Prințesa mai puțin cunoscută din Casa regală a Marii Britanii. A fost prima care a urmat o școală obișnuită FOTO

Este membru activ al Casei Regale și verișoară a regretatei regine Elisabeta a II-a. Are sub patronajul său peste 100 de organizații.

Prințesa Alexandra (86 de ani) s-a născut în 1936, în ziua de Crăciun, și este fiica prințului George, al patrulea fiu al regelui George al V-lea. Tatăl ei și tatăl regretatei regine Elisabeta au fost frați. La naștere, era a șasea în linia de succesiune la tron, astăzi este pe locul 56.

Mama sa era Prințesa Marina a Greciei și a Danemarcei, fiica Prințului Nicolae al Greciei. Prințesa Alexandra și-a petrecut copilăria în Kent și a locuit cu bunica ei, Regina Maria, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A fost prima prințesă britanică care a urmat o școală obișnuită, Heathfield School, lângă Ascot. Mai târziu ea a studiat muzica și franceza la Paris.

În 1963, s-a căsătorit cu Angus Ogilvy, iar azi este cunoscută ca Lady Ogilvy. Are doi copii, James, născut în 1964, și Marina, născută în 1966 și patru nepoți. Copiii lor nu îndeplinesc îndatoririle oficiale, dar sunt în linia de succesiune la tron, pe locul 57, respectiv 60. Soțul ei, Angus Ogilvy, a murit în decembrie 2004.

Prințesa Alexandra este membru activ Casei Regale britanice, îndeplinește îndatoriri oficiale în numele Coroanei și reprezintă Familia Regală în călătoriile oficiale în străinătate. Are sub înaltul său patronaj peste 100 de organizații care reflectă interesele sale ample, de la artă la sănătate (Opera Naționale Engleză, Societatea Crucii Roșii Britanice, Societatea bolnavilor de Alzheimer etc.).

De asemenea, a sprijinit-o pe regina Elisabeta în îndatoririle sale de șef de stat, participând la ceremonii alături de alți membri ai familiei regale.