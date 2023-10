CAT S75, smartphone pentru muncă grea și supraviețuire în condiții extreme [TECH REVIEW]

CAT S75 este cel mai nou smartphone creat de britanicii de la Bullitt Group, înaintea lui am mai testat modelele S42 și S62 Pro, și am putut observa îmbunătățiri de la o generație la alta.

S75 are un aspect tipic pentru marca CAT, este construit pentru a fi rezistent, cu toate acestea nu are suprafețe texturate și șuruburi expuse la exterior. Dispozitivul are o carcasă rezistentă, negru mat și este proiectat pentru a face față unor condiții dificile.

CAT S75 este masiv, are dimensiunile 171 x 80 x 11,9 mm și cântărește 268 g, cu siguranță nu-l vei purta în blugi skinny sau într-o geantă mică. Este un smartphone de lucru pentru medii dificile, nu unul cu care ”te dai mare” la o întâlnire cu prietenii sau colegii.

Smartphone-ul are certificare IP68/IP69 pentru rezistența la praf și apă, putând fi scufundat la o adâncime de până la 5 metri timp de 35 de minute. De asemenea, este rezistent la căderi de la înălțimi de până la 1.8 metri și este în conformitate cu standardul MIL-STD-810H.

Pentru securitate, CAT S75 dispune de un cititor de amprente montat pe partea din spate a dispozitivului, care funcționează fără greșeală, și de funcționalitatea de urgență SOS prin satelit (butonul roșu de deasupra). Pe partea dreaptă are butonul pornit/ oprit și butoanele de volum (+-), iar pe stânga un buton pentru Walkie Talkie sau aproape orice funcție vrei tu să-i aloci. Spre exemplu lanternă.

Înainte de a trece mai departe cu review-ul produsului iată unboxing-ul.

Pachetul conține smartphone-ul, cartela SIM de satelit (NTN SIM- , fir de încărcare, ghid de utilizare, garanție etc. Pentru prima data nu am găsit încărcător în pachet și nu cred că e o idee bună.

Ecranul lui CAT S75 este tip IPS LCD cu diagonală de 6.58 inchi, rezoluție de 1080 x 2408 pixeli și o rată de reîmprospătare de 120Hz. Ecranul are protecție Corning Gorilla Glass Victus pentru a rezista la zgârieturi și lovituri. Nu este cel mai luminos ecran, dar te descurci cu el și faptul că are o rată de refresh mare este un plus.

Specificații

CAT S75 este un smartphone cu conectivitate GSM, HSPA, LTE și 5G. Poate fi utilizat în trei moduri, fiind singurul smartphone testat în 2023 cu asemenea versatilitate:

- dual SIM, cu două cartele de la operatorii de telefonie mobilă;

- dual SIM, o cartelă de operator de telefonie mobilă plus cartela de satelit;

- single SIM+card de date SDXC.

CAT S75 rulează pe sistemul de operare Android 12 și este alimentat de un chipset Mediatek Dimensity 930 cu o arhitectură de 6 nanometri. CPU este octa-core și include două nuclee Cortex-A78 cu o frecvență de 2.2 GHz și șase nuclee Cortex-A55 cu o frecvență de 2.0 GHz. Unitatea de procesare grafică (GPU) este IMG BXM-8-256.

În ceea ce privește stocarea și memoria, CAT S75 vine cu 128GB spațiu de stocare intern și 6GB de memorie RAM. Capturi cu specificațiile din aplicația AIDA64.

CAT S75 oferă conectivitate Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1. Poziționare GPS, GALILEO, GLONASS și BDS. Are NFC pentru plăți fără contact și un port USB-C 2.0, ca pe iPhone 15, cu suport OTG.

Camere, foto-video

Sistemul de camere al CAT S75 constă într-o cameră principală triplă:

- cameră principală wide cu senzor de 50 MP cu diafragmă f/1.8 și PDAF;

- cameră ultrawide cu senzor de 8 MP cu diafragmă f/2.2;

- cameră macro de 2 MP cu diafragmă f/2.4.

Alte funcții: bliț dual-LED, mod HDR și mod panoramă, înregistrare video la rezoluție 1080p/ 30 fps.

Camera frontală, de selfie a lui CAT S75 are un senzor de 8 MP cu diafragmă f/2.0 și poate înregistra video la rezoluție 1080p/ 30 fps.

Imagini din vacanță, din Ungaria, realizate ziua și noaptea, cu camerele dorsale.

→ Imaginea 1/15: Imagine realizată cu smartphone ul CAT S75 (1) jpg

Imagini portret și o captură din aplicație cu modul Bokeh, în loc de Portret, și cu ”diafragma digitală” variabilă.

Video pe înserat înregistrat de pe un vas în mișcare pe Dunăre la Budapesta.

Și o filmare de interior cu motanul meu care se distrează într-o cutie.

Camerele sunt decente, partea de foto e mai bună decât cea de video, dar nici una nu strălucește. Sunt aici pentru lucru nu pentru Instagram și alte rețele sociale. Ca să pozezi un document sau o piesă industrială sunt foarte bune. Imaginile de selfie sunt si ele ok.

Sunet

CAT S75 vine echipat cu două difuzoare care livrează un sunet foarte puternic, de calitate medie, și nu are port de 3.5mm pentru căști.

Gaming

M-am și jucat pe CAT S75 cu setările la maximum și nu m-a dezamăgit, merge bine, dar dimensiunea îl face ușor incomod. În schimb se încălzește mai puțin decât majoritatea smartphone-urilor pe care le-am testat în 2023.

În Asphalt 9, din motive pe care nu le înțeleg nu are sunet. Am mai pățit, dar n-am elucidat deocamdată de unde apare eroarea și cum sunetul n-are nici o problemă în COD.

Și Call of Duty: Mobile Multiplayer.

Teste sintetice

Rezultate obișnuite pentru gama medie de smartphone-uri.

Bullitt Satellite Connect Service

CAT S75 are conexiune prin satelit disponibilă în Europa și America de Nord. Din păcate n-am putut testa complet această funcționalitate, deși conexiunea cu satelitul era posibilă, pentru că SIM-ul era înregistrat deja pe alt cont. Probabil al celui care a testat smartphone-ul înaintea mea.

Opțiuni ale aplicației Bullit:

1. Tipul de utilizare a satelitului: pornit, oprit, doar când e nevoie (adică când nu ai acoperirea unui operator telecom)

2. Confirmare de primire a mesajelor.

3. Ceck in, anunți că ești prezent într-un anumit loc și ai acces la câteva mesaje predefinite.

4. Contacte blocate.

5. Back-up în Google Drive.

Procedura decurge cam așa:

- creezi un cont în aplicația Bullit;

- înregistrezi cartela SIM în cont și ai acces la satelit;

- poți trimite mesaje către numere de telefon standard (de operator), poziția ta și mesaje SOS;

- poți trimite și mesaje în aplicația Bullit, către un alt utilizator înregistrat.

Serviciul este util pentru cei care-și desfășoară activitatea în zone neacoperite de operatori sau pentru cei care călătoresc în zone sălbatice.

Baterie și autonomie

Bateria de tip Li-Po, cu o capacitate de 5000 mAh, se încarcă pe fir și wireless la 15W. E primul smartphone rezistent care are încărcare wireless și asta e un plus, dar tot mi-aș fi dorit un încărcător în pachet.

Autonomia e cât se poate de bună, a obținut 15 ore și 31 de minute de ecran aprins în testul PCMark, care se oprește la 20% din baterie. Ca experiență directă, în perioada de testare nu m-a ținut niciodată mai puțin de 2 zile.

CAT S75 este un smartphone care excelează la capitolele importante pentru muncă grea și supraviețuire în condiții extreme, oferind performanța și durabilitatea necesară într-un format compact. La momentul publicării acestui review prețul pentru CAT S75, în magazinele locale, variază între 2100 și 2500 de lei.