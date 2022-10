Un câine s-a luptat 45 de minute cu un cangur pentru a-și salva stăpâna

O femeie în vârstă de 71 de ani, atacată de un cangur, a fost salvată de câinele ei care s-a luptat timp de 45 de minute cu animalul, până la sosirea ajutoarelor.

Pam Baldwin își plimba rottweiler-ul pe nume Bundy când a fost atacată din spate de un cangur în Albury, Australia de Vest.

Ea a fost lovită în stomac și zgâriată pe braț de cangur, apoi a căzut.

Câinele a văzut că stăpâna sa are probleme și a început să se lupte cu cangurul, îndepărtându-l de ea.

În cadrul emisiunii 3AW a lui Neil Mitchell, Pam Baldwin a spus că a avut sentimentul că ceva se afla în spatele ei înainte de a cădea.

„Am avut sentimentul că cineva era în spatele meu, m-am întors și am zis "oh..." și el [cangurul] se uita la mine, iar în clipa următoare m-a atacat și apoi am căzut la pământ”, a spus doamna Baldwin, potrivit DailyMail.

„Nu știu dacă mi-am pierdut cunoștința sau dacă am leșinat, dar îmi amintesc că Bundy a sărit peste mine și a alungat cangurul. El mă proteja”, a mai spus bătrâna.

„Bundy s-a luptat cu cangurul timp de aproximativ 45 de minute. Nu l-a lăsat pe cangur să se apropie de mine”, a mai precizat femeia.

Femeii i s-a spus că Bundy era la aproximativ 20 de secunde de moarte când a fost în cele din urmă salvat de către autorități.

Martorii care au alertat poliția au spus era un cangur de 1,8 m.

Pam Baldwin a spus că întâlnirea cu cangurul ar putea fi cauzată de sezonul de împerechere al acestor animale.