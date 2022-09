Cel mai bogat om din cripto a fost în România: „Nu mai dețin deloc bani, nu-mi place să strâng lucruri“

Cu o avere estimată la 17,4 miliarde de dolari, Changpeng Zhao, CEO al exchange-ului de criptomonede Binance (operaţiuni de 34 trilioane de dolari în primele șase luni ale acestui an), s-a întâlnit la București cu oficiali români. Antreprenorul a declarat că nu mai deține și nu mai folosește bani și a comparat adopția cripto cu stadiul incipient al internetului, în 1995.

A emigrat cu familia din China în Canada la 12 ani, a făcut burgeri la McDonaldʼs și și-a vândut apartamentul pentru a investi în Bitcoin. Azi este cel mai bogat om din cripto, nu deține bani (FIAT) și nu este deloc atașat de lururi materiale precum proprietăți sau mașini. În schimb îi place să călătorească, să facă sport și să asculte audiobook-uri.

După o vreme, banii nu mai sunt «motorul» principal. Adică, de câți bani ai nevoie: un milion de dolari? Zece? 100 de milioane? După acest nivel, următoarele 100 de milioane nu te vor mai ajuta prea mult, pe plan personal.

Potrivit celei mai recente estimări făcute de Forbes, este considerat cel mai bogat om din cripto, deși el spune că „nu este sigur“. „Sunt una dintre cele mai bogate persoane din cripto“. Changpeng Zhao (45 de ani), CEO Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume, a fost într-o scurtă vizită în România, unde compania sa a deschis recent o sucursală.

Alături de Ilie Pușcaș (country manager România), antreprenorul de origine chineză a participat azi la o întâlnire cu Sebastian Burduja, Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, și cu alți oficiali români. Întâlnirea a fost urmată de o conferință de presă.

„România este o piață importantă. Am avut o întâlnire cu oficiali din Guvern și am oferit sprijinul nostru în procesul de reglementare a pieței cripto. Totodată, am discutat aspecte legate de dezvoltarea unor domenii precum blockchain, digitalizare și educația financiară, iar în acest sens noi am lansat Academia Binance. Următorul pas este ca România să aibă reglementări clare în acest domeniu, aliniate, evident cu cele de la nivel european și mondial. Deși e la început, adopția cripto începe să ia avânt, ca număr de utilizatori și ca număr de produse, așa că nu mai poate fi ignorată și trebuie reglementată legal“, a declarat acesta pentru „Adevărul“.

Doar 3% din populația planetei a adoptat criptomonedele

Deși există încă scepticism în piață, CZ, cum este cunoscut în îndustrie, spune că este normal să fie așa, deoarece acest domeniu este nou și adopția la nivel global este de doar 3%. Fondatorul Binance compară acest domeniu cu internetul anilor ʼ90, când puțini bănuiau amploarea actuală și direcțiile în care se va dezvolta. „Sunt stadiile incipiente ale adopției cripto, așa cum era internetul în 1995. Nimeni nu se gândea atunci la ce s-ar putea face pe internet: e-commerce, social media și altele. Așa cum internetul a fost o nouă tehnologie pentru transferul informației, blockchain și cripto sunt o nouă tehnologie pentru transferul banilor“, a punctat el.

„E o tehnologie aflată la început și, dacă întrebi 100 de oameni pe stradă, probabil îți vor spune că nu folosesc cripto pentru plăți. Dar oamenii de afaceri folosesc. Se fac strângeri de fonduri în Bitcoin, donații pentru Ucraina în Bitcoin. Valoarea unui lucru este dată de utilitatea sa“, a explicat Changpeng Zhao.

Oamenii spun că se face risipă de energie pentru minarea Bitcoin pentru că acest lucru este cuantificabil. Dar nimeni nu spune cât se consumă în sediile băncilor.

Totuși, acesta crede că reglementarea pieței nu este singurul aspect care contează, deoarece eșecuri răsunătoare au avut loc și în piețe reglementate și a menționat falimentul băncii Lehman Brothers, care a ajucat un rol major în declanșarea crizei mondiale din 2007-2008.

„Reglementarea va îmbunătăți lucrurile în domeniul cripto, dar nu va umple un vid. Trebuie să creștem educația și transparența și trebuie să le oferim mai multe opțiuni utilizatorilor: nu doar un stablecoin*, ci mai mulți, nu doar un fond de investiții, ci mai multe“, a completat Changpeng Zhao.

Sustinător Bitcoin

În ceea ce privește cantitățile uriașe de energie electrică necesară pentru minarea Bitcoin, antreprenorul susține că tocmai Bitcoin este cel mai eficient mod de a economisi. „Dacă vreți să salvați energie, folosiți Bitcoin. Gândiți-vă cât curent electric consumă băncile la nivel mondial. Oamenii spun că se face risipă de energie pentru minarea Bitcoin pentru că acest lucru este cuantificabil. Dar nimeni nu spune cât se consumă în sediile băncilor“, a declarat acesta.

„Eu nu dețin bani, monedă FIAT (monedă clasică a unei țări – n.r.). Dețin criptomonede și acțiuni Binance. Scopul meu nu e doar să fac bani, vreau să cresc o comunitate. După o vreme, banii nu mai sunt «motorul» principal. Adică, de câți bani ai nevoie: un milion de dolari? Zece? 100 de milioane? După acest nivel, următoarele 100 de milioane nu te vor mai ajuta prea mult, pe plan personal, poate doar să investești, să dezvolți un proiect. Sunt alte și segmente alte vieții: sănătate, cultură, timp liber. Dacă tu vei continua să maximizezi un segment financiar, celelalte vor rămâne neglijate“, a mai spus CZ.

„Nu-mi place să strâng lucruri. Nu am mașini, pentru că nu le poți lua cu tine peste tot prin lume, iar eu chiar călătoresc mult. Asta chiar îmi place: să călătoresc. Îmi mai place să fac sport, să ies cu prietenii, lucruri pe care le face toată lumea. Dar nu colecționez mașini, nici opere de artă. Nici muzică nu ascult, în schimb ascult foarte multe audiobook-uri“, a încheiat el.

* Stablecoin - o clasă de criptomponede a cărei valoare este legată strict de o clasă de active. Aceasta poate fi monedă fiat sau o altă criptomonedă. Cel mai cunoscut și utilizat stablecoin este Tether care se raportează la cursul dolarului american, 1 Tether=1 USD.