Cea mai bătrână femeie din Irlanda are 109 ani. Care este secretul longevității sale VIDEO

Mairin Hughes are 109 ani și este cea mai bătrână persoană din Irlanda. La vârsta sa, este încă plină de vitaitate și știe să își trăiască viața din plin. Îi place să dezlege cuvinte încrucișate, să observe păsările și să găsească, în general, bucurie în orice lucru mărunt.

Mairin Hughes s-a născut pe 22 mai 1914, cu numai două luni înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. Din copilăria sa își amintește că mama ei avea grijă de oamenii bolnavi, pe timpul pandemiei de gripă, din 1918. În prezent își petrece timpul făcând diferite activități plăcute. Urmărește păsările, citește ziare și romane, dezleagă integrame, ascultă muzică și joacă Scrabble, potrivit The Guardian.

Cum și-a sărbătorit ziua de naștere

Recent, cea mai bătrână femeie din Irlanda și-a sărbătorit cea de-a 109-a aniversare. I-a avut alături pe prietenii și colegii săi de la azilul de bătrâni din Chapelizod. Cu toții s-au urcat într-un autobuz de epocă pentru un tur al Phoenix Park din Dublin. Acolo, au poposit pentru a servi un ceai de după-amiază.

Un echipaj de poliție și un cor gospel s-au alăturat sărbătorilor. Purtând un blazer și o eșarfă roz, femeia s-a bucurat când i-a ascultat pe colegii rezidenți și pe angajați cântându-i melodia preferată: balada tradițională irlandeză, „Óró Sé Do Bheatha ‘Bhaile”.

Optimismul, secretul longevității ei

Ajunsă la o vârstă venerabilă, sfatul bătrânei este: „Trăiește viața din plin!”

„Cred că este important să nu pierzi timpul”, a adăugat ea.

Mairin a fost, de asemenea, întrebată de reporteri dacă viața se îmbunătățește pe măsură ce îmbătrânești.

„Evoluezi și așa și înveți să faci față situațiilor”, a fost răspunsul său.

Pentru a duce o viață fericită, ea spune că totul ține de atitudinea fiecăruia, notează The Independent.

Mairin Hughes s-a născut în Belfast și a crescut în Dublin și Killarney. Ea își amintește de Black and Tans – o forță militară britanică notorie în războiul anglo-irlandez – și de nașterea unui stat irlandez independent, în 1921.

„Sunt o cosmopolită, pentru că m-am născut în Belfast, apoi tata a fost transferat la Dublin, iar noi am fost la Dublin câțiva ani, apoi ne-am mutat la Killarney, iar el s-a pensionat în timp ce eram noi în Killarney. Așa că tot acolo am ramas”, a mai dezvăluit femeia, pentru sursa citată.

A studiat științe la University College Cork – o alegere neobișnuită pentru femei la acea vreme – și a absolvit în anul 1935. Inițial, a fost chimist la laboratorul medical al universității. În anii '50 s-a mutat cu soțul ei la Dublin, unde a lucrat ca un profesor. Cuplul nu a avut copii.

„Îmi place la țară, vreau să văd verdeață. Îmi place liniștea și păsările pe care le avem aici. Sunt superbe în jurul râului”, a răspuns ea, întrebată dacă îi place viaţa de oraş.

Și-a amintit că și-a văzut azilul de bătrâni, unde locuieşte acum, construit în urmă 50 de ani, în timp ce se plimba cu mama ei.

„Mama l-a întrebat pe un băiețel de pe drum: „Ce este asta?”. El a spus „Oh, acolo vor trăi cei bogați [bătrâni]. Presupun că sunt [bogată]. Sunt bogată datorită oamenilor pe care îi am în jur”, a povestit Mairin Hughes.

La ora actuală, cea mai în vârstă persoană cunoscută din lume este María Branyas Morera, care locuiește în Spania. Ea are 116.