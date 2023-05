Ce se petrece într-o tabără de antrenament pentru „bărbați adevărați” în stil Tate

Jurnalistul James Bloodworth relatează despre incursiunea sa într-o tabără de antrenament dedicată bărbaților în Los Angeles. Este o incursiune în așa-numită lume a masculilor alfa – a bărbaților care promovează masculinitatea tradițională și opoziția față de feminism.

Cursul de o săptămână din Los Angeles costă 10.000 de dolari și este ținut de un fost membru al US Navy, un bărbat de vârstă mijlocie.

„Opusul masculinității nu este feminitatea. Opusul masculinității este anti-masculinitatea. Feminismul nu este feminin. Feminismul este anti-masculin”, le spune el cursanților, 12 bărbați singuri. Problema lor nu sunt banii – majoritatea lucrează în finanțe sau sunt antreprenori pe internet. Un cursant a venit din Australia, iar altul din Canada.

Cursul promite tehnici pentru a crea o „rețea socială de elită" care să permită abundență materială și sexuală.

Majoritatea studenților au între douăzeci și treizeci de ani, doar unul sau doi au peste patruzeci de ani.

În afară de seminarii, cursul include trei ieșiri în cluburile de noapte exclusiviste din Los Angeles. Aici primesc instruire despre cum să intre în vorbă cu femei, dar și cum să stabilească relații cu bărbați cu „statut înalt”. Această parte a cursului presupune ca studenții să înțeleagă ce anume îi motivează (de pildă, femeile sau accesul la petreceri ale celebrităților) și networking. Ultima secțiune include ședințe foto (pentru a-și drea un profil mai atractiv pe rețelele de socializare), rapoarte după ieșirile în cluburi și seminarii suplimentare despre cum să-ți îmbunătățești imaginea pe Instagram.

Moderatorul cursului explică că în alte vremuri „bărbații cu statut scăzut aveau cel puțin o fată cu care puteau face sex. Apoi, după apariția contraceptivelor și revoluția sexuală, am permis oamenilor să aleagă mai mulți parteneri, iar femeile alegeau bărbații cu statut înalt. De aceea vă aflați aici.”

Idealul bărbatului alfa

Jurnalistul remarcă că în 2018, înainte să apară influenceri precum fostul boxer Andrew Tate –un britanic rezident în România arestat pentru trafic de persoane anul trecut - la Londra ținea seminarii despre cum să devii bogat coach-ul Derek Moneyberg (pe numele lui real Dale Buczkowski) care avea un curs numit „The 10 Commandments of Game”. Un bărbat în vârstă de 41 de ani la acea vreme, Buczkowski spunea că bărbații nu ar trebui să fie interesați decât de femei de maxim 24 de ani. În 2018, își câștiga faima in online și universitarul canadian Jordan Peterson cu conferințe îmbinând filosofia jungiană cu învățăturile creștine, în care promova virtuți masculine precum stoicismul, curajul și responsabilitatea individuală. Cartea sa, „12 Rules for Life: an Antidote to Chaos” s-a vândut în peste cinci milioane de exemplare până la finele lui 2020.

În 2019, în Los Angeles astfel de cursuri dedicate trucurilor de dating și statut aveau în centru imitarea „Regelui Instagramului” Dan Bilzerian, un Hugh Hefner modern a cărui autobiografie, „The Setup” este în continuare o biblie a studenților în arta masculinității.

În prezent, autodeclaratul misogin Andrew Tate este vedeta mișcării neo-masculine: materialele sale video motivaționale despre cum să faci bani, să faci sport și cum să te comporți cu femeile au ajuns la 11,6 miliarde de vizualizări. Cursul său online "Hustlers University 2.0" are peste 221.000 de abonați și îi costă pe studenți 49,99 lire sterline pe lună, învățându-i scheme de afaceri cu "venituri pasive", cum ar fi drop-shipping și crypto trading.

Majoritatea studenților cursului de 10.000 de dolari din Los Angeles au anumit nivel de succes profesional și de bogăție, astfel că au alte priorități decât să facă bani. Totodată, ei nu fac parte din categoria tocilarilor fără abilități sociale care altădată alcătuiau comunitatea celor care se aflau în căutarea unor trucuri de agățat. Din contră, ceea ce îi aduce împreună pe acești bărbați este convingerea lor comună că în epoca social media mediocritatea în materie de femei nu mai este o opțiune.

Dar de ce simt acești bărbați nevoia de a plăti o avere un guru care să-i învețe să fie niște bărbați „adevărați”?

Probabil că acești bărbați își simt cumva poziția în societate slăbită, iar motivele pot fi multiple: independența economică a femeii, emanciparea sexuală a femeilor, joburi de birou constrângătoare, perspectiva bărbatului ajuns la vârsta mijlocie care se lasă pradă delăsării și a cărui singură distracție este să urmărească meciuri în baruri, eventual purtând tricouri cu eroii lor.

Tinerii care cresc cu predicile lui Tate despre o viață de sclav falit cu muncă de la 9 la 5 consideră acest mod de trai profund castrant, în timp ce, din contră, perspectiva unui stil de viața așa cum este afișat pe Instagram este mult mai ofertantă, promițând o viață superioară.

Specialiștii în arta seducției

Acest curs din Los Angeles - și, probabil, Andrew Tate însuși - sunt vlăstare ale specialiștilor în arta seducției de la mijlocul anilor 2000. Înainte de a-și lansa Universitatea Hustlers în 2021, Tate vindea cursuri dating, cum ar fi "Pimpin' Hoes Degree" și "Instagram Playbook". În prezent artiștii din vechea școală a anilor '90, cu replicile lor introductive conștiincios repetate și tacticile lor de peacocking (îmbrăcându-se excentric pentru a atrage atenția), par acum eleganți prin comparație cu noua rasă de playboy hipermasculin. Abordarea femeilor în baruri este considerată de această generație ca având un "statut scăzut" - în schimb, totul este acum despre exploatarea accesului la evenimente VIP și la sanctuare exclusiviste.

Tate a cunoscut celebritatea anul trecut după ce fanii săi i-au distribuit masiv clipurile pe rețelele de socializare. Cursanților Universității Hustler li s-ar fi spus să inunde mediul online cu scurte clipuri virale în care Tate ține discursuri despre faptul că femeile au responsabilitatea lor pentru viol și că locul lor este la cratiță. Unii dintre fanii tineri au explicat că acest mod de a vorbi ar fi doar o strategie de afaceri menită să manipuleze algoritmii care recompensează conținutul controversat.

Un bărbat în vârstă de 42 de ani de la cursul din Los Angeles e de părere că acest limbaj este „cu siguranță exagerat, dar că în ansamblu convingerile sale (ale lui Tate) sunt robuste”.

După acuzațiile de abuz fizic și viol aduse în România și Marea Britanie, Tate a început să se plângă pe Twitter că este victima conspirației „Matrix”, descriind arestarea și încarcerarea sa drept suferința unui martir care luptă împotriva unor forțe politice care acționează în culise.

Printre bărbații care au plătit pentru cursul adresat bărbaților, se numără și Jason, 26 de ani care povestește că s-a mutat la Los Angeles din Seattle pentru femeile de „nouă și de zece” care sunt în număr mai mare în acest oraș. El este convins că opiniile lui Tate sunt „în esență corecte”.

Nici moderatorul cursului nu crede în vinovăția influencerului, explicând în acest sens grupului de studenți că „ei” au procedat în acest fel din disperare.

„Anti-masculinitatea este «hai să-l turnăm pe Andrew Tate. Nu îl cunosc prea bine pe Andrew Tate, ne trimitem mesaje din când în când. Dar, din ce văd acum, mi se pare că tot acest caz este o farsă”, spune el.

Profilurile de Instagram creează ușor impresia că toată lumea cu excepția propriei persoane arată bine, merge în vacanțe și are parte de mult sex.

Abstinența sexuală a bărbaților, în creștere

Totuși, statisticile din mai multe țări arată că abstinența sexuală în rândul bărbaților și chiar al cuplurilor este în creștere.

Un studiu al General Social Survey ( 2019) a arătat că 28% dintre bărbații americani sub 30 de ani nu făcuseră sex în ultimul an, o creștere pe care a atribuit-o timpului petrecut în fața ecranelor, nesiguranței locului de muncă și faptului că o proporție mai mare dintre ei locuiesc cu părinții. Un studiu Pew Research din 2022 a constatat că, 63% dintre bărbații americani de sub 30 de ani s-au descris ca fiind singuri, mai mult decât dublu față de femeile din aceeași categorie de vârstă.

Proporția bărbaților germani cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care au declarat că nu au avut nicio activitate sexuală în ultimele 12 luni a crescut de la 7,5% în 2005 la 20,3% în 2016. În Japonia, absența activității sexuale a fost raportată de 56% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 54 de ani într-un studiu realizat în 2020 pe 4.000 de adulți, fenomen denumit sekkusu-banare (literal, "îndepărtarea de sex").

Constatările se aplică și cuplurilor. Un studiu realizat în 2019 pe un eșantion de 34.000 de britanici cu vârste cuprinse între 16 și 44 de ani a constatat că cuplurile fac mai puțin sex decât în ultimele două decenii. Profesorul Kaye Wellings, autorul principal al studiului, crede că egalitatea de gen ar putea fi un factor. „A fost o vreme când femeile erau învățate să se întindă și să se gândească la Anglia. În acest fel, ele satisfăceau impulsurile masculine de a-și mulțumi partenerul, chiar dacă ele însele nu aveau chef de sex", a explicat Wellings pentru New Stateman.

„În general, bărbații doresc mai mult sex decât femeile. Dacă ar depinde doar de bărbați, frecvența ar fi mai mare. Iar dacă ar depinde de femei, ar putea exista o frecvență mai mică, dar o calitate mai mare [a sexului], a arătat acel studiu conform căruia jumătate dintre femeile britanice și aproape două treimi dintre bărbați au dezvăluit că doresc mai mult sex în relație.

Într-o carte despre o presupusă „criză a masculinității”, publicată anul trecut, universitarul și fostul director al institutului de cercetare Demos, Richard Reeves observa că majoritatea bărbaților americani câștigă mai puțin decât câștigau omologii lor în 1979; în ziua de azi, bărbații sunt de trei ori mai predispuși să moară din supradoză de droguri, alcool sau sinucidere; iar bărbații obțin 74 de diplome de licență la fiecare 100 obținute de femei. Reeves, care trăiește în America observa recent, la un podcast local că „Andrew Tate este vina noastră. Și prin «vina noastră», mă refer la instituțiile mainstream, la grupurile de reflecție, la guvern, care nu vorbesc despre băieți și bărbați”.

Louise Perry, autoarea cărții "The Case Against the Sexual Revolution", spune că stilul de viață promovat de Tate nu este corect descris drept "patriarhal", pentru că el evită responsabilitatea vieții de adult. Cum este „preocupat de genul de comportament macho pe care băieții adolescenți îl găsesc atrăgător”, un termen mai potrivit ar fi "fratriarhal".

Femeile sunt văzute ca un bun, la fel ca mașinile sport și piscinele - ceva cu care să te fălești și pe care să îl folosești pentru a arăta statutul tău de alfa altor bărbați. Manosfera contemporană a preluat conceptul de soție trofeu și l-a extins în haremul trofeu, scrie James Bloodworth.