Cele mai bizare 10 arme din cel de-al Doilea Război Mondial. Cât de eficiente au fost în luptă VIDEO

Unele dintre progresele realizate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost fundamentale pentru tehnologia modernă - altele, nu atât de mult.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, marile puteri ale lumii și-au propus să avanseze în domeniul tehnologiei, al medicinii și al comunicațiilor pentru a fi eficiente și de temut în luptă, scrie businessinsider.com.

Iată o privire asupra unora dintre cele mai bizare, inutile și de-a dreptul nebunești arme dezvoltate de ambele părți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

1. Un lansator de rachete cu mine aeriene montat pe navă

Aruncătorul de rachete cu proiectile fără rotație a fost o măsură antiaeriană deosebit de prost concepută. Creat pentru a proteja navele de avioanele inamice, proiectilul fără rotație era lansat de pe o navă și, după ce ajungea la o înălțime de 300 de metri, exploda și dispersa minele atașate la parașute prin intermediul a 120 de metri de cablu.

Ideea generală era de a crea un câmp minat aerian în care avioanele inamice ar fi rămas prinse în mizeria de cabluri, trăgând minele în fuzelaj și doborând avionul. Cu toate acestea, minele, cablurile și parașutele erau toate ușor vizibile, iar piloții inamici nu au avut nicio problemă în a zbura deasupra sau sub "câmpul minat aerian".

Minele nedetonate se aflau apoi la mila vântului și adesea pluteau înapoi spre navele britanice care le lansaseră.

"Nu există înregistrări care să atragă la sol vreun avion. Este foarte posibil ca acest sistem să fi rănit sau ucis mai mulți britanici decât inamici din cauza accidentelor, incendiilor etc.", potrivit unei pagini dedicate unuia dintre crucișătoarele de luptă care purtau această armă.

2. Panjandrum

Pentru a găsi o modalitate de a deschide o breșă în apărarea de beton a germanilor din Normandia, armata britanică a inventat o mașinărie mare, asemănătoare unui cărucior, numită Panjandrum - un nume provenit dintr-un termen fără sens inventat de un dramaturg britanic din secolul al XVIII-lea, potrivit Merriam-Webster.

Dispozitivul era propulsat de rachete atașate de-a lungul jantei celor două roți. În mijloc, un tambur era umplut cu explozibili. Potrivit Wired, speranța era ca Panjandrum să se îndrepte cu viteză spre un zid de beton și să facă o gaură suficient de mare pentru ca un tanc să poată trece prin ea.

Dar, în timpul testelor, dispozitivul a pierdut controlul în mod repetat și a deviat de la traiectoria dorită. Într-un incident de testare, generalii au fost nevoiți să fugă să se adăpostească, iar un cameraman a fost aproape mutat la pământ, potrivit "Pigeon Guided Missile: And 49 Other Ideas that Never Took Off", o carte scrisă în colaborare de James Moore și Paul Nero.

3. Câini kamikaze

În 1942, infanteria nazistă a lui Hitler a invadat Rusia sovietică cu ajutorul tancurilor germane "Panzer".

Rușii, care foloseau câini militari încă din 1924, au încercat să își transforme soldații canini în mine antitanc prin legarea de explozibili în jurul corpului câinilor.

În timpul antrenamentelor, câinii au fost înfometați și au fost lăsați liberi pe tancurile sovietice staționare care aveau mâncare ascunsă sub ele.

Odată ce se aflau sub tanc, câinii erau antrenați să tragă cu dinții de un cordon detonator. Cu toate acestea, majoritatea câinilor nu au fost capabili să înțeleagă sau să execute sarcina în timp ce în jurul lor se desfășurau priveliștile, sunetele și mirosurile bătăliei.

De obicei, câinii se întorceau și fugeau spre stăpânul lor rus, doar pentru a fi împușcați și uciși pe loc.

4. Șobolani explozibili

Câinii nu au fost singurele animale nefericite victime ale armelor de război experimentale.

Divizia de Operațiuni Speciale a armatei britanice a folosit, de asemenea, șobolani morți care au fost umpluți cu mici explozibili, potrivit Military History. Planul era de a infesta aprovizionarea cu cărbune a germanilor cu șobolani, care ar fi explodat odată ce ar fi fost băgați accidental într-un cuptor de la o bază militară sau într-un motor cu aburi.

Șobolanii nu au fost folosiți așa cum se așteptau britanicii, deoarece germanii au descoperit dispozitivul, dar, potrivit The Guardian, aceștia au provocat unele perturbări. Înregistrările diviziei de Operațiuni Speciale au arătat că descoperirea dispozitivului de către germani a determinat o operațiune masivă de căutare a mai multor șobolani explozibili, potrivit The Guardian.

5. Cea mai mare armă folosită vreodată în luptă

Dornic să invadeze Franța, liderul nazist Adolf Hitler a cerut o nouă armă care să poată străpunge cu ușurință fortificațiile de beton ale liniei Maginot din Franța - singura barieră fizică majoră care se afla între el și restul Europei de Vest.

În 1941, la un an după căderea Franței, producătorul german de oțel și armament Friedrich Krupp A.G. a început să construiască tunul Gustav, potrivit documentarului "Top Secret Weapons".

Tunul înalt cât o clădire cu patru etaje și cu o lungime de 50 de metri, care cântărea 1.350 de tone, trăgea obuze de 4,5 tone din țeava sa mamut de 27 de metri. Dimensiunea tunului nu a fost doar sursa sa de putere, ci și decăderea sa.

Tunul uriaș putea fi transportat doar prin intermediul sistemului feroviar și era o țintă ușoară pentru bombardierele aliate care zburau deasupra sa. Proiectul a fost abandonat în decurs de un an.

6. Parașutiști fictivi

În cadrul debarcărilor din Normandia din iunie 1944, Forțele aeriene britanice și Serviciul aerian special britanic au desfășurat o operațiune de înșelăciune pentru a-i îndepărta pe germani de zonele reale de parașutare a trupelor aliate.

Pentru a face acest lucru, aproximativ 400 de manechine împăiate din pânză de sac au fost aruncate în afara zonelor de parașutare din Normandia și din nordul Franței, potrivit Muzeului Forțelor Aeriene din Noua Zeelandă.

Aceste figurine, cu numele de cod "Rupert", aveau sub jumătate de metru înălțime, conțineau mici explozibili pentru a distruge manechinul și erau atașate cu un dispozitiv de zgomot care imita sunetul unei rile de tragere, potrivit muzeului.

Soldaților britanici reali care au fost parașutați împreună cu manechinele li s-a spus să permită unor trupe germane să scape, pentru ca acestea să poată raporta observarea unei parașutări masive de parașutiști.

Operațiunea, cu numele de cod "Titanic", părea să fie un succes, deoarece înregistrările germane au arătat că trupele au fost direcționate către zona în care au fost lansate manechinele, potrivit muzeului neozeelandez.

7. Tunul V-3

V-3 a fost fratele mai mic și inutil al rachetelor V-1 și V-2 care au pulverizat Londra în timpul Blitzkrieg-ului.

Conceput în vara anului 1944, V-3 a fost proiectat să tragă 300 de proiectile în formă de săgeți de 2,7 metri lungime la fiecare oră. O serie de încărcături secundare poziționate de-a lungul țevii de 125 de metri trebuiau să accelereze proiectilul, care ar fi putut, ipotetic, să ajungă la Londra de la o distanță de peste 160 de kilometri, în orașul francez Mimoyecques. Dar când V-3 a devenit în cele din urmă operațional, viteza proiectilului era de doar 3.280 de metri pe secundă, ceea ce a fost estimat a fi aproximativ jumătate din ceea ce era necesar pentru a ajunge la Londra.

Hitler autorizase producția a 50 de astfel de arme, dar înainte ca planurile inițiale pentru V-3 să poată fi puse în aplicare, forțele aliate au bombardat și au distrus tunul, în ciuda eforturilor Germaniei de a ascunde munițiile sub fânul din căpițe de fân.

8. Țeava curbată Krummlauf

Pentru a rezolva enigma privind trasul cu arma în timp ce se adăpostesc, germanii au creat un accesoriu de țeavă curbată care le permitea soldaților să tragă după colț.

Dispozitivul a fost denumit Krummlauf și a oferit soldatului posibilitatea de a trage cu arma din interiorul unui tanc, potrivit Imperial War Museums.

Dar atașamentul s-a dovedit a fi extrem de nepractic. De multe ori, gloanțele se spărgeau în două înainte de a ieși din țeavă, iar atașamentul însuși se deforma din cauza presiunii imense după câteva sute de gloanțe.

9. Un mini-vehicul de demolare cu telecomandă, asemănător cu un tanc

Mina cu șenile Goliat a naziștilor nu era deloc asemănătoare cu Goliat ca statură. Cunoscută sub numele de "Doodlebug" de către trupele americane, Goliat era condusă cu ajutorul unui joystick acționat de un controler. Avea înfășurați în compartimentele sale 650 de metri de cablu care ducea înapoi la controler. Mini-tancurile erau acționate de două motoare electrice, înlocuite ulterior cu arzătoare cu gaz, și puteau transporta peste 45 de kilograme de explozibili puternici.

Goliat trebuia să alunece pe sub tancurile aliate și să livreze încărcătura sa explozivă în părțile inferioare vulnerabile ale acestora. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi susceptibil la tăierea cablurilor, iar mai târziu au fost introduse modele radiocomandate. Germanii au construit 7.500 de Goliat-uri în timpul războiului, ceea ce sugerează că au avut un oarecare succes.

Cu toate acestea, adevăratul succes al Goliatului a fost că a deschis calea pentru armele radiocomandate, care, în epoca noastră modernă, devin noul mod de luptă.

10. Balonul-bombă „Fugo”

În noiembrie 1944, Japonia a lansat mii de baloane-bombă din hârtie confecționate din scoarță de merișor.

Baloanele aveau "un diametru de 10 metri și puteau ridica aproximativ 450 de kilograme", potrivit lui J. David Rodgers, profesor la Universitatea de Știință și Tehnologie din Missouri.

"Dar partea mortală a încărcăturii lor era o bombă cu fragmentare antipersonal de 14 kilograme, atașată la un fitil lung de 20 de metri, care trebuia să ardă timp de 82 de minute înainte de a exploda", a scris acesta.

Bombele au fost lansate în curenții oceanici din Pacific, care ar fi transportat în liniște dispozitivele de mari dimensiuni din Japonia în SUA fără pilot. Călătoria urma să dureze mai multe zile, potrivit NPR.

În ciuda eliberării a mii de astfel de dispozitive, balonul-bombă s-a dovedit a fi ineficient, ca să nu mai vorbim de faptul că a consumat multe resurse. Pregătirea unui balon dura între 30 de minute și o oră și era nevoie de aproximativ 30 de oameni pentru a face acest lucru, potrivit Atomic Heritage Foundation.

În timpul războiului, au fost raportate doar șase victime din cauza baloanelor, a scris Rodgers - soția unui preot și cinci elevi de la școala duminicală aflați într-o excursie de pescuit care au întâlnit unul dintre baloane în apropiere de Bly, Oregon. Doar câteva sute de baloane-bombă au fost găsite.