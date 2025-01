Ce animal ar putea înlocui omul ca specie dominantă dacă am dispărea de pe fața Pământului

Specia umană s-a răspândit pe uscat și pe mare, modificând planeta în nenumărate moduri, însă viața ar putea continua pe Pământ și fără oameni.

Istoria Pământului arată că nicio specie nu durează pentru totdeauna. Ființele umane au fost în centrul schimbărilor ecologice de pe Pământ de mii de ani. Invențiile și comunitățile lor au remodelat pădurile, oceanele și chiar atmosfera.

Cu toate acestea, mulți cercetători spun că natura se va adapta odată ce vom pleca. Profesorul Tim Coulson de la Universitatea din Oxford a petrecut ani de zile studiind biologia și evoluția și crede că dispariția omului ar putea deschide ușa unor noi specii surprinzătoare care preiau rolurile ecologice ale Pământului, potrivit earth.com.

În cartea sa, The Universal History of Us, urmărește întreaga istorie a vieții și se concentrează pe o singură predicție uimitoare despre ceea ce ar putea urma. Una dintre temele sale principale implică evoluția, pe care el o descrie drept „schimbarea treptată a organismelor vii în timp, pe măsură ce se adaptează mai bine la mediul lor”.

El subliniază că „majoritatea mutațiilor sunt dăunătoare, dar câteva oferă un avantaj de supraviețuire sau de reproducere”. Deoarece genele sunt ereditare, aceste mutații benefice devin mai frecvente de-a lungul generațiilor.

Potențial succesor al oamenilor de pe Pământ

În locul rudelor noastre primate, Coulson oferă un concurent pe care mulți l-ar putea găsi uimitor: caracatița. El subliniază inteligența și adaptabilitatea lor.

„Abilitatea lor de a rezolva probleme complexe, de a comunica între ele și de a manipula obiecte sugerează că, având în vedere condițiile de mediu potrivite, ar putea evolua într-o specie care construiește civilizația”, a afirmat Coulson.

El a adaugat că „structura lor neuronală avansată, sistemul nervos descentralizat și abilitățile remarcabile de rezolvare a problemelor fac ca mai multe specii de caracatițe să fie potrivite pentru o lume imprevizibilă”.

Caracatițele au deja reputația de a fi creative și puțin răutăcioase.

„Unii indivizi chiar evadează din rezervoare noaptea în unele centre de cercetare, vizitând vecinii”, a mai spus Coulson. Se știe că folosesc unelte, deschid borcane și prezintă semne de curiozitate.