Google a apărut dintr-o greșeală de scriere. Cum trebuia să se numească și ce semnificație avea cuvântul

Motorul de căutare popular, cunoscut pentru modul în care a transformat internetul, este folosit de miliarde de oameni din întreaga lume încă de la lansarea sa, în 1998, însă puțini știu că numele Google a apărut dintr-o greșeală de scriere.

Google a crescut semnificativ în acești 27 de ani și operează acum servicii precum Gmail, YouTube și Workspace. Compania are, de asemenea, propriul său smartphone, deține marca Pixel și a finalizat o achiziție de 2,1 miliarde de dolari a companiei Fitbit.

Totuși, numele popular folosit de toată lumea nu este doar un cuvânt obișnuit, ci și o greșeală de scriere, potrivit dailymail.co.uk.

Un mesaj recent de pe Quora, în care cineva se întreba dacă „Google” este un acronim, a dezvăluit că, de fapt, cuvântul este o greșeală de scriere a cuvântului „Googol”.

„Googol” este un termen matematic care desemnează numărul 1 urmat de 100 de zerouri – un număr extrem de mare. A fost ales ca sursă de inspirație pentru numele Google, pentru a reflecta misiunea fondatorilor Larry Page și Sergey Brin: să organizeze o cantitate imensă de informații de pe internet și să o facă accesibilă și utilă pentru toți.A

Cuvântul „Googol” a fost inventat în 1920 de un băiat de nouă ani pe nume Milton Sirotta. Inspirația lui Sirotta pentru acest termen ar fi fost personajul de benzi desenate Barney Google. Băiatul era nepotul matematicianului american Edward Kasner, care făcea frecvent referire la „Googol” în cartea sa „Mathematics and the Imagination”. Page a dezvăluit că numele a apărut în timp ce el și Brin căutau o denumire pentru motorul lor de căutare. Totuși, persoana care a sugerat numele l-a scris greșit ca „Google” – și așa a rămas.

Deși numele Google provine din acel termen matematic, un utilizator de pe Quora, Ezio Solutions Private Limited, a susținut altceva, în ciuda explicației. Acesta a afirmat că Google ar fi, de fapt, un acronim pentru „Global Organization of Oriented Group Language of Earth”.

Chiar dacă această explicație sună interesant, din lipsă de dovezi, teoria că Google înseamnă „Global Organization of Oriented Group Language of Earth” este considerată falsă.

Parteneriatul dintre Page și Brin a început la scurt timp după ce s-au cunoscut la Universitatea Stanford, în 1995.

Cei doi au început să lucreze din camerele de cămin la un motor de căutare care folosea legături (link-uri) pentru a determina importanța paginilor de pe internet. Inițial, proiectul s-a numit „Backrub”, dar apoi au schimbat numele în Google.

Google a atras rapid atenția investitorilor, iar ceea ce a început ca un proiect a devenit realitate după ce cofondatorul Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, a investit 100.000 de dolari.

Oameni de afaceri precum Jeff Bezos și Ram Shriram au investit, de asemenea, în companie, iar până în 1998, Google atrăsese investiții de peste 300.000 de dolari.

Astăzi, conform Internet Live Stats, se realizează 3,5 miliarde de căutări pe zi și 1,2 trilioane anual, la nivel mondial.

Page și Brin au lucrat alături de Google și compania-mamă, Alphabet Inc., în mod intermitent, până când s-au retras complet din funcții în 2019. În prezent, Alphabet Inc. are o valoare de peste 1,8 trilioane de dolari.