MediciBuni – Dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay, endocrinolog MedLife: „Adresabilitatea la endocrinologie a crescut mult în ultimii ani în România. Endocrinologia este mult mai vizibilă”

Un medic bun își pune nu doar cunoștințele, îndemânarea și expertiza, dar și empatia în rezolvarea nevoilor pacientului din fața sa, este de părere dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay, medic primar endocrinolog la Hyperclinica MedLife Timișoara.

De la afecțiuni precum bolile tiroidiene, osteoporoza, disfuncțiile ovariene și testiculare, bolile suprarenalelor, ale hipofizei și până la fenomene fiziologice precum menopauza ce poate bulversa viața unei femei, toate acestea pot fi evaluate, tratate și monitorizate de endocrinologi.

Consultul endocrinologic reprezintă o evaluare medicală specializată realizată de un medic endocrinolog, care vizează diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor ce țin de sistemul endocrin. Acest sistem include glande care secretă hormoni, precum tiroida, hipofiza, glandele suprarenale, glandele paratiroide, gonadele (ovare și testicule), timusul, pancreasul endocrin.

Hormonii sunt esențiali pentru supraviețuirea noastră de zi cu zi. Ei sunt substanțe chimice, molecule mesager care transmit informația biologică la distanță, la celule și țesuturi. Ne controlează ritmurile biologice somn-veghe, temperatura, stresul, creșterea și dezvoltarea, pulsul, tensiunea arteriala și multe altele.

Dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay a ales Medicina, deși mare parte a membrilor familiei sale activau în domeniul educației: „Eu am luat hotărârea să fac ceva diferit, Medicina. La fel a fost și cu alegerea endocrinologiei, o specialitate nu atât de cunoscută în urmă cu 15 -20 ani. Este o specialitate frumoasă prin complexitatea ei, având implicații în multe alte specialități: ginecologia, cardiologia, gastroenterologia, psihiatria. Mi-a plăcut ideea de interconexiune, de a vedea pacientul ca un tot unitar, de a face legătura între semne și simptome și de a găsi o relație de cauzalitate”, a mărturisit medicul endocrinolog.

Adresabilitatea la endocrinologie a crescut mult în ultimii ani în România. „Endocrinologia este mult mai vizibilă”, susține dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay. Și este normal să fie așa întrucât hormonii influențează sau controlează o gamă largă de activități fiziologice, cum ar fi creșterea și dezvoltarea, pubertatea, nivelul de vigilență, reglarea glicemiei, apetitul, nivelul de stres – atât de important în zilele noastre.

„Endocrinologia se bazează mult pe relația de feedback, astfel dacă nivelul hormonilor unei glande endocrine este scăzut, prin mecanism de feedback negativ, sistemul de control hipotalamo-hipofizar trimite mesaj glandelor endocrine țintă să secrete mai mulți hormoni pentru a restabili echilibrul hormonal. Deseori auzim de dezechilibre hormonale. Rolul nostru, al endocrinologilor, este de a stabili dacă există un dezechilibru hormonal responsabil de acuzele pacientului și de a restabili echilibrul inițial. Despre echilibru este vorba în endocrinologie, despre normalizarea funcțiilor unor organe și secrețiile acestora”, a subliniat dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay.

Bolile tiroidiene sunt cele mai frecvent întâlnite de endocrinologi

Glanda tiroidă este o glandă mică, în formă de fluture, situată la baza gâtului. Deși relativ mică, glanda tiroidă joacă un rol imens în corpul nostru, influențând funcția multora dintre cele mai importante organe ale corpului, inclusiv inima, creierul, ficatul, rinichii și pielea. Tiroida secreta doi hormoni – triiodotironina (T3) și tiroxina (T4) – care călătoresc prin corpul uman pentru a regla tensiunea arterială, temperatura corpului, ritmul cardiac, metabolismul proteinelor, glucidelor, lipidelor și modul în care organismul reacționează la alți hormoni.

Nivelul de hormoni produși de tiroidă este controlat de glanda hipofiza, extrem de importantă în organismul nostru. Glanda hipofiza secretă hormonul de stimulare a tiroidei (TSH), care semnalează tiroidei să producă și să elibereze cantitatea potrivită de hormoni pentru a satisface nevoile organismului. .

Bolile tiroidiene afectează în jur de 30 de milioane de americani, potrivit Asociației Americane a Endocrinologilor Clinicieni. Pot apărea mai multe tulburări, dacă tiroida produce prea mulți hormoni se vorbește despre hipertiroidism, iar dacă nu produce suficienți, este vorba despre hipotiroidism.

Cei mai mulți pacienți care ajung la dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay sunt cu boli tiroidiene. „Patologia cel mai des întâlnită rămâne cea tiroidiană și aceasta se datorează accesibilității la o ecografie și la analizele hormonale. A devenit o rutină pentru pacienți să își dozeze hormonii tiroidieni, bine-cunoscutul TSH care este inclus, din fericire, pe lista analizelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ecografia folosită pe scară largă permite vizualizarea nodulilor tiroidieni, noduli care pot fi benigni sau maligni”, a declarat medicul. Problemele tiroidiene nediagnosticate pot crește riscul ca persoanele respective să dezvolte boli de inimă, osteoporoză, să sufere de infertilitate sau alte afecțiuni importante.

Cancerul tiroidian, pe locul șapte în rândul cancerelor

În clasamentul cancerelor, disponibil în raportul Globocan din 2022, cancerul de tiroidă se situează pe locul al șaptelea, cu 821.214 cazuri depistate în lume și cu 47.507 decese. În România, acest tip de cancer este pe locul 19 la incidență, anual fiind înregistrate 1.736 de cazuri noi. Majoritatea cancerelor tiroidiene (95%) sunt cancere papilare și foliculare. Ele au un prognostic bun, supraviețuirea la 20 ani fiind peste 90%. Pentru carcinomul medular tiroidian, supraviețuirea depinde de cât de extins este acesta la momentul diagnosticului (de exemplu, în stadiul I supraviețuirea este de 100%; pentru stadiul IV - scade la 20%). Cel mai grav cancer tiroidian este cel anaplazic, un cancer foarte agresiv, cu supraviețuire sub șase luni de la diagnostic, dar care este extrem de rar.

„Cancerul tiroidian cel mai frecvent, cel papilar, este un cancer blând, spus în termeni populari, care evoluează lent, al cărui tratament este intervenția chirurgicală, adică scoaterea întregii glande tiroide cu sau fără tratament cu iod radioactiv, urmat de tratament de substituție”, a spus dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay, care are de-a face cu astfel de pacienți.

Un astfel de caz este al unei femei în vârstă de 48 ani, care a venit la endocrinologul timișorean pentru manifestări de premenopauză. „Cu această ocazie i-am efectuat și ecografia tiroidiană. Analizele hormonale TSH și FT4 arătau o funcție tiroidiană normală. Ecografic am identificat o formațiune nodulară sub 1 cm, imprecis delimitată, cu microcalcificări, căreia i-am dat un scor TIRADS 4. Scorul TIRADS este o clasificare a nodulilor în 6 grade în funcție de anumite caracteristici ecografice ale nodulilor. Am mai identificat o macrocalcificare cu diametrul de 6 mm, motiv pentru care am recomandat dozarea calcitoninei, marker de cancer medular. Valoarea calcitoninei a ieșit de 20 de ori mai mare decât valoarea de referință. Recomandarea a fost de tiridectomie totală cu suspiciunea de cancer tiroidian, iar surpriza a fost examenul histopatologic, care a evidențiat o situație extrem de rară, 2 cancere tiroidiene, unul papilar și altul medular”, a povestit dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay.

Dozarea tiroglobuliei (marker al carcinomului papilar) și a calcitoninei au arătat postoperator valori normale, adică fără celule maligne. Tratamentul este de substituție cu tiroxină în doze mari. Cancerul papilar fiind sub 1 cm nu a fost nevoie de tratament cu iod radioactiv, tratamentul clasic pentru cancerul papilar. „Cazul acesta ne arată importanța ecografiei tiroidiene, chiar dacă analizele hormonale sunt normale, și a clasificării corecte a nodulilor pentru a oferi indicația corectă de tratament”, a declarat medicul.

Osteoporoza nu se vindecă, dar se tratează!

La nivel mondial, 1 din 3 femei de peste 50 de ani va suferi fracturi de osteoporoză și 1 din 5 bărbați cu vârsta peste 50 de ani, atrage atenția Fundația Internațională de Osteoporoză. Boala afectează aproximativ 6,3% dintre bărbații cu vârsta peste 50 de ani și 21,2% dintre femeile din aceeași categorie de vârstă la nivel global, adică aproximativ 500 de milioane de bărbați și femei din întreaga lume.

În 2019 în Europa (Uniunea Europeană, plus Elveția și Regatul Unit) se estima că 32 de milioane de persoane în vârstă de peste 50 de ani au osteoporoză, echivalentul a 5,6% din totalul populației europene cu vârsta peste 50 de ani.

„Aș pune pe loc fruntaș în adresabilitatea la endocrinolog osteoporoza, această boală ‘tăcută’, asimptomatică până la prima fractură. Fractura este principala complicație a osteoporozei, de aceea trebuie să o tratăm. În România, 20% dintre femei și 6% dintre bărbați peste 50 ani au osteoporoză. Este o problemă de sănătate publică, prin costurile mari pe care le implică tratarea unui pacient cu fractură osteoporotică, mai ales cea de șold. Se spune că la fiecare 3 secunde un pacient face o fractură, impresionant și îngrijorător. Osteoporoza nu se vindecă, dar se tratează la fel ca hipertensiunea arterială, ca diabetul zaharat etc. Există terapii dintre cele mai variate, inclusiv terapii biologice care s-au dezvoltat în ultimii ani și care, din fericire, sunt compensate 100% de Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, atrage atenția dr. Reviczky Levay.

Factorii de risc țin de ereditate, de vârsta instalării menopauzei, de sedentarism, de obiceiuri nesănătoase (fumat, consum scăzut de lactate), însă unii dintre factori sunt modificabili.

Soluții personalizate în menopauză

Menopauza și modificările pe care le dă instalarea acesteia în organism pot trimite femeile la endocrinolog. Menopauza este un fenomen fiziologic în viață femeii, care poate debuta cu simptome și semne dintre cele mai variate și neplăcute: bufeuri, transpirații mai ales nocturne în regiune superioară a corpului, iritabilitate, agitație psihomotorie, palpitații, puseuri hipertensive, durei osoase și lista poate continua.

„Menopauza poate manifesta o gamă variată de simptome, care pot fi intense și deranjante pentru unele femei, iar pentru altele, aceste simptome pot fi mai moderate, cu o tranziție treptată și mai puțin invazivă. Gradul de severitate și durata simptomelor pot varia semnificativ în funcție de factori individuali. Important este ca noi, endocrinologii, să venim în întâmpinarea pacientelor și să oferim soluții personalizate, în funcție de severitatea simptomelor, de bolile pe care le asociază pacienta”, a subliniat dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay.

Femeia modernă este o femeie informată, activă, dornică să aibă o calitate a vieții optimă și în această etapă a vieții, motiv pentru care discuția cu medicul endocrinolog este extrem de importantă. „Tratamentul hormonal de substituție este un subiect atât de dezbătut și atât de benefic pentru o anumită categorie dintre femeile aflate la menopauză, astfel că noi, endocrinologii, trebuie să explicăm pe înțelesul tuturor pacientelor beneficiile și reacțiile adverse posibile pe care această terapie le are și astfel, împreună cu pacientele, să hotărâm ce li se potrivește”, a concluzionat dr. Delia-Nicoleta Reviczky Levay.

