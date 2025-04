Documentarul care face lumină despre cum a reușit regizoarea lui Hitler să-și ascundă complicitatea cu regimul criminal nazist

Un nou documentar pătrunde în arhiva privată a controversatei regizoare germane Leni Riefenstahl pentru a descoperi o regizoare care a petrecut o viață întreagă acoperindu-și rolul central în mașina de propagandă nazistă.

Leni Riefenstahl a avut mai multe succese la festivalul de film de la Veneția. În 1932, anul inaugural al festivalului, drama mistică de munte The Blue Light a regizoarei germane a intrat în selecția oficială. În 1934, a primit o medalie de aur pentru ”Triumph of the Will”, cronica sa despre congresul partidului nazist de la Nuremberg. În 1938, cu 10 săptămâni înainte de Kristallnacht, a câștigat premiul pentru cel mai bun film străin cu Olympia, un documentar în două părți despre Jocurile Olimpice de vară de la Berlin, care a fost comandat și finanțat de guvernul nazist, supravegheat de Ministerul propagandei și iluminării din Reich și lansat de ziua de naștere a lui Adolf Hitler, scrie The Guardian.

După război și până în ziua în care a murit, la vârsta de 101 ani, în 2003, Riefenstahl a insistat că filmele sale au fost întotdeauna doar despre arta premiată. În deceniile postbelice și pe parcursul a patru proceduri de denazificare, regizoarea s-a prezentat ca o estetistă apolitică. Nu era interesată de „problemele lumii reale”. Era motivată doar de frumusețe, de oportunitatea creativă și de perfecțiunea meseriei sale. Deși nu și-a dezmințit niciodată fascinația personală față de Hitler, ea a negat vehement complicitatea cu atrocitățile regimului nazist. ”Olympia” și ”Triumful voinței” nu au fost în niciun caz tendențioase, a declarat ea pentru Cahiers du Cinéma în 1965. Erau „istorie - istorie pură”.

În august anul trecut, regizoarea a revenit la Veneția, dar de data aceasta ca subiect al filmului Riefenstahl de Andres Veiel, un nou documentar care dezvăluie cât de falsificată a putut fi istoria în mâinile ei. Realizat cu acces exclusiv la proprietatea sa privată, filmul explorează modul în care marele talent al lui Riefenstahl pentru punerea în scenă și crearea de imagini s-a extins nu numai la o glorificare cinematografică a nazismului, ci și la o campanie personală de disculpare atât de convingătoare încât Mick Jagger, Madonna și Quentin Tarantino au susținut cu bucurie arta lui Riefenstahl.

Alături de producătoarea sa, jurnalista Sandra Maischberger, Veiel a fost stimulat de posibilitatea ca materialul lăsat de Riefenstahl pentru posteritate să dezvăluie adevăruri pe care aceasta le-a ascuns cu abilitate în timpul vieții sale. Prima provocare a fost volumul proprietății sale, care cuprindea mai mult de 700 de cutii, conținând role de film, tăieturi de presă, scrisori, jurnale, casete video, mai multe proiecte ale memoriilor lui Riefenstahl, sute de ore de conversații telefonice înregistrate și sute de mii de fotografii.

Pe parcursul a șase ani, Veiel, Maischberger și o întreagă echipă au cercetat materialul pentru a găsi orice ar putea contrazice povestea publică a lui Riefenstahl. În primele șase luni, nu au existat descoperiri. Experiența s-a simțit „ca o predică”, își amintește Veiel. „Era interviu după interviu - mereu aceleași întrebări, mereu aceleași răspunsuri: Eram doar o artistă, nu eram interesată de politică. Era sufocant”.

Se părea că Riefenstahl, un editor desăvârșit, își perfecționase prezentarea postumă. Apoi, încet-încet, au început să apară fisuri printre dosare și fișiere. Într-o agendă era o notă mâzgălită: „Votați NPD”, o referire la partidul neonazist postbelic. Înregistrările convorbirilor telefonice private transmiteau nostalgia comună pentru „decența și virtutea” anilor naziști. Lipsea o secțiune dintr-un interviu acordat de Riefenstahl în 1934 cotidianului Daily Express, care, atunci când a fost găsită în arhivele ziarului, descria „impresia extraordinară” pe care i-a făcut-o Mein Kampf, a cărui primă pagină a transformat-o într-o „național-socialistă convinsă”.

Există, de asemenea, scrisori private care oferă relatări inedite și compromițătoare despre perioada în care Riefenstahl a fost corespondent de război în Polonia și despre faptul că a fost martora unuia dintre primele masacre ale evreilor, în Końskie, în septembrie 1939. Deși Riefenstahl a afirmat mai întâi că nu a văzut împușcăturile, iar mai târziu că le-a văzut, dar că a fost îngrozită, scrisorile proprietății sugerează o poveste mai complicată. Într-adevăr, o scrisoare, care se referă la un raport al armatei privind masacrul, sugerează că instrucțiunile regizorale ale lui Riefenstahl de a îndepărta evreii dintr-o piață în care filma ar fi putut fi chiar un catalizator pentru împușcături. Solicitarea ei a fost transmisă aproximativ de un membru al armatei naziste ca „scapă de evrei”, se spune în scrisoare. „În urma acestei remarci ... unii dintre evreii polonezi au încercat să fugă și s-au tras focuri de armă”.

„La început, eu eram detectivul, căutând vinovăția ei”, își amintește Veiel de descoperirile sale. „Mai târziu mi-am dat seama că ea își face singură treaba”.

Era important ca ea să nu fie doar o nazistă urâtă. Ea este o ființă umană. Asta o face și mai periculoasă

Realizând-o pe Riefenstahl, Veiel și Maischberger au observat în paralel o renaștere a imaginii cineastului și a ideologiei aferente. De la pumnul ridicat al lui Donald Trump la corpurile organizate ale paradei militare de la Moscova, peisajul mediatic a fost din ce în ce mai ocupat de coregrafia, motivele și perspectivele care caracterizează Triumful voinței. Pentru cei din comunitatea cinematografică - și nu numai - care o apără pe Riefenstahl ca pe o „artistă pură” sau care pun accentul pe aprecierea formală a imaginilor sale, documentarul insistă, după cum spune Maischberger, că „nu există inocență în utilizarea acestei estetici”.

Citește și: Leni Riefenstahl

Filmul funcționează cu un minim de comentarii, dar utilizează cu abilitate tăieturile pentru a expune inconsecvențele în povestirea subiectului său. Afirmația sa, într-un documentar din 1993, că Triumful voinței nu are „niciun alt scop sau motiv politic” în afară de „pace și muncă” și „nicio mențiune a teoriei rasiale” este urmată rapid de filmările sale în unghiuri joase cu propagandistul nazist Julius Streicher tunând că „un popor care nu își păstrează puritatea rasială va pieri”.

Cu cât echipa a analizat mai multe interviuri de arhivă cu Riefenstahl, cu atât mai mult regizoarea a dezvăluit și strategiile sale de reabilitare postbelică. Actriță înainte de a fi regizoare, aceasta și-a folosit toate „instrumentele de artist”, spune Veiel, pentru a nu-și ascunde afinitatea ideologică cu nazismul. Pe parcursul documentarului, o întâlnim pe regizoare seducătoare și cochetă - numai zâmbete tainice și „oh, mai ia o ceașcă de cafea”. O vedem furioasă și intimidantă, închizând brusc interviurile cu o tiradă la volum mare. O vedem insistând asupra propriei sale calități de victimă și asupra faptului că este „teribil de dificil” să nu fie crezută. Iar în interviurile în limba engleză, în special, o vedem jucând rolul ingenuei fără vicleșug. „Ce înseamnă „a dispărea”?”, întreabă ea un intervievator, atunci când este întrebată despre cunoștințele sale despre deportări.

Pe tot parcursul filmului Riefenstahl, Veiel folosește frecvent încetinitorul și zoom-ul pentru a aduce spectatorul într-o apropiere neliniștitoare de privirea, gesturile și gura subiectului său. La începutul filmului, el trece de la o fotografie la alta cu ea la vârste diferite, cu ochii ei pătrunzători în centrul cadrului. Efectul este unul de o frumusețe puternică („frumoasă ca o svastică”, după cum a spus în mod memorabil editorialistul american Walter Winchell) și de un control și mai puternic al imaginii. „Îi arătăm capacitatea de a se pune în scenă”, spune el. „Diferite mijloace și metode, știind întotdeauna că există un fel de impact”.

S-a simțit Veiel, un fel de intervievator postum, manipulat de ceea ce Riefenstahl a lăsat în urmă? „A existat această suspiciune profundă. M-am întrebat cum pot merge dincolo de spectacol?” În special, regizorul, care a studiat psihologia, s-a confruntat cu documentația din copilăria cineastei.

În schițele memorialistice găsite în arhivă, Riefenstahl a descris o educație dură, punctată de „bătăi teribile” și în care i se spunea adesea că este păcat că nu s-a născut băiat. Ea și-a amintit de un episod formativ în vârstă de cinci ani, când a fost aruncată într-un lac și lăsată să-și dea seama cum să înoate. Întrucât aceste anecdote nu au ajuns în versiunea publicată a memoriilor sale, Veiel este înclinat să le considere adevăruri incomode - traume determinante, chiar - care ar putea contextualiza relația lui Riefenstahl cu nazismul. „Este această educație prusacă foarte brutală”, spune Veiel, o copilărie impregnată cu idei de «duritate, forță, disprețul pentru slăbiciune, problema supremației».

Aceste leitmotive se vor prelungi la începutul carierei de actriță a lui Riefenstahl, în anii 1920, când a jucat în mai multe așa-numite filme montane, regizate de Arnold Fanck. În aceste filme epice alpine - The Holy Mountain și The White Hell of Pitz Palu sunt două dintre cele mai cunoscute - Riefenstahl era hotărâtă să-și facă singură toate cascadoriile. Adesea singura femeie de pe platou, ea a escaladat ghețari fără frânghii de siguranță, a urcat pe stânci abrupte desculță, a fost scufundată în apă înghețată și aproape s-a sufocat sub o avalanșă înscenată.

Veiel vede o legătură între aceste experiențe din copilărie și primele roluri de actriță și munca lui Riefenstahl pentru al Treilea Reich. „A fost un fel de afinitate îndelung pregătită”, spune el. „Nu a fost întâmplător că Hitler îi cerea să facă aceste filme. Ea avea această idee divizată despre omenire - îi celebra pe cei puternici, condamnându-i pe cei așa-numiți murdari, bolnavi sau fragili. Am considerat-o, la un moment dat, un prototip al fascismului”.

În evaluarea impactului educației, istoriei și politicii asupra viziunii lui Riefenstahl, Veiel a descris o funie întinsă între înțelegere și disculpare: „Pentru mine a fost important că ea nu este doar o nazistă urâtă. Ea este o ființă umană. Acest lucru o face și mai periculoasă, pentru că vine din mijlocul societății noastre. Am vrut să o înțeleg, dar nu să îi exonerez responsabilitatea”.

Uneori, Veiel pare să se apropie de un studiu psihologic al subiectului său. „Acest ideal de puritate și frumusețe a fost, desigur, pentru a reprima partea violentă a experienței ei”, spune el. Cu toate acestea, el recunoaște că este mai degrabă o presupunere, decât o concluzie, cu privire la anii de formare ai cineastei și că proiectele nepublicate ale memoriilor lui Riefenstahl nu au mai multe pretenții de factualitate decât diferitele versiuni ale experienței sale din Końskie, Polonia. În acest sens, documentarul se află pe un teren mai instabil, confruntându-se cu lipsa de fiabilitate, la fel de mult ca revelațiile, a materialului său sursă. „Este deschis. Nu eu sunt cel care poate judeca ce este fabricat sau nu”, spune Veiel.

În cele din urmă, însă, Riefenstahl impresionează cel mai mult prin faptul că atestă seducția evaziunii. Veiel speră că filmul va favoriza, înainte de toate, o înțelegere mai profundă a „structurii și necesității legendelor” și a terenului de cultivare a neadevărurilor. Chiar și atunci când lacunele și inconsecvențele din povestirea ei par flagrante, ea își găsește în continuare susținători și adepți. „Nu contează că ea minte în mod evident”, spune Veiel. „Oamenii vor minciuna. Acesta este punctul crucial.”

Riefenstahl este în cinematografe din 9 mai.