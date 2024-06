MediciBuni – Dr. Nicoleta Dumitru, MedLife: „Întrucât cancerul de piele nu doare, pacienții se prezintă la medic târziu și, de multe ori, opțiunile de tratament sunt limitate”

Melanomul este un cancer al pielii care poate fi vindecat 100% dacă este depistat la timp. Doar 20-30% dintre melanoame se găsesc în alunițe existente, restul de 70-80% apărând pe pielea cu aspect normal.

„Întrucât cancerul de piele nu doare, pacienții se prezintă la medic doar în momentul în care acesta este foarte crescut în dimensiuni, sângerează sau supurează”, susține dr. Nicoleta Dumitru (Neagu), medic specialist dermatovenerologie și dermatoestetică în cadrul Hyperclinicii MedLife Târgu Mureș.

Cancerele de piele sunt cea mai frecventă formă de cancer a omului. Mai multe persoane sunt diagnosticate cu cancer de piele în fiecare an în SUA decât cu toate celelalte tipuri de cancer la un loc. Totodată, peste 9.500 de persoane sunt diagnosticate cu cancer de piele zilnic în SUA și mai mult de două persoane mor din cauza bolii în fiecare oră. Și în România numărul cazurilor de cancer de piele a crescut în ultimii ani. Medicii buni sunt la curent cu statisticile și tehnologia, fiind pregătiți să diagnosticheze precoce aceste tipuri de cancer pentru a le oferi o șansă în plus la viață acestor pacienți.

„În România, din păcate, cancerele de piele sunt sub-diagnosticate, iar cele întâlnite în practica medicală sunt de cele mai multe ori depistate în stadii avansate”, mărturisește dr. Nicoleta Dumitru, care a ales medicina în speranța că va putea ajuta cât mai mulți semeni. „Dintotdeauna am fost fascinată de oameni și mi-a plăcut să îi ascult, să vorbesc cu ei și, mai ales, să le dau sfaturi. Mă motivează faptul că, prin munca mea, pot contribui la îmbunătățirea calității vieții pacienților”, afirmă dr. Nicoleta Dumitru.

Cu ajutorul dermatoscopului pot fi diferențiate tumorile cutanate benigne de cele maligne

Dr. Nicoleta Dumitru a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, a finalizat două studii de masterat în domeniul cercetării și al managementului medical, s-a perfecționat în străinătate, iar în prezent este studentă la doctorat în medicină, cu 18 publicații în reviste de specialitate (fiind și editor pe dermoscopedia.org), dintre care 13 indexate WOS.

„Nu am știut că voi alege dermatologia decât în anul VI de facultate. Până atunci am fost atrasă de mai multe specialități medicale, pe măsură ce le-am parcurs și am întâlnit patologiile specifice fiecăreia. Dermatologia, însă, s-a remarcat prin complexitatea cazurilor. Cel mai mult am fost impresionată de faptul că aceeași patologie poate arăta diferit de la un pacient la altul, făcând, astfel, recunoașterea ei și mai dificilă. Mi-a plăcut provocarea medicală pe care o aduce dermatologia, precum și posibilitatea de a face proceduri estetice”, povestește dr. Nicoleta Dumitru, care a efectuat două stagii de pregătire în străinătate, unul în Salonic și altul în Roma.

În Grecia a fost un stagiu de pregătire de excepție, după cum mărturisește medicul. „Am învățat de la unul dintre cei mai buni medici dermatoscopiști pe scară mondială. Mai exact, timp de două luni, am lucrat într-un centru de dermato-oncologie și cercetare medicală, unde am învățat să diferențiez, cu ajutorul dermatoscopului, tumorile cutanate benigne de cele maligne. Și, mai important, am învățat să recunosc formele cele mai incipiente și mai rare de melanom. Toate aceste cunoștințe le aplic în practica medicală de zi cu zi și mai ales în această perioada, când contribui, alături de alți colegi dermatologi din țară, la campania gratuită de depistare a cancerului de piele. În Italia, de asemenea, am avut privilegiul de a lucra cu oameni de excepție, am văzut foarte multe patologii dermatologice și m-am implicat în cercetarea medicală.”

Dermatoscopia este o metodă de diagnostic non-invazivă utilizată de medici pentru a examina leziunile pielii cu ajutorul unui dispozitiv special numit dermatoscop, care mărește și luminează structurile cutanate pentru a permite o evaluare mai detaliată. Cunoscută și sub numele de microscopie cutanată de suprafață, metoda are drept scop detectarea timpurie a cancerului de piele, dar poate fi folosită și pentru diagnosticul altor afecțiuni cutanate.

Dermatoscopul permite o mărire de până la 10 ori a suprafeței pielii, astfel că medicul dermatolog poate observa leziuni cutanate, inclusiv alunițe, lentigo, melanom și alte forme de cancer de piele: „Stagiul din Grecia m-a determinat să conștientizez cât de important este diagnosticul precoce al cancerului de piele, prevenția și tratamentul individualizat al acestuia. În ultima perioadă am întâlnit melanoame la persoane din ce în ce mai tinere, însă descoperite în stadii incipiente și excizate la timp, nepunând, astfel, în pericol viața pacientului”, precizează dr. Nicoleta Dumitru.

Numărul cazurilor de melanom va crește cu 50%

Prevalența melanomului în rândul populației generale variază în funcție de regiunea geografică, însă în ultimii 30 de ani a fost în continuă creștere. Incidența anuală a melanomului este de peste 100.000 cazuri noi diagnosticate la nivel european. La nivel mondial, doar în anul 2022, s-au raportat aproximativ 330.000 de noi cazuri de melanom, potrivit Fundației Cancerului de Piele. Un studiu recent realizat de oamenii de știință de la Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului (IARC) atrage atenția că numărul cazurilor noi de melanom cutanat va crește cu peste 50% până în 2040.

În 2020, aproximativ 325.000 de cazuri noi de melanom au fost diagnosticate în întreaga lume și 57.000 de persoane au murit din cauza bolii. Chiar de curând, dr. Nicoleta Dumitru a avut mai multe cazuri de cancer de piele pe care le-a diagnosticat în clinică.

„Unul dintre ele a fost cel al unei tinere de 22 ani, pe care am diagnosticat-o întâmplător, când am oferit consultații gratuite de dermatoscopie întregului personal al clinicii. Avea un nev pigmentar (o aluniță) vechi, de aproximativ 12 ani, care în timp s-a modificat. În urma examinării dermatoscopice, am recomandat excizia acesteia, iar examenul histopatologic a confirmat diagnosticul de melanom incipient. Bineînțeles, au urmat investigațiile oncologice ulterioare care au infirmat extensia melanomului la distanță. Cu acest caz vreau să subliniez importanța depistării precoce a melanomului și faptul că diagnosticul de melanom nu trebuie să fie unul fatal. Un alt caz de melanom pe care l-am depistat în urmă cu câteva luni a fost cel al unui pacient vârstnic, care a venit pentru că avea pe spate un nev pigmentar care a ulcerat și s-a trezit cu pijamaua pătată. Din păcate, acest caz era deja foarte avansat, pacientul necesitând chimioterapie”, afirmă medicul.

Cancerele de piele se pot vindeca, dar acest lucru depinde de tipul de cancer și de gravitatea acestuia. Carcinoamele bazocelulare au prognosticul cel mai bun, în majoritatea cazurilor excizia chirurgicală fiind suficientă. În cazul melanomului și al carcinoamelor spinocelulare, însă, prognosticul depinde de stadiul în care sunt depistate. „Cu cât le depistăm mai repede, cu atât este mai bine. Important este ca acestea să nu invadeze pielea în compartimentul dermal, unde sunt vasele de sânge, de acolo putând porni metastaze la distanță. Majoritatea cazurilor de cancer de piele pe care le-am depistat personal au fost incipiente și s-au vindecat, fiind excizate în totalitate și suficient de superficiale încât să nu invadeze vasele de sânge”, reiterează dermatologul.

„Pentru orice problemă există soluții, trebuie doar să le găsim împreună”

Una dintre provocările cu care se confruntă dermatologii din România este aceea de a distruge miturile pacienților, care adesea îi împiedică să ia cele mai bune decizii cu privire la sănătatea lor. „În prezent, ne luptăm cu mentalitatea de tipul «Dacă este cancer și l-am excizat, nu am făcut rău?» a pacienților de obicei vârstnici, care, în fața unui diagnostic de cancer de piele, nu pot fi convinși să îl excizeze. Din păcate, de multe ori, chiar și rudele mai tinere ale acestora se împotrivesc exciziei chirurgicale. Totuși, de fiecare dată când am un astfel de pacient, îi ascult temerile, îi răspund la întrebări și încerc să îi explic pe înțelesul lui procedura de excizie și riscul la care se supune dacă refuză tratamentul”, menționează dr. Nicoleta Dumitru.

Însă un medic bun își face timp să asculte cu atenție pacienții, să le înlăture fricile și să le explice pe înțelesul acestora cu ce afecțiune se confruntă și ce tratament au de aplicat acasă. „Mulți pacienți mi-au spus că, în cadrul altor consultații de specialitate, nu înțeleseseră ce aveau de făcut și de aceea aplicaseră tratamentul greșit sau incomplet acasă, fără niciun rezultat. Pentru orice problemă există soluții, trebuie doar să le găsim împreună”, susține medicul care crede că este deosebit de important ca pacientul să plece din cabinet lămurit în privința diagnosticului și a tratamentului pe care îl are de aplicat la domiciliu.

