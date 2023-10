Cum a fost dezvăluită identitatea istorică a legendarului Dracula: „O întrecea pe Ana Aslan la propaganda turistică“

Istoricul american de origine română dr. Radu Florescu a folosit „mitul lui Dracula“ pentru a introduce adevăruri istorice despre domnitorul român.

Radu Florescu a dezvăluit identitatea istorică a legendarului Dracula pentru prima dată. În 1972, a publicat, împreună cu Raymond T. McNally, colegul său profesor de la Departamentul de Istorie al Boston College, bestseller-ul „În căutarea lui Dracula - O istorie adevărată a lui Dracula şi legendele cu vampiri"/ „In Search of Dracula: A True History of Dracula and Vampire Legends".

Pentru această carte a făcut cercetări în România, beneficiind de o bursă Fulbright, şi a folosit „mitul lui Dracula" pentru a introduce adevăruri istorice despre domnitorul român.

Publicată de NYGraphic Society şi, ulterior, de Little-Brown, cartea a fost tradusă în 15 limbi şi a fost sursă de inspiraţie pentru şase documentare realizate în diverse ţări, scrie Agerpres.

Iniţial, volumul a fost interzis în România de autorităţile comuniste, dar a fost publicat după 1990. Şi cel de-al doilea volum „Dracula, Prinţul cu multe feţe; viaţa şi timpurile sale" / „Dracula - Prince of Many Faces; His Life and His Times" (1989) s-a bucurat de un mare succes editorial.

„Pe Ţepeş nu-l cunoştea nimeni, nici în America, şi nici în România“

„Eu am lansat ideea unui domnitor român care s-a bătut cu turcii. Căci pe Ţepeş nu-l cunoştea nimeni, nici în America, şi nici în România, unde erau câteva scrieri vechi, nu vreo biografie... (...Ştiu că guvernul era intrigat de faptul că doi străini, un român şi un irlandez, l-au pus pe Dracula în circulaţie mondială. Au avut diferite întruniri la nivel înalt, căci nu se aşteptau nici la avalanşa de turişti veniţi în căutarea lui Dracula. Şi până la urmă au decis să împartă traseele în două: Transilvania cu vampirismul lui Stoker şi ţara din sud, unde veneau cei care voiau să-l “găsească” pe Ţepeş, domnitorul care s-a luptat cu turcii. Era turismul american, intelectual", povestea Radu Florescu, într-un interviu acordat cotidianului Jurnalul.

Distinsul profesorul a dezvăluit că politicul a colaborat pentru că voia să atragă turismul. „Agenţiile americane de turism aduceau americanii la Bucureşti şi de acolo mergeau în nord, la Bistriţa, unde erau consemnaţi artificial vampirii. Prin 1972 am lansat cartea, am mai scris o biografie a lui Vlad Ţepeş în 1973, şi turismul a început prin 1974. La New York, cele două subiecte despre România erau Ana Aslan şi Dracula, iar în ziare, Dracula o întrecea pe Ana Aslan la propaganda turistică“.

Profesorul american de origine română dr. Radu Florescu s-a născut la 23 octombrie 1925, în Bucureşti, fiind fiul unui diplomat român. Cu puţin timp înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, la vârsta de 13 ani, a părăsit România pentru Londra, acolo unde tatăl său era consilier la Legaţia României.

Tânărul a fost imediat urcat într-una dintre ultimele garnituri al Orient Express-ului şi a traversat Europa pentru a se alătura familiei, la Londra, unde tatăl său era diplomat. După război, tânărul român a câştigat o bursă la Chist Church, Oxford, unde a studiat cu AJP Taylor, Regius Professor of History la Oxford, şi Sir William Deakin, biograful lui Winston Churchill.

De la Oxford, Florescu a călătorit împreună cu soţia sa, Nicole, născută la Paris, spre Texas, unde şi-a continuat studiile cu reputatul istoric Thad Riker, specialist în istoria balcanică la Universitatea Texas.

În această perioadă, i-a atras atenţia lui Sam Ryburn, purtător de cuvând la Casa Albă, care a introdus un proiect de lege în Congres pentru a i se acorda românului cetăţenia americană. Florescu şi-a susţinut doctoratul la Indiana University, apoi a plecat la Boston College unde a parcurs toate etapele, de la profesor asistent la profesor universitar şi apoi profesor emerit. Profesorul a donat colegiului toată colecţia sa de carte românească.

Comentând plecarea sa neaşteptată din ţară, Florescu a declarat, mulţi ani mai târziu, unui reporter:

„Atuul meu este acela al unui patriot, al faptului că am studiat toată viaţa istoria ţării mele şi că sunt descendentul unei familii cu vechi rădăcini româneşti. Această relaţie simbolică ajută la explicarea pasiunii mele”.

Cartea sa, „Eseuri despre Istoria României” (1999), una dintre multele cărţi pe care le-a publicat, reflectă pasiunea sa pentru România.

Fondator şi director al Centrului de Studii Est Europene, Radu Florescu a oferit burse de studii studenţilor români. Timp de mulţi ani, a organizat simpozioane şi evenimente culturale celebrând, astfel, patrimoniul românesc. A donat, de asemenea, sute de cărţi despre istoria României, către colecţia balcanică a bibliotecii colegiului.

A fost consilier al senatorului american Edward Kennedy privind afacerile externe ale României dar şi al Departamentului de Stat al SUA în timpul regimului comunist.

Dr. Radu Florescu a murit la 18 mai 2014, în Franţa, în urma unor complicaţii pulmonare.