB-C, primul ecran IPS Black din lume cu tehnologie Thunderbolt 4.

Camera web HP 965 4K pentru streaming cu inteligență artificială.

Îmbunătățirile aduse serviciului HP Proactive Insights.

HP Dragonfly Folio G3 dispune de un HP Dragonfly Folio Pen. Stiloul se atașează magnetic la dispozitiv, are trei butoane programabile și se poate încărca wireless complet în 30 de minute. Utilizatorii pot folosi stiloul pe ecranul HP Dragonfly Folio pentru a scrie sau schița pe un ecran secundar conectat cu HP Indirect Inking.

Camera de 8MP asigură o imagine naturală, iar unghiul de vizualizare de 100 de grade facilitează accesul în întâlnire al unui colaborator. HP Auto Frame permite utilizatorului să stea în picioare, să se relaxeze sau să se deplaseze prin încăpere, o funcție utilă în zilele cu multe întâlniri online.

HP Dynamic Voice Leveling ajustează automat volumul vocii, indiferent dacă utilizatorii se află aproape sau departe de microfon. Atunci când lucrează de la distanță, utilizatorii pot ignora zgomotele de fundal grație funcției bazate pe inteligență artificială care filtrează suntele. Pentru un plus de securitate, HP Privacy Camera permite utilizatorilor să dezactiveze camera web prin atingerea a unui buton.

Echipat de Intel vPro cu procesoare Intel Core™ din generația a 12-a, HP Dragonfly Folio G3 poate gestiona proiectele care necesită resurse importante și aplicațiile de business solicitante. Pentru performanțe sporite, dispune de memorie actualizată cu LPDDR5 de până la 32 GB și spațiu de stocare de până la 2TB. O nouă soluție termică optimizează performanța PC-ului. Noua funcție HP Auto Screen Dimming ajută la conservarea bateriei.

HP Wolf Security for Business oferă protecție împotriva malware și acțiunilor de hacking, în timp ce noul firmware asigură o reducere cu 50% a timpului de actualizare și permite utilizatorilor să continue să lucreze în timpul actualizărilor BIOS și firmware. HP Privacy Alert îi avertizează pe utilizatori când altcineva are acces la ecran, astfel încât să poată activa rapid funcția opțională HP Sure View pentru a estompa imaginea.

HP 34" All-in-One Desktop PC are suport pentru fluxuri video duble și comutarea camerei, astfel încât pe ecran să apară în același timp și utilizatorul, și proiectul prezentat.

HP 34” All-in-One Desktop PC permite utilizatorilor să mute camera detașabilă, magnetică, de 16 MP în mai multe poziții pentru a găsi cel mai bun unghi.

Utilizatorii pot chiar îndrepta camera spre birou, astfel încât să poată arăta notițele scrise de mână sau documente, în timpul apelurilor video. Camera de înaltă rezoluție, împreună cu noul software HP Keystone Correction, va corecta automat imaginea din feed-ul camerei, pentru a avea o imagine digitală clară. Funcția HP Be Right Back permite schimbarea feed-ul video cu o imagine statică.

HP 34” All-in-One Desktop PC are un ecran 5K (5120x2160) cu diagonala de 34”și cu aspect ratio 21:9. Monitorul are HP Eye Ease certificat TÜV pentru reducerea luminii albastre. Pe parte hardware e dotat cu procesoare Intel din generația a 12-a și plăci grafice NVIDIA GeForce RTX. PC-ul are un spațiu de stocare și memorie upgradabilă de până la 128 GB DDR5.

HP Z32k G3 4K USB-C este primul monitor cu ecran IPS Black, ceea ce înseamnă un negru profund, culori mai vibrante și suport pentru 98% din gama de culori P3, totul la rezoluție 4K. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a conecta un al doilea monitor 4K printr-un singur cablu.

Prin intermediul unei singure conexiuni Thunderbolt 4, monitorul oferă rezoluție 4K, rată de refresh de 60 Hz, dar și transfer de date și internet de mare viteză și încărcare până la 100W.

HP 965 4K Streaming Webcam le permite utilizatorilor să transmită o imagine îmbunătățită cu HP Presence, cu o rezoluție de până la 4K, are o funcție de încadrare a feței bazată pe AI, de autofocalizare și de reglare a luminii slabe. Camera are un obiectiv de 18 mm F2.0 și este certificată Zoom.

Centrul de accesorii HP, disponibil în Microsoft Store, le permite utilizatorilor să își personalizeze imaginea, să activeze funcțiile AI, să selecteze rezoluția, să utilizeze Keystone Correction și să aleagă între un câmp vizual de 78°, 90° sau 100°. Utilizatorii pot obține unghiul dorit prin rotire de 360° și înclinare de 90°.

HP Proactive Insights oferă echipelor IT informații utile pentru a ajuta la optimizarea experienței angajaților în raport cu dispozitivele pe care le folosesc. Având în vedere că mulți clienți plănuiesc să facă upgrade la Windows 11, echipele IT sau partenerii de distribuție care gestionează acest proces pot rula o evaluare a pregătirii pentru Windows 11, pentru a planifica și implementa o strategie bazată pe informații concrete.

Disponibilitate: