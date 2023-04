Misterele Bucegilor îi incită pe străini. Taina cea mai de seamă a Sfinxului: „Acolo trăiesc giganți sub pământ” VIDEO

Legendele Munților Bucegi și secreterele „cutremurătoare” care s-ar afla în adâncuri continuă să îi uimească nu doar pe români, ci și pe străinii care dau frâu imaginației și teoriilor conspiraționiste.

Există anumite măsurători care arată că România, inclusiv Munții Bucegi, este brăzdată de tot felul de tuneluri subterane. Turiștii care străbat Bucegii de la un cap la altul vorbesc despre „gura de rai“ - locul unde nu obosești, iar autori de cărți SF vorbesc despre cărări ireale şi locuri foarte încărcate energetic, ca un panou de comandă în interiorul pământului.

Una dintre ipotezele care suscită cel mai mult imaginaţia amatorilor de mistere din Bucegi este cea a existenţei unei reţele de galerii subterane în interiorul Bucegilor. Teoriile merg de la o reţea care comunică pe sub pământ cu piramidele din Egipt până la existenţa unei baze secrete pe care nimeni nu ar trebui să le cunoască sau tuneluri construite de civilizaţii extraterestre care monitorizează atent tot ce se întâmplă pe pământ. Baza ar fi fost examinată de un departament secret al SUA.

Internauții străini au auzit, de astfel, de aceste legende și își dau cu părerea. Sub numele de ”Bucegi - Land Of Gods”, contul de Youtube „Frame Hunters Media” întreține astfel de informații. Potrivit lor, Podișul Bucegi are trei atracții majore: Sfinxul, Babele și Vârful Omu. Aceste zone sunt pline de mituri și legende despre tunelurile intercontinentale, care leagă între ele locuri mistice de pe pământ, tăblițe vechi, giganți și multe altele. De alftel, Sfinxul este locul unde an de an, la 28 noiembrie, se adună sute de iubitori de paranormal pentru a se încărca de la „piramida energetică” și multe altele.

Tunelurile ar fi cunoscute de un număr foarte mic de persoane încă de pe vremea dacilor, când acestea aveau fie un rol strategic, fie ascundeau un tezaur.

„Acolo, sub Sfinx, se află o bază extraterestră, păzită de soldați”, spune Leszek Nowakowski.

„Acolo trăiesc giganți, la 10 mile sub suprafața pământului. Tărâmul electric sigilat a fost separat de alte zone cu cupolă, fiecare găzduind o specie diferită, gândiți-vă la o foaie infinită de folie cu bule așezată pe o suprafață plată nelimitată”, spune un alt internaut.

Cei care s-au ocupat de măsurători spun că există galerii care comunică prin munte cu Retezat, Rarău și Ceahlău. Pe aceste vârfuri ar fi fost, la fel ca pe Vârful Omu, sanctuare care, împreună, formau „Triunghiul de aur“ al Daciei datorită energiilor impresionat de mari care s-ar regăsesi în cele trei puncte.

Geologii spun că nu există niciun secret care să înconjoare aceste monumente. „Pentru geologie nu au o mare importanţă, geologic nu au secrete. Mai profan spus, este un sandvici de straturi de roci cu diferenţiere a durităţii, şi prin fenomenul de abraziune au luat aceste forme. Dar o mare importanţă o au pentru geoturism, şi-aici sunt de acord cu conceptul de minune naturală a României, foarte spectaculoasă de altfel, motiv pentru care a pus probleme şi istoricilor care au încercat să arate că sunt modelate prin intervenţie umană“, a precizat Dan Grigore, cercetător la Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti pentru deweekend.ro.

Pe de altă parte, Radu Cinamar, autor a mai multor cărți pe seama secretelor din Bucegi, spune că în vara anului 2003, o echipă specială din cadrul Departamentului Zero (SRI) ar fi făcut o descoperire monumentală în Munţii Bucegi. Pe fir au intrat serviciile secrete americane şi numeroşi reprezentanţi ai Illuminati, care s-au deplasat în România pentru a muşamaliza întreaga situaţie.

„Am atins triunghiul şlefuit, iar poarta a alunecat la loc, închizând accesul spre Marea Galerie. Abia după ce am deschis din nou poarta, trecând prin zona barajului de energie, mi-am dat seama că el era anulat. Deci comanda unică îndepărta obstacolul energetic şi totodată deschidea şi poarta din piatră care bloca accesul spre Marea Galerie. Ulterior, am făcut mai multe experimente, mai ales după ce am delimitat cu precizie zona de acţiune energetică a barajului”, scrie Radu Cinamar, în cartea „Viitor cu cap de mort”.

Acesta mai relatează și un episod în care mai mulți militari ar fi murit după ce ar fi atins o barieră invizibilă energetică.

„Generalul Obadea a venit şi a atins cu buricul unui singur deget suprafaţa invizibilă a barierei energetice dar, deşi nu a păţit nimic grav, totuşi el a fost cuprins de ameţeală şi de o vagă senzaţie de greaţă. Consilierul prezidenţial american a fost însă izbit cu violenţă la pământ, deşi contactul între piele şi zidul energetic nu a fost decât unul foarte fin. Şi-a revenit din leşin mai târziu, sub îngrijirile medicului. După aceea, nimeni nu a mai dorit să încerce să străbată zidul energetic. Probabil că cei trei militari care au murit au avut un contact simultan pe o suprafaţă mult mai mare, care le-a fost fatal”, adaugă Radu Cinamar.

Reţeaua de tuneluri secrete

Teoria existenţei unor tuneluri şi săli secrete sub munții din România a fost puternic alimentată de mărturia unui profesor din Iaşi, care a declarat, pentru „Adevțrul”, că ar fi pătruns într-un astfel de tunel. Acesta spune că cercetarea a realizat-o cu ajutorul unor metode neconvenţionale, precum salturi în spaţiu, dedublare sau telepatie, dar că nu a mai continuat să studieze tunelurile subterane în ultimii ani.

„Cercetările le-am început din judeţul Suceava, unde există o poartă de intrare în această reţea de tuneluri subterane artificiale. De acolo, reţeaua porneşte în trei direcţii: una pe direcţia Rădăuţi - Suceava, o alta pe sub munţii Retezat, Bucegi, Ceahlău şi Satu Mare, iar o a treia trece pe sub muntele Godeanu, la vest de mănăstirea Tismana. Nu tunelurile m-au interesat efectiv, ci pentru mine a fost curiozitatea dacă am avut o civilizaţie străveche care le-a creat, şi ce rost aveau acestea. Cred că prin ele se făceau transferuri de populaţie, dar se transportau şi minereuri”, declara Constantin Bursuc, pentru „Adevărul”, în urmă cu opt ani.

Gura de Rai, locul magic din Munţii Bucegi unde oboseala dispare brusc

O zonă care stârneşte mare interes este “Gura de Rai” din Bucegi, locul unde se spune că dispare oboseala, iar corpul uman este învăluit de energii pozitive.

Potrivit iubitorilor muntelui cu experienţă, Gura de Rai s-ar afla pe Piciorul Muntelui Doamnele, pe drumul dinspre Peştera spre Doamnele. O altă variantă spune că locul magic ar fi pe ruta Cabana Omu - Peştera, tot pe creasta Doamnelor.